I migliori 400 vini d'Italia per il 2027 secondo i sommelier
Svelati quali sono i migliori 400 vini d'Italia secondo i sommelier: regione per regione, tutte le etichette premiate dalla nuova Guida Vitae 2027
L’Ais, l’Associazione Italiana Sommelier guidata dal presidente Sandro Camilli, ha reso noti i 400 migliori vini d’Italia secondo i sommelier: le eccellenze premiate dalla nuova Guida Vitae 2027.
I migliori vini d’Italia secondo i sommelier
La Guida Vitae è l’annuale guida dedicata ai migliori vini d’Italia, pubblicata dall’Ais e basata su degustazioni alla cieca e valutazioni fornite da più di mille sommelier e collaboratori distribuiti su commissioni territoriali.
I vini italiani vengono assaggiati dalle commissioni territoriali alla cieca, senza conoscere l’etichetta o la provenienza: una soluzione che garantisce la massima trasparenza nel giudizio. A ogni vino la guida abbina schede descrittive con il profilo aromatico, la struttura, gli abbinamenti e il racconto del territorio, a valutazioni sintetiche come il sistema a viti e i punteggi in centesimi per le etichette d’eccellenza.
Per l’edizione 2027 della Guida dell’Ais, sono stati analizzati più di 11.000 vini provenienti da oltre 2.400 cantine sparse su tutto il territorio nazionale, tramite 22 diverse commissioni di degustazione.
Presentata a Firenze il 14 novembre 2026, la nuova guida valorizza 400 etichette divise in quattro selezioni da 100 vini ciascuna: Grandi Vini, Vini di Territorio, Vini Rivelazione e Vini Valore/Prezzo.
Guida Vitae 2027: migliori vini italiani regione per regione
Abruzzo
- Bosco Nestore – Montepulciano d’Abruzzo Don Bosco Riserva 2021 – Territorio
- Cataldi Madonna – Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Terre Aquilane Pie’ delle Vigne 2024 – Territorio
- Contesa – Trebbiano d’Abruzzo Superiore Trentanotti 2025 – Territorio
- Torre dei Beati – Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello Riserva 2022 – Territorio
- Azienda Agrobiologica Jasci & Marchesani – Montepulciano d’Abruzzo Nerubè 2023 – Valore
- Il Feuduccio – Pecorino Feuduccio 2025 – Valore
- Lidia&Amato – Controguerra Pecorino Don Armando 2024 – Valore
- Nododivino – Montepulciano d’Abruzzo Torrepasso 2022 – Valore
- Pasetti – Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Testarossa 2025 – Rivelazione
- Praesidium – Lucì 2024 – Rivelazione
- Tiberio – Cerasuolo d’Abruzzo 2025 – Rivelazione
- Emidio Pepe – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 2023 – Grandi Vini
- Fattoria Nicodemi – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2021 – Grandi Vini
- Valentini – Trebbiano d’Abruzzo 2022 – Grandi Vini
Alto Adige
- Cantina Kaltern – Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2025 – Territorio
- Seeperle – Alto Adige Pinot Bianco Arthur Rainer 2025 – Territorio
- Von Blumen – Alto Adige Pinot Bianco Flowers Riserva 2024 – Valore
- Tröpfltalhof – Garnellen 2019 – Rivelazione
- Cantina Convento Muri Gries – Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2022 – Grandi Vini
- Cantina Terlano – Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2013 – Grandi Vini
- Tiefenbrunner – Schlosskellerei Turmhof – Alto Adige Cabernet Sauvignon Vigna Toren Riserva 2022 – Grandi Vini
Basilicata
- Carbone Vini – Aglianico del Vulture Superiore Stupor Mundi Riserva 2019 – Territorio
- Cantina di Venosa – Aglianico del Vulture Verbo 2023 – Valore
- Eleano – Fedra 2025 – Rivelazione
- Martino – Aglianico del Vulture Superiore Martino Riserva 2019 – Grandi Vini
Calabria
- Ceraudo – Dattilo 2023 – Territorio
- Lento – Magliocco 2022 – Territorio
- Santa Venere – Scassabarile 2025 – Valore
- Statti – Lamezia Mantonico 2024 – Rivelazione
- Librandi – Megonio 2024 – Grandi Vini
Campania
- Bambinuto – Greco di Tufo 2024 – Territorio
- Cantine Olivella – Summa 2024 – Territorio
- Casa Setaro – Pietrafumante Brut Nature 2021 – Territorio
- La Guardiense – Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2025 – Territorio
- Terredora – Taurasi Fatica Contadina 2017 – Territorio
- Fattoria La Rivolta – Sogno di Rivolta 2022 – Valore
- Fattoria Pagano – Falerno del Massico Primitivo Voluptas 2024 – Valore
- San Salvatore 1988 – Omaggio a Gillo Dorfles 2020 – Valore
- Villa Matilde Avallone – Stregamora 2025 – Valore
- Cantine dell’Angelo – Greco di Tufo Raggiere 2024 – Rivelazione
- Cantine Tora – Falanghina del Sannio Kissòs 2022 – Rivelazione
- Di Meo – Cuvée 100 Roberto Di Meo – Rivelazione
- Fonzone – Irpinia Campi Taurasini Mattoda’ 2022 – Rivelazione
- Masseria Frattasi – Chardonnay 2025 – Rivelazione
- La Sibilla – Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2024 – Grandi Vini
- Luigi Maffini – Cilento Fiano Pietraincatenata 2024 – Grandi Vini
- Mastroberardino – Fiano di Avellino Stilèma Riserva 2021 – Grandi Vini
- Perillo – Taurasi 2015 – Grandi Vini
- Quintodecimo – Greco di Tufo Giallo d’Arles 2025 – Grandi Vini
Emilia
- Bertolani Alfredo – Colli di Scandiano e di Canossa Spergola Spumante Pas Dosè Vincent 2021 – Territorio
- Cleto Chiarli – Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini 2025 – Valore
- Gaggioli – Colli Bolognesi Pignoletto Superiore 2025 – Valore
- Cantina Il Poggio – Poggio 2021 – Rivelazione
- Alberto Lusignani – Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno 2014 – Grandi Vini
Friuli-Venezia Giulia
- Livio Felluga – Colli Orientali del Friuli Picolit del Sole 2019 – Territorio
- Renato Keber – Collio Friulano Zio Romi Riserva 2019 – Territorio
- Vignai da Duline – Friuli Venezia Giulia Friulano La Duline 2024 – Territorio
- Vistorta – Friuli Grave Merlot Vistorta 2019 – Territorio
- Cantina Produttori Cormòns – Collio Bianco da Uve Autoctone 2024 – Valore
- Petrucco – Friuli Colli Orientali Merlot Ronco di Paolo 2023 – Valore
- Tarlao – Friuli Aquileia Pinot Bianco Poc ma Bon 2025 – Valore
- Vigneti Pittaro – Pittaro Talento Brut Etichetta Oro 2020 – Valore
- Le Due Terre – Friuli Colli Orientali Pinot Nero 2023 – Rivelazione
- Podversic – Collio Pinot Grigio Ramato 2023 – Rivelazione
- Ronco Severo – Ribolla Gialla 2024 – Rivelazione
- Škerk – Malvasia 2023 – Rivelazione
- Vini Belluzzo – Friulano Soleva 2024 – Rivelazione
- Lis Neris – Friuli Isonzo Sauvignon Picol 2024 – Grandi Vini
- Livon – Collio Bianco Braide Alte 2024 – Grandi Vini
- Russiz Superiore – Collio Bianco Col Disôre 2023 – Grandi Vini
- Venica & Venica – Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2025 – Grandi Vini
Lazio
- Alberto Giacobbe – Cesanese del Piglio Superiore Lepanto Riserva 2023 – Territorio
- Formiconi – Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2024 – Territorio
- Tenuta La Pazzaglia – Poggio Triale 2024 – Territorio
- Castel De Paolis – Donna Adriana 2024 – Valore
- Damiano Ciolli – Olevano Romano Cesanese Riserva 2022 – Valore
- Villa Simone – Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2024 – Valore
- Casale del Giglio – Radix 2022 – Rivelazione
- Marco Carpineti – Kius Pas Dosé 2017 – Rivelazione
- Famiglia Cotarella – Montiano 2023 – Grandi Vini
- San Giovenale – Habemus 2024 – Grandi Vini
Liguria
- Buranco – Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2021 – Territorio
