Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Migliori vini, l'Italia domina la Top 100 Cellar Selection

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Italia domina la nuova classifica Top 100 Cellar Selection del magazine americano Wine Enthuasiast dedicata ai migliori vini al mondo: ben 20 etichette sono italiane, a dimostrazione della grande reputazione internazionale delle cantine di casa nostra. E non finisce qui, visto che in cima alla graduatoria c’è proprio un vino italiano a guardare tutti dall’alto verso il basso.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI