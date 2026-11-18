Svelati quali sono i migliori 400 vini d'Italia secondo i sommelier: regione per regione, tutte le etichette premiate dalla nuova Guida Vitae 2027

L’Ais, l’Associazione Italiana Sommelier guidata dal presidente Sandro Camilli, ha reso noti i 400 migliori vini d’Italia secondo i sommelier: le eccellenze premiate dalla nuova Guida Vitae 2027.

I migliori vini d’Italia secondo i sommelier

La Guida Vitae è l’annuale guida dedicata ai migliori vini d’Italia, pubblicata dall’Ais e basata su degustazioni alla cieca e valutazioni fornite da più di mille sommelier e collaboratori distribuiti su commissioni territoriali.

I vini italiani vengono assaggiati dalle commissioni territoriali alla cieca, senza conoscere l’etichetta o la provenienza: una soluzione che garantisce la massima trasparenza nel giudizio. A ogni vino la guida abbina schede descrittive con il profilo aromatico, la struttura, gli abbinamenti e il racconto del territorio, a valutazioni sintetiche come il sistema a viti e i punteggi in centesimi per le etichette d’eccellenza.

Per l’edizione 2027 della Guida dell’Ais, sono stati analizzati più di 11.000 vini provenienti da oltre 2.400 cantine sparse su tutto il territorio nazionale, tramite 22 diverse commissioni di degustazione.

Presentata a Firenze il 14 novembre 2026, la nuova guida valorizza 400 etichette divise in quattro selezioni da 100 vini ciascuna: Grandi Vini, Vini di Territorio, Vini Rivelazione e Vini Valore/Prezzo.

Guida Vitae 2027: migliori vini italiani regione per regione

Abruzzo

Bosco Nestore – Montepulciano d’Abruzzo Don Bosco Riserva 2021 – Territorio

Cataldi Madonna – Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Terre Aquilane Pie’ delle Vigne 2024 – Territorio

Contesa – Trebbiano d’Abruzzo Superiore Trentanotti 2025 – Territorio

Torre dei Beati – Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello Riserva 2022 – Territorio

Azienda Agrobiologica Jasci & Marchesani – Montepulciano d’Abruzzo Nerubè 2023 – Valore

Il Feuduccio – Pecorino Feuduccio 2025 – Valore

Lidia&Amato – Controguerra Pecorino Don Armando 2024 – Valore

Nododivino – Montepulciano d’Abruzzo Torrepasso 2022 – Valore

Pasetti – Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Testarossa 2025 – Rivelazione

Praesidium – Lucì 2024 – Rivelazione

Tiberio – Cerasuolo d’Abruzzo 2025 – Rivelazione

Emidio Pepe – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 2023 – Grandi Vini

Fattoria Nicodemi – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2021 – Grandi Vini

Valentini – Trebbiano d’Abruzzo 2022 – Grandi Vini

Alto Adige

Cantina Kaltern – Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2025 – Territorio

Seeperle – Alto Adige Pinot Bianco Arthur Rainer 2025 – Territorio

Von Blumen – Alto Adige Pinot Bianco Flowers Riserva 2024 – Valore

Tröpfltalhof – Garnellen 2019 – Rivelazione

Cantina Convento Muri Gries – Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2022 – Grandi Vini

Cantina Terlano – Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2013 – Grandi Vini

Tiefenbrunner – Schlosskellerei Turmhof – Alto Adige Cabernet Sauvignon Vigna Toren Riserva 2022 – Grandi Vini

Basilicata

Carbone Vini – Aglianico del Vulture Superiore Stupor Mundi Riserva 2019 – Territorio

Cantina di Venosa – Aglianico del Vulture Verbo 2023 – Valore

Eleano – Fedra 2025 – Rivelazione

Martino – Aglianico del Vulture Superiore Martino Riserva 2019 – Grandi Vini

Calabria

Ceraudo – Dattilo 2023 – Territorio

Lento – Magliocco 2022 – Territorio

Santa Venere – Scassabarile 2025 – Valore

Statti – Lamezia Mantonico 2024 – Rivelazione

Librandi – Megonio 2024 – Grandi Vini

Campania

Bambinuto – Greco di Tufo 2024 – Territorio

Cantine Olivella – Summa 2024 – Territorio

Casa Setaro – Pietrafumante Brut Nature 2021 – Territorio

La Guardiense – Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2025 – Territorio

Terredora – Taurasi Fatica Contadina 2017 – Territorio

Fattoria La Rivolta – Sogno di Rivolta 2022 – Valore

Fattoria Pagano – Falerno del Massico Primitivo Voluptas 2024 – Valore

San Salvatore 1988 – Omaggio a Gillo Dorfles 2020 – Valore

Villa Matilde Avallone – Stregamora 2025 – Valore

Cantine dell’Angelo – Greco di Tufo Raggiere 2024 – Rivelazione

Cantine Tora – Falanghina del Sannio Kissòs 2022 – Rivelazione

Di Meo – Cuvée 100 Roberto Di Meo – Rivelazione

Fonzone – Irpinia Campi Taurasini Mattoda’ 2022 – Rivelazione

Masseria Frattasi – Chardonnay 2025 – Rivelazione

La Sibilla – Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2024 – Grandi Vini

Luigi Maffini – Cilento Fiano Pietraincatenata 2024 – Grandi Vini

Mastroberardino – Fiano di Avellino Stilèma Riserva 2021 – Grandi Vini

Perillo – Taurasi 2015 – Grandi Vini

Quintodecimo – Greco di Tufo Giallo d’Arles 2025 – Grandi Vini

Emilia

Bertolani Alfredo – Colli di Scandiano e di Canossa Spergola Spumante Pas Dosè Vincent 2021 – Territorio

Cleto Chiarli – Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini 2025 – Valore

Gaggioli – Colli Bolognesi Pignoletto Superiore 2025 – Valore

Cantina Il Poggio – Poggio 2021 – Rivelazione

Alberto Lusignani – Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno 2014 – Grandi Vini

Friuli-Venezia Giulia

Livio Felluga – Colli Orientali del Friuli Picolit del Sole 2019 – Territorio

Renato Keber – Collio Friulano Zio Romi Riserva 2019 – Territorio

Vignai da Duline – Friuli Venezia Giulia Friulano La Duline 2024 – Territorio

Vistorta – Friuli Grave Merlot Vistorta 2019 – Territorio

Cantina Produttori Cormòns – Collio Bianco da Uve Autoctone 2024 – Valore

Petrucco – Friuli Colli Orientali Merlot Ronco di Paolo 2023 – Valore

Tarlao – Friuli Aquileia Pinot Bianco Poc ma Bon 2025 – Valore

Vigneti Pittaro – Pittaro Talento Brut Etichetta Oro 2020 – Valore

Le Due Terre – Friuli Colli Orientali Pinot Nero 2023 – Rivelazione

Podversic – Collio Pinot Grigio Ramato 2023 – Rivelazione

Ronco Severo – Ribolla Gialla 2024 – Rivelazione

Škerk – Malvasia 2023 – Rivelazione

Vini Belluzzo – Friulano Soleva 2024 – Rivelazione

Lis Neris – Friuli Isonzo Sauvignon Picol 2024 – Grandi Vini

Livon – Collio Bianco Braide Alte 2024 – Grandi Vini

Russiz Superiore – Collio Bianco Col Disôre 2023 – Grandi Vini

Venica & Venica – Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2025 – Grandi Vini

Lazio

Alberto Giacobbe – Cesanese del Piglio Superiore Lepanto Riserva 2023 – Territorio

Formiconi – Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2024 – Territorio

Tenuta La Pazzaglia – Poggio Triale 2024 – Territorio

Castel De Paolis – Donna Adriana 2024 – Valore

Damiano Ciolli – Olevano Romano Cesanese Riserva 2022 – Valore

Villa Simone – Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2024 – Valore

Casale del Giglio – Radix 2022 – Rivelazione

Marco Carpineti – Kius Pas Dosé 2017 – Rivelazione

Famiglia Cotarella – Montiano 2023 – Grandi Vini

San Giovenale – Habemus 2024 – Grandi Vini

Liguria

Buranco – Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2021 – Territorio

Fontanacota – Ormeasco di Pornassio 2024 – Territorio

Cantine Lunae – Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia 2025 – Valore

Kà Manciné – Rossese di Dolceacqua Bugiardino 2024 – Rivelazione

Bruna – Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2024 – Grandi Vini

Lombardia

Arpepe – Valtellina Superiore Sassella Ultimi Raggi Riserva 2021 – Territorio

Bellavista – Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2022 – Territorio

Nino Negri – Valtellina Superiore Valgella Vigna Fracia 2021 – Territorio

Tenuta Le Fracce – Fernando Bussolera Special Cuvée Pas Dosé 2020 – Territorio

Tenuta Roveglia – Lugana Limne 2025 – Territorio

Antica Fratta – Franciacorta Dosaggio Zero Essence Nature 2021 – Valore

Ballabio – Oltrepò Pavese Metodo Classico Pas Dosé Classese Farfalla Cave Privée 2018 – Valore

Fay – Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2022 – Valore

Isimbarda – Oltrepò Pavese Riesling Superiore Vigna Martina La Fleur 2024 – Valore

Mosnel – Franciacorta Extra Brut EBB Millesimato 2020 – Valore

Banino – Aureum 2023 – Rivelazione

Bersi Serlini – Franciacorta Dosaggio Zero Pinotèn 2019 – Rivelazione

Bosio – Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2018 – Rivelazione

Castello di Cigognola – Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Moratti Cuvée dell’Angelo 2020 – Rivelazione

Gianfranco Bertagna – Montevolpe Rosso 2020 – Rivelazione

Guido Berlucchi – Franciacorta Vintage Nature Rosé de Noirs 2019 – Rivelazione

Villa Franciacorta – Curtefranca Rosso Gradoni 2020 – Rivelazione

Aldo Rainoldi – Sfursat di Valtellina Fruttaio Ca’ Rizzieri 2022 – Grandi Vini

Ca’ del Bosco – Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2017 – Grandi Vini

Castello Bonomi – Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Bianca Riserva 2011 – Grandi Vini

Conte Vistarino – Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Ottavia 2021 – Grandi Vini

Marche

Borgo Paglianetto – Verdicchio di Matelica Jera Riserva 2021 – Territorio

Fattoria Dezi – Regina del Bosco 2023 – Territorio

Maria Letizia Allevi – Rubesh 2024 – Territorio

Pantaleone – La Ribalta 2021 – Territorio

Colonnara – Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Brut Luigi Ghislieri – Valore

Produttori di Matelica 1932 – Verdicchio di Matelica Matérga Riserva 2023 – Valore

Vicari – Lacrima di Morro d’Alba Essenza del Pozzo Buono 2025 – Valore

Casalfarneto – 30 Trenta 2023 – Rivelazione

Tenuta Spinelli – Pinot Nero Simone Spinelli Pinot Noir 2022 – Rivelazione

Terra Fageto – P41 Extra Brut 2022 – Rivelazione

Vignedileo – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Issimo 2015 – Rivelazione

Andrea Felici – Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna il Cantico della Figura Riserva 2022 – Grandi Vini

Clara Marcelli – Ruggine 2021 – Grandi Vini

Oasi degli Angeli – Kurni 2024 – Grandi Vini

Molise

Angelo D’Uva – Tintilia del Molise Ethimos Riserva 2020 – Territorio

Serra del Parco – Tintilia del Molise 2024 – Valore

Cianfagna – Tintilia del Molise Sator 2021 – Grandi Vini

Piemonte

Accornero – Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco 2025 – Territorio

Antichi Vigneti di Cantalupo – Ghemme Collis Breclemae 2019 – Territorio

Antoniotti – Bramaterra 2022 – Territorio

Borgogno – Barolo Cannubi Riserva 2021 – Territorio

Castello di Neive – Barbaresco Santo Stefano Albesani 2023 – Territorio

Cogno – Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2020 – Territorio

Comm. G.B. Burlotto – Verduno Pelaverga 2025 – Territorio

Eraldo Revelli – Dogliani Autin Lungh 2025 – Territorio

Forteto della Luja – Loazzolo Piasa Rischei 2023 – Territorio

Francesco Boschis – Dogliani Superiore Pianezzo Vigne Sorì San Martino 2023 – Territorio

Francesco Rinaldi & Figli – Barolo Cannubi 2022 – Territorio

Giuseppe Negro – Barbaresco Albesani 2023 – Territorio

Malvirà – Roero S.S. Trinità Riserva 2022 – Territorio

Musso – Barbaresco Pora Riserva 2021 – Territorio

Orsolani – Caluso Spumante Extra Brut Cuvèe Tradizione 2019 – Territorio

Palladino – Barolo Ornato 2022 – Territorio

Poderi Giovanni Rosso – Barolo Cerretta 2022 – Territorio

Prunotto – Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2020 – Territorio

Sottimano – Barbaresco Cottà 2023 – Territorio

Tenuta Olim Bauda – Nizza Riserva Bauda 2021 – Territorio

Vajra – Barolo Bricco delle Viole 2022 – Territorio

Anna Maria Abbona – Barolo Bricco San Pietro 2022 – Valore

Aresca – Barbera d’Asti Superiore La Rossa 2023 – Valore

Bel Colle – Barbaresco Pajorè 2023 – Valore

Cagliero – Barolo 2022 – Valore

Ettore Germano – Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022 – Valore

Ferro – Nizza La Corazziera 2023 – Valore

Fratelli Serio e Battista Borgogno – Barolo Albarella 2022 – Valore

Giacomo Grimaldi – Barolo 2022 – Valore

Guido Porro – Barolo Gianetto 2022 – Valore

La Chiara – Gavi del Comune di Gavi La Chiara 2025 – Valore

La Colombera – Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2024 – Valore

Marengo – Barolo Bricco delle Viole 2022 – Valore

Moccagatta – Barbaresco Basarin 2023 – Valore

Nicola Bergaglio – Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2025 – Valore

Produttori del Barbaresco – Barbaresco Asili Riserva 2021 – Valore

Reverdito – Barolo Ascheri 2021 – Valore

Saracco – Piemonte Moscato d’Autunno 2025 – Valore

Schiavenza – Barolo Cerretta 2022 – Valore

Tenuta La Batistina – Nero Calestro 2023 – Valore

Tenute Sella – Lessona 2022 – Valore

Travaglini – Gattinara 2023 – Valore

Trediberri – Barolo del Comune di La Morra 2022 – Valore

Angelo Negro e Figli – Roero Arneis Sette Anni Riserva 2019 – Rivelazione

Benito Favaro – Canavese Nebbiolo Ros 2024 – Rivelazione

Cascina Penna Currado – Nebbiolo d’Alba Superiore San Sebastiano 2024 – Rivelazione

Cascina Sciorio – Levi 2024 – Rivelazione

Cerutti – Moscato d’Asti Canelli Sanbastian 2020 – Rivelazione

Elio Perrone – No 2024 – Rivelazione

I Vignaioli di Santo Stefano – Moscato d’Asti 2025 – Rivelazione

Isolabella della Croce – Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2022 – Rivelazione

L’Autin – Pinerolese Ramie Le Ramie 2024 – Rivelazione

La Chimera Viticoltura Eroica – Valsusa Avanà Finiere 2025 – Rivelazione

Le Piane – La Maggiorina 2023 – Rivelazione

Le Strette – Langhe Nas-cëtta del Comune di Novello Pasinot 2024 – Rivelazione

Luigi Spertino – Grignolino d’Asti Margherita Barbero 2025 – Rivelazione

Marchese Luca Spinola – Gavi del Comune di Gavi Massimiliano Limited Edition 2022 – Rivelazione

Marchesi Alfieri – Terre Alfieri Nebbiolo Riserva Costa Quaglia 2023 – Rivelazione

Mura Mura – Grignolino d’Asti Garibaldi 2023 – Rivelazione

Podere Rocche dei Manzoni – Langhe Bricco Manzoni 2019 – Rivelazione

Sergio Barbaglia – Colline Novaresi Uva Rara 2025 – Rivelazione

Vigneti Massa – Specchio del Sole 2022 – Rivelazione

Bartolo Mascarello – Barolo 2022 – Grandi Vini

Broglia – Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2022 – Grandi Vini

Brovia – Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2022 – Grandi Vini

Bruno Giacosa – Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 – Grandi Vini

Cavallotto – Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2020 – Grandi Vini

Ceretto – Barolo Bricco Rocche 2022 – Grandi Vini

Conterno – Barolo Vigna Francia 2022 – Grandi Vini

Conterno Fantino – Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2022 – Grandi Vini

Contratto – Alta Langa Pas Dosé Riserva Special Cuvée 2018 – Grandi Vini

Domenico Clerico – Barolo Percristina 2016 – Grandi Vini

Elio Grasso – Barolo Runcot Riserva 2020 – Grandi Vini

Ferrando – Carema Etichetta Nera 2022 – Grandi Vini

Gaja – Barbaresco 2023 – Grandi Vini

Giuseppe Mascarello e Figlio – Barolo Monprivato 2021 – Grandi Vini

La Spinetta – Barbaresco Vigneto Valeirano 2023 – Grandi Vini

Marchesi di Grésy – Tenute Cisa Asinari – Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2021 – Grandi Vini

Massolino – Vigna Rionda – Barolo Vigna Rionda Riserva Etichetta Nera 2020 – Grandi Vini

Nervi – Gattinara Valferana 2022 – Grandi Vini

Oddero – Barolo Vigna Rionda Riserva 2020 – Grandi Vini

Paolo Scavino – Barolo Bric dël Fiasc 2022 – Grandi Vini

Pelissero – Barbaresco Vanotu 2023 – Grandi Vini

Poderi Aldo Conterno – Barolo Bussia Romirasco 2022 – Grandi Vini

Proprietà Sperino – Lessona Vigna Covà 2020 – Grandi Vini

Sandrone Luciano – Barolo Le Vigne 2022 – Grandi Vini

Puglia

Attanasio Giuseppe – Primitivo di Manduria Dolce Naturale Passito 2019 – Territorio

Carvinea – Sorma 2023 – Territorio

Conti Zecca – Nero 2023 – Territorio

Palamà Vinicola nel Salento – Metiusco Rosato 2025 – Territorio

Santa Lucia – Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2022 – Territorio

Cantina Vecchia Torre – Chardonnay 2025 – Valore

Rivera – Castel del Monte Rosso Il Falcone Riserva 2021 – Valore

Tenuta Viglione – Gioia del Colle Primitivo Marpione Limited Edition Riserva 2017 – Valore

Tormaresca – Torcicoda 2024 – Valore

Torrevento – Castel del Monte Rosso Vigna Pedale Riserva 2020 – Valore

Amalberga – Francavilla Icona d’Itria 2025 – Rivelazione

Ciatò – Ciatò Black Edition Extra Brut Rose’ – Rivelazione

L’Astore Masseria – Passito di Malvasia Nera 2024 – Rivelazione

Lamonarca – Velo di Sposa 2024 – Rivelazione

San Marzano – Sulla 2025 – Rivelazione

Schola Sarmenti – Cubardi 2024 – Rivelazione

Terre di Maria – Torreclava Primitivo 2024 – Rivelazione

D’Araprì – D’Araprì Brut Gran Cuvée XXI Secolo 2018 – Grandi Vini

Gianfranco Fino Viticoltore – Es 2024 – Grandi Vini

Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine – Patriglione 2021 – Grandi Vini

Vespa Vignaioli per Passione – Primitivo di Manduria Raccontami 2024 – Grandi Vini

Romagna

Marta Valpiani – Romagna Albana Secco Madonna dei Fiori 2024 – Territorio

Merlotta – Romagna Albana Secco Tridènte 2024 – Territorio

Ronchi di Castelluccio – Romagna Sangiovese Modigliana Ronco Casone 2022 – Territorio

Balducci – Romagna Albana Secco 2024 – Valore

Pandolfa – Romagna Sangiovese Superiore Pandolfo 2024 – Valore

Tenuta Colombarda – Romagna Albana Secco 2025 – Valore

Celli – Romagna Albana Secco Bron & Rusèval 2024 – Rivelazione

Corbaia – Romagna Sangiovese Superiore Mattero 2024 – Rivelazione

Drei Donà Tenuta La Palazza – Romagna Sangiovese Predappio Notturno 2024 – Grandi Vini

Fattoria Zerbina – Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2021 – Grandi Vini

Sardegna

Tenute Perda Rubia – Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2023 – Territorio

Siddùra – Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2024 – Valore

Vigne Surrau – Surrau Dosaggio Zero – Rivelazione

Contini 1898 – Vernaccia di Oristano Riserva 1998 – Grandi Vini

Ferruccio Deiana – Ajana 2021 – Grandi Vini

Tenuta Asinara – Hassan 2022 – Grandi Vini

Sicilia

Benanti – Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2021 – Territorio

Morgante – Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2023 – Territorio

Palari – Faro Palari 2021 – Territorio

Alessandro di Camporeale – Monreale Syrah Kaid 2023 – Valore

Barraco – Biancammare 2025 – Valore

Caruso e Minini – Sicilia Cabernet Sauvignon Cabignon 2024 – Valore

Feudo Disisa – Monreale Perricone Granmassenti 2022 – Valore

Poggio di Bortolone – Cerasuolo di Vittoria Classico 2023 – Valore

Cantina Marilina – Cuè 2024 – Rivelazione

Castellucci Miano – Valledolmo – Contea di Sclafani Bianco Shiarà 2023 – Rivelazione

Gambino – Maria Gambino Rosé Extra Brut 2021 – Rivelazione

Planeta – Menfi Chardonnay Didacus 2023 – Rivelazione

Tenuta di Castellaro – Corinto 2022 – Rivelazione

Donnafugata – Sicilia Rosso Mille e una Notte 2021 – Grandi Vini

Girolamo Russo – Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2022 – Grandi Vini

Marco De Bartoli & C. – Passito di Pantelleria Bukkuram Sole d’Agosto 2023 – Grandi Vini

Tasca d’Almerita – Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2021 – Grandi Vini

Toscana

Alberto Della Tommasina – Tenuta Lodolina – Candia dei Colli Apuani Vermentino Reale 2017 – Territorio

Brancaia – Chianti Classico 2024 – Territorio

Bulichella – Suvereto Montecristo 2023 – Territorio

Cantine Beatrice Maloro – Candia dei Colli Apuani Vermentino Solitario 2024 – Territorio

Capanna – Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva 2021 – Territorio

Casa alle Vacche – Vernaccia di San Gimignano Crocus Riserva 2023 – Territorio

Corte Pavone – Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2021 – Territorio

Donatella Cinelli Colombini – Casato Prime Donne – Brunello di Montalcino Io Sono Donatella 2019 – Territorio

Fattoria di Fubbiano – Colline Lucchesi Vermentino 2025 – Territorio

Fattoria di Galiga e Vetrice – Chianti Rufina Villa di Vetrice Riserva 2022 – Territorio

Fattoria San Donato – Chianti Colli Senesi Fede Riserva 2020 – Territorio

Lamole di Lamole – Chianti Classico Maggiolo 2024 – Territorio

Mastrojanni – Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2021 – Territorio

Otto Ettari – Montecucco Sangiovese Riserva 2021 – Territorio

Podere 414 – Morellino di Scansano V. del Bersagliere Riserva 2021 – Territorio

Poliziano – Vino Nobile di Montepulciano Pieve le Caggiole 2022 – Territorio

Querciabella – Chianti Classico Gran Selezione Radda 2021 – Territorio

Ricasoli – Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Roncicone 2023 – Territorio

Sassotondo – Sovana Ciliegiolo Superiore San Lorenzo 2023 – Territorio

Tenuta di Ghizzano – Terre di Pisa Sangiovese Mimesi 2022 – Territorio

Terenzuola – Colli di Luni Vermentino Pini di Corsano 2024 – Territorio

Atrivm – Orcia Sangiovese Riserva 2020 – Valore

Baldetti – Cortona Syrah Arenite 2022 – Valore

Camigliano – Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2021 – Valore

Castello di Cacchiano – Chianti Classico Riserva 2021 – Valore

Cesani – Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2023 – Valore

Fuligni – Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Valore

Grattamacco – Bolgheri Vermentino Grattamacco 2024 – Valore

Il Poggiolino nel Chianti Classico – Vin Santo del Chianti Classico Il Vinsanto 1987 – Valore

La Badiola – Colline Lucchesi Vin Santo Occhio di Pernice 2022 – Valore

Losi Querciavalle – Vin Santo del Chianti Classico Querciavalle 2011 – Valore

Monteverro – Terra di Monteverro 2023 – Valore

Morisfarms – Avvoltore 2021 – Valore

Petra – Petra 2023 – Valore

Pietroso – Rosso di Montalcino 2024 – Valore

Podere Capanno – Vignacasanova 2022 – Valore

Pratesi – Carmignano Carmione 2024 – Valore

San Giorgio a Lapi – Chianti Classico Gran Selezione Empathia 2022 – Valore

Tenuta Aquilaia – Maremma Toscana Sauvignon Blanc 2025 – Valore

Vecchia Cantina di Montepulciano – Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2021 – Valore

Vignaioli del Morellino di Scansano – Morellino di Scansano Vigna Benefizio 2024 – Valore

Bruni – Maremma Toscana Alicante Oltre Confine 2022 – Rivelazione

Canneto – Il Muffato 2022 – Rivelazione

Casadei & Cline – Eva 2025 – Rivelazione

Castello dei Rampolla – Bianco di Santa Lucia 2025 – Rivelazione

Col d’Orcia – Chardonnay Ghiaie Bianche 2024 – Rivelazione

Fattoria Dianella – Orpicchio 2022 – Rivelazione

Il Sosso – Albico 2024 – Rivelazione

Maestà della Formica – Riesling Maestà della Formica 2023 – Rivelazione

Malgiacca – Tingolli 2024 – Rivelazione

Mormoraia – Opus 2023 – Rivelazione

Ornina – Viola di Ornina 2024 – Rivelazione

Pianirossi – Pianirossi 2022 – Rivelazione

Podere San Cristoforo – Maremma Toscana San Cristoforo 2024 – Rivelazione

Podere Terreno – Vigna Cattiva 2022 – Rivelazione

Poggio al Grillo – L’Isola che non c’è 2024 – Rivelazione

Rocca di Montegrossi – Ridolfo 2019 – Rivelazione

Tamburini – Douscana 2022 – Rivelazione

Tenuta di Artimino – Cabernet Franc Poggipie’ 2022 – Rivelazione

Tenuta di Trinoro – Bianco di Trinoro 2024 – Rivelazione

Terre del Sillabo – Spante 2015 – Rivelazione

Torraccia di Presura – Foglia Tonda 2024 – Rivelazione

Villanoviana – Maremma Toscana Villanoviana 2021 – Rivelazione

Biondi-Santi – Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2019 – Grandi Vini

Cappella Sant’Andrea – Vernaccia di San Gimignano Rialto Riserva 2024 – Grandi Vini

Castell’in Villa – Chianti Classico Riserva 2019 – Grandi Vini

Castello del Terriccio – Lupicaia – Vittorio Piozzo di Rosignano 2021 – Grandi Vini

Castello di Monsanto – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2021 – Grandi Vini

Castello di Volpaia – Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2022 – Grandi Vini

Fontodi – Flaccianello della Pieve 2023 – Grandi Vini

Isole e Olena – Cepparello 2023 – Grandi Vini

Marchesi Antinori – Solaia 2023 – Grandi Vini

Marini Giuseppe e Figli – Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2017 – Grandi Vini

Masseto – Masseto 2023 – Grandi Vini

Michele Satta – Bolgheri Superiore Marianova 2023 – Grandi Vini

Monteraponi – Trebbiano VD 2024 – Grandi Vini

Montevertine – Le Pergole Torte 2023 – Grandi Vini

Ornellaia – Bolgheri Superiore Ornellaia 2023 – Grandi Vini

Petrolo – Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina A 2024 – Grandi Vini

Podere Brizio – Brunello di Montalcino Bosco Alto Riserva 2020 – Grandi Vini

Poggio al Tesoro – Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2022 – Grandi Vini

Poggio alla Sala – Vino Nobile di Montepulciano Pieve Sant’Ilario 2022 – Grandi Vini

Poggio di Sotto – Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Grandi Vini

Tenuta San Guido – Bolgheri Sassicaia 2023 – Grandi Vini

Trentino

Giovanni Poli – Trentino Vino Santo Emblemi d’Amor 2010 – Territorio

Marco Donati – Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2023 – Valore

Reví – Trento Brut Paladino Riserva 2020 – Rivelazione

Abate Nero – Trento Brut Collezione Luciano Lunelli Riserva 2007 – Grandi Vini

Maso Martis – Trento Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2016 – Grandi Vini

Umbria

Antonelli San Marco – Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2021 – Territorio

Madrevite – Colli del Trasimeno Gamay Opra 2025 – Territorio

Palazzone – Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2023 – Territorio

Decugnano dei Barbi – Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2024 – Valore

La Palazzola – Amelia Vin Santo 10 Anni 2014 – Valore

Tenuta Bellafonte – Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Riserva 2022 – Valore

Annesanti – Colle Fregiara 2024 – Rivelazione

Cantina Cenci – Alago Ramato 2024 – Rivelazione

Feudi Spada – Monte-Alfina 2024 – Rivelazione

Leonardo Bussoletti – Ràmici 2023 – Rivelazione

Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino 25 Anni 2022 – Grandi Vini

Castello della Sala – Cervaro della Sala 2024 – Grandi Vini

Lungarotti – Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2021 – Grandi Vini

Valle d’Aosta

Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle – Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle La Piagne 2024 – Territorio

La Crotta di Vegneron – Valle d’Aosta Chambave Muscat Mines 2024 – Valore

Didier Gerbelle – Valle d’Aosta Rosso Oriou Gris 2023 – Rivelazione

Maison Anselmet – Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater 2024 – Grandi Vini

Veneto