- Fontanacota – Ormeasco di Pornassio 2024 – Territorio
- Cantine Lunae – Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia 2025 – Valore
- Kà Manciné – Rossese di Dolceacqua Bugiardino 2024 – Rivelazione
- Bruna – Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2024 – Grandi Vini
Lombardia
- Arpepe – Valtellina Superiore Sassella Ultimi Raggi Riserva 2021 – Territorio
- Bellavista – Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2022 – Territorio
- Nino Negri – Valtellina Superiore Valgella Vigna Fracia 2021 – Territorio
- Tenuta Le Fracce – Fernando Bussolera Special Cuvée Pas Dosé 2020 – Territorio
- Tenuta Roveglia – Lugana Limne 2025 – Territorio
- Antica Fratta – Franciacorta Dosaggio Zero Essence Nature 2021 – Valore
- Ballabio – Oltrepò Pavese Metodo Classico Pas Dosé Classese Farfalla Cave Privée 2018 – Valore
- Fay – Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2022 – Valore
- Isimbarda – Oltrepò Pavese Riesling Superiore Vigna Martina La Fleur 2024 – Valore
- Mosnel – Franciacorta Extra Brut EBB Millesimato 2020 – Valore
- Banino – Aureum 2023 – Rivelazione
- Bersi Serlini – Franciacorta Dosaggio Zero Pinotèn 2019 – Rivelazione
- Bosio – Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2018 – Rivelazione
- Castello di Cigognola – Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Moratti Cuvée dell’Angelo 2020 – Rivelazione
- Gianfranco Bertagna – Montevolpe Rosso 2020 – Rivelazione
- Guido Berlucchi – Franciacorta Vintage Nature Rosé de Noirs 2019 – Rivelazione
- Villa Franciacorta – Curtefranca Rosso Gradoni 2020 – Rivelazione
- Aldo Rainoldi – Sfursat di Valtellina Fruttaio Ca’ Rizzieri 2022 – Grandi Vini
- Ca’ del Bosco – Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2017 – Grandi Vini
- Castello Bonomi – Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Bianca Riserva 2011 – Grandi Vini
- Conte Vistarino – Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Ottavia 2021 – Grandi Vini
Marche
- Borgo Paglianetto – Verdicchio di Matelica Jera Riserva 2021 – Territorio
- Fattoria Dezi – Regina del Bosco 2023 – Territorio
- Maria Letizia Allevi – Rubesh 2024 – Territorio
- Pantaleone – La Ribalta 2021 – Territorio
- Colonnara – Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Brut Luigi Ghislieri – Valore
- Produttori di Matelica 1932 – Verdicchio di Matelica Matérga Riserva 2023 – Valore
- Vicari – Lacrima di Morro d’Alba Essenza del Pozzo Buono 2025 – Valore
- Casalfarneto – 30 Trenta 2023 – Rivelazione
- Tenuta Spinelli – Pinot Nero Simone Spinelli Pinot Noir 2022 – Rivelazione
- Terra Fageto – P41 Extra Brut 2022 – Rivelazione
- Vignedileo – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Issimo 2015 – Rivelazione
- Andrea Felici – Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna il Cantico della Figura Riserva 2022 – Grandi Vini
- Clara Marcelli – Ruggine 2021 – Grandi Vini
- Oasi degli Angeli – Kurni 2024 – Grandi Vini
Molise
- Angelo D’Uva – Tintilia del Molise Ethimos Riserva 2020 – Territorio
- Serra del Parco – Tintilia del Molise 2024 – Valore
- Cianfagna – Tintilia del Molise Sator 2021 – Grandi Vini
Piemonte
- Accornero – Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco 2025 – Territorio
- Antichi Vigneti di Cantalupo – Ghemme Collis Breclemae 2019 – Territorio
- Antoniotti – Bramaterra 2022 – Territorio
- Borgogno – Barolo Cannubi Riserva 2021 – Territorio
- Castello di Neive – Barbaresco Santo Stefano Albesani 2023 – Territorio
- Cogno – Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2020 – Territorio
- Comm. G.B. Burlotto – Verduno Pelaverga 2025 – Territorio
- Eraldo Revelli – Dogliani Autin Lungh 2025 – Territorio
- Forteto della Luja – Loazzolo Piasa Rischei 2023 – Territorio
- Francesco Boschis – Dogliani Superiore Pianezzo Vigne Sorì San Martino 2023 – Territorio
- Francesco Rinaldi & Figli – Barolo Cannubi 2022 – Territorio
- Giuseppe Negro – Barbaresco Albesani 2023 – Territorio
- Malvirà – Roero S.S. Trinità Riserva 2022 – Territorio
- Musso – Barbaresco Pora Riserva 2021 – Territorio
- Orsolani – Caluso Spumante Extra Brut Cuvèe Tradizione 2019 – Territorio
- Palladino – Barolo Ornato 2022 – Territorio
- Poderi Giovanni Rosso – Barolo Cerretta 2022 – Territorio
- Prunotto – Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2020 – Territorio
- Sottimano – Barbaresco Cottà 2023 – Territorio
- Tenuta Olim Bauda – Nizza Riserva Bauda 2021 – Territorio
- Vajra – Barolo Bricco delle Viole 2022 – Territorio
- Anna Maria Abbona – Barolo Bricco San Pietro 2022 – Valore
- Aresca – Barbera d’Asti Superiore La Rossa 2023 – Valore
- Bel Colle – Barbaresco Pajorè 2023 – Valore
- Cagliero – Barolo 2022 – Valore
- Ettore Germano – Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022 – Valore
- Ferro – Nizza La Corazziera 2023 – Valore
- Fratelli Serio e Battista Borgogno – Barolo Albarella 2022 – Valore
- Giacomo Grimaldi – Barolo 2022 – Valore
- Guido Porro – Barolo Gianetto 2022 – Valore
- La Chiara – Gavi del Comune di Gavi La Chiara 2025 – Valore
- La Colombera – Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2024 – Valore
- Marengo – Barolo Bricco delle Viole 2022 – Valore
- Moccagatta – Barbaresco Basarin 2023 – Valore
- Nicola Bergaglio – Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2025 – Valore
- Produttori del Barbaresco – Barbaresco Asili Riserva 2021 – Valore
- Reverdito – Barolo Ascheri 2021 – Valore
- Saracco – Piemonte Moscato d’Autunno 2025 – Valore
- Schiavenza – Barolo Cerretta 2022 – Valore
- Tenuta La Batistina – Nero Calestro 2023 – Valore
- Tenute Sella – Lessona 2022 – Valore
- Travaglini – Gattinara 2023 – Valore
- Trediberri – Barolo del Comune di La Morra 2022 – Valore
- Angelo Negro e Figli – Roero Arneis Sette Anni Riserva 2019 – Rivelazione
- Benito Favaro – Canavese Nebbiolo Ros 2024 – Rivelazione
- Cascina Penna Currado – Nebbiolo d’Alba Superiore San Sebastiano 2024 – Rivelazione
- Cascina Sciorio – Levi 2024 – Rivelazione
- Cerutti – Moscato d’Asti Canelli Sanbastian 2020 – Rivelazione
- Elio Perrone – No 2024 – Rivelazione
- I Vignaioli di Santo Stefano – Moscato d’Asti 2025 – Rivelazione
- Isolabella della Croce – Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2022 – Rivelazione
- L’Autin – Pinerolese Ramie Le Ramie 2024 – Rivelazione
- La Chimera Viticoltura Eroica – Valsusa Avanà Finiere 2025 – Rivelazione
- Le Piane – La Maggiorina 2023 – Rivelazione
- Le Strette – Langhe Nas-cëtta del Comune di Novello Pasinot 2024 – Rivelazione
- Luigi Spertino – Grignolino d’Asti Margherita Barbero 2025 – Rivelazione
- Marchese Luca Spinola – Gavi del Comune di Gavi Massimiliano Limited Edition 2022 – Rivelazione
- Marchesi Alfieri – Terre Alfieri Nebbiolo Riserva Costa Quaglia 2023 – Rivelazione
- Mura Mura – Grignolino d’Asti Garibaldi 2023 – Rivelazione
- Podere Rocche dei Manzoni – Langhe Bricco Manzoni 2019 – Rivelazione
- Sergio Barbaglia – Colline Novaresi Uva Rara 2025 – Rivelazione
- Vigneti Massa – Specchio del Sole 2022 – Rivelazione
- Bartolo Mascarello – Barolo 2022 – Grandi Vini
- Broglia – Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2022 – Grandi Vini
- Brovia – Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2022 – Grandi Vini
- Bruno Giacosa – Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 – Grandi Vini
- Cavallotto – Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2020 – Grandi Vini
- Ceretto – Barolo Bricco Rocche 2022 – Grandi Vini
- Conterno – Barolo Vigna Francia 2022 – Grandi Vini
- Conterno Fantino – Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2022 – Grandi Vini
- Contratto – Alta Langa Pas Dosé Riserva Special Cuvée 2018 – Grandi Vini
- Domenico Clerico – Barolo Percristina 2016 – Grandi Vini
- Elio Grasso – Barolo Runcot Riserva 2020 – Grandi Vini
- Ferrando – Carema Etichetta Nera 2022 – Grandi Vini
- Gaja – Barbaresco 2023 – Grandi Vini
- Giuseppe Mascarello e Figlio – Barolo Monprivato 2021 – Grandi Vini
- La Spinetta – Barbaresco Vigneto Valeirano 2023 – Grandi Vini
- Marchesi di Grésy – Tenute Cisa Asinari – Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2021 – Grandi Vini
- Massolino – Vigna Rionda – Barolo Vigna Rionda Riserva Etichetta Nera 2020 – Grandi Vini
- Nervi – Gattinara Valferana 2022 – Grandi Vini
- Oddero – Barolo Vigna Rionda Riserva 2020 – Grandi Vini
- Paolo Scavino – Barolo Bric dël Fiasc 2022 – Grandi Vini
- Pelissero – Barbaresco Vanotu 2023 – Grandi Vini
- Poderi Aldo Conterno – Barolo Bussia Romirasco 2022 – Grandi Vini
- Proprietà Sperino – Lessona Vigna Covà 2020 – Grandi Vini
- Sandrone Luciano – Barolo Le Vigne 2022 – Grandi Vini
Puglia
- Attanasio Giuseppe – Primitivo di Manduria Dolce Naturale Passito 2019 – Territorio
- Carvinea – Sorma 2023 – Territorio
- Conti Zecca – Nero 2023 – Territorio
- Palamà Vinicola nel Salento – Metiusco Rosato 2025 – Territorio
- Santa Lucia – Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2022 – Territorio
- Cantina Vecchia Torre – Chardonnay 2025 – Valore
- Rivera – Castel del Monte Rosso Il Falcone Riserva 2021 – Valore
- Tenuta Viglione – Gioia del Colle Primitivo Marpione Limited Edition Riserva 2017 – Valore
- Tormaresca – Torcicoda 2024 – Valore
- Torrevento – Castel del Monte Rosso Vigna Pedale Riserva 2020 – Valore
- Amalberga – Francavilla Icona d’Itria 2025 – Rivelazione
- Ciatò – Ciatò Black Edition Extra Brut Rose’ – Rivelazione
- L’Astore Masseria – Passito di Malvasia Nera 2024 – Rivelazione
- Lamonarca – Velo di Sposa 2024 – Rivelazione
- San Marzano – Sulla 2025 – Rivelazione
- Schola Sarmenti – Cubardi 2024 – Rivelazione
- Terre di Maria – Torreclava Primitivo 2024 – Rivelazione
- D’Araprì – D’Araprì Brut Gran Cuvée XXI Secolo 2018 – Grandi Vini
- Gianfranco Fino Viticoltore – Es 2024 – Grandi Vini
- Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine – Patriglione 2021 – Grandi Vini
- Vespa Vignaioli per Passione – Primitivo di Manduria Raccontami 2024 – Grandi Vini
Romagna
- Marta Valpiani – Romagna Albana Secco Madonna dei Fiori 2024 – Territorio
- Merlotta – Romagna Albana Secco Tridènte 2024 – Territorio
- Ronchi di Castelluccio – Romagna Sangiovese Modigliana Ronco Casone 2022 – Territorio
- Balducci – Romagna Albana Secco 2024 – Valore
- Pandolfa – Romagna Sangiovese Superiore Pandolfo 2024 – Valore
- Tenuta Colombarda – Romagna Albana Secco 2025 – Valore
- Celli – Romagna Albana Secco Bron & Rusèval 2024 – Rivelazione
- Corbaia – Romagna Sangiovese Superiore Mattero 2024 – Rivelazione
- Drei Donà Tenuta La Palazza – Romagna Sangiovese Predappio Notturno 2024 – Grandi Vini
- Fattoria Zerbina – Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2021 – Grandi Vini
Sardegna
- Tenute Perda Rubia – Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2023 – Territorio
- Siddùra – Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2024 – Valore
- Vigne Surrau – Surrau Dosaggio Zero – Rivelazione
- Contini 1898 – Vernaccia di Oristano Riserva 1998 – Grandi Vini
- Ferruccio Deiana – Ajana 2021 – Grandi Vini
- Tenuta Asinara – Hassan 2022 – Grandi Vini
Sicilia
- Benanti – Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2021 – Territorio
- Morgante – Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2023 – Territorio
- Palari – Faro Palari 2021 – Territorio
- Alessandro di Camporeale – Monreale Syrah Kaid 2023 – Valore
- Barraco – Biancammare 2025 – Valore
- Caruso e Minini – Sicilia Cabernet Sauvignon Cabignon 2024 – Valore
- Feudo Disisa – Monreale Perricone Granmassenti 2022 – Valore
- Poggio di Bortolone – Cerasuolo di Vittoria Classico 2023 – Valore
- Cantina Marilina – Cuè 2024 – Rivelazione
- Castellucci Miano – Valledolmo – Contea di Sclafani Bianco Shiarà 2023 – Rivelazione
- Gambino – Maria Gambino Rosé Extra Brut 2021 – Rivelazione
- Planeta – Menfi Chardonnay Didacus 2023 – Rivelazione
- Tenuta di Castellaro – Corinto 2022 – Rivelazione
- Donnafugata – Sicilia Rosso Mille e una Notte 2021 – Grandi Vini
- Girolamo Russo – Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2022 – Grandi Vini
- Marco De Bartoli & C. – Passito di Pantelleria Bukkuram Sole d’Agosto 2023 – Grandi Vini
- Tasca d’Almerita – Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2021 – Grandi Vini
Toscana
- Alberto Della Tommasina – Tenuta Lodolina – Candia dei Colli Apuani Vermentino Reale 2017 – Territorio
- Brancaia – Chianti Classico 2024 – Territorio
- Bulichella – Suvereto Montecristo 2023 – Territorio
- Cantine Beatrice Maloro – Candia dei Colli Apuani Vermentino Solitario 2024 – Territorio
- Capanna – Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva 2021 – Territorio
- Casa alle Vacche – Vernaccia di San Gimignano Crocus Riserva 2023 – Territorio
- Corte Pavone – Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2021 – Territorio
- Donatella Cinelli Colombini – Casato Prime Donne – Brunello di Montalcino Io Sono Donatella 2019 – Territorio
- Fattoria di Fubbiano – Colline Lucchesi Vermentino 2025 – Territorio
- Fattoria di Galiga e Vetrice – Chianti Rufina Villa di Vetrice Riserva 2022 – Territorio
- Fattoria San Donato – Chianti Colli Senesi Fede Riserva 2020 – Territorio
- Lamole di Lamole – Chianti Classico Maggiolo 2024 – Territorio
- Mastrojanni – Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2021 – Territorio
- Otto Ettari – Montecucco Sangiovese Riserva 2021 – Territorio
- Podere 414 – Morellino di Scansano V. del Bersagliere Riserva 2021 – Territorio
- Poliziano – Vino Nobile di Montepulciano Pieve le Caggiole 2022 – Territorio
- Querciabella – Chianti Classico Gran Selezione Radda 2021 – Territorio
- Ricasoli – Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Roncicone 2023 – Territorio
- Sassotondo – Sovana Ciliegiolo Superiore San Lorenzo 2023 – Territorio
- Tenuta di Ghizzano – Terre di Pisa Sangiovese Mimesi 2022 – Territorio
- Terenzuola – Colli di Luni Vermentino Pini di Corsano 2024 – Territorio
- Atrivm – Orcia Sangiovese Riserva 2020 – Valore
- Baldetti – Cortona Syrah Arenite 2022 – Valore
- Camigliano – Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2021 – Valore
- Castello di Cacchiano – Chianti Classico Riserva 2021 – Valore
- Cesani – Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2023 – Valore
- Fuligni – Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Valore
- Grattamacco – Bolgheri Vermentino Grattamacco 2024 – Valore
- Il Poggiolino nel Chianti Classico – Vin Santo del Chianti Classico Il Vinsanto 1987 – Valore
- La Badiola – Colline Lucchesi Vin Santo Occhio di Pernice 2022 – Valore
- Losi Querciavalle – Vin Santo del Chianti Classico Querciavalle 2011 – Valore
- Monteverro – Terra di Monteverro 2023 – Valore
- Morisfarms – Avvoltore 2021 – Valore
- Petra – Petra 2023 – Valore
- Pietroso – Rosso di Montalcino 2024 – Valore
- Podere Capanno – Vignacasanova 2022 – Valore
- Pratesi – Carmignano Carmione 2024 – Valore
- San Giorgio a Lapi – Chianti Classico Gran Selezione Empathia 2022 – Valore
- Tenuta Aquilaia – Maremma Toscana Sauvignon Blanc 2025 – Valore
- Vecchia Cantina di Montepulciano – Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2021 – Valore
- Vignaioli del Morellino di Scansano – Morellino di Scansano Vigna Benefizio 2024 – Valore
- Bruni – Maremma Toscana Alicante Oltre Confine 2022 – Rivelazione
- Canneto – Il Muffato 2022 – Rivelazione
- Casadei & Cline – Eva 2025 – Rivelazione
- Castello dei Rampolla – Bianco di Santa Lucia 2025 – Rivelazione
- Col d’Orcia – Chardonnay Ghiaie Bianche 2024 – Rivelazione
- Fattoria Dianella – Orpicchio 2022 – Rivelazione
- Il Sosso – Albico 2024 – Rivelazione
- Maestà della Formica – Riesling Maestà della Formica 2023 – Rivelazione
- Malgiacca – Tingolli 2024 – Rivelazione
- Mormoraia – Opus 2023 – Rivelazione
- Ornina – Viola di Ornina 2024 – Rivelazione
- Pianirossi – Pianirossi 2022 – Rivelazione
- Podere San Cristoforo – Maremma Toscana San Cristoforo 2024 – Rivelazione
- Podere Terreno – Vigna Cattiva 2022 – Rivelazione
- Poggio al Grillo – L’Isola che non c’è 2024 – Rivelazione
- Rocca di Montegrossi – Ridolfo 2019 – Rivelazione
- Tamburini – Douscana 2022 – Rivelazione
- Tenuta di Artimino – Cabernet Franc Poggipie’ 2022 – Rivelazione
- Tenuta di Trinoro – Bianco di Trinoro 2024 – Rivelazione
- Terre del Sillabo – Spante 2015 – Rivelazione
- Torraccia di Presura – Foglia Tonda 2024 – Rivelazione
- Villanoviana – Maremma Toscana Villanoviana 2021 – Rivelazione
- Biondi-Santi – Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2019 – Grandi Vini
- Cappella Sant’Andrea – Vernaccia di San Gimignano Rialto Riserva 2024 – Grandi Vini
- Castell’in Villa – Chianti Classico Riserva 2019 – Grandi Vini
- Castello del Terriccio – Lupicaia – Vittorio Piozzo di Rosignano 2021 – Grandi Vini
- Castello di Monsanto – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2021 – Grandi Vini
- Castello di Volpaia – Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2022 – Grandi Vini
- Fontodi – Flaccianello della Pieve 2023 – Grandi Vini
- Isole e Olena – Cepparello 2023 – Grandi Vini
- Marchesi Antinori – Solaia 2023 – Grandi Vini
- Marini Giuseppe e Figli – Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2017 – Grandi Vini
- Masseto – Masseto 2023 – Grandi Vini
- Michele Satta – Bolgheri Superiore Marianova 2023 – Grandi Vini
- Monteraponi – Trebbiano VD 2024 – Grandi Vini
- Montevertine – Le Pergole Torte 2023 – Grandi Vini
- Ornellaia – Bolgheri Superiore Ornellaia 2023 – Grandi Vini
- Petrolo – Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina A 2024 – Grandi Vini
- Podere Brizio – Brunello di Montalcino Bosco Alto Riserva 2020 – Grandi Vini
- Poggio al Tesoro – Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2022 – Grandi Vini
- Poggio alla Sala – Vino Nobile di Montepulciano Pieve Sant’Ilario 2022 – Grandi Vini
- Poggio di Sotto – Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Grandi Vini
- Tenuta San Guido – Bolgheri Sassicaia 2023 – Grandi Vini
Trentino
- Giovanni Poli – Trentino Vino Santo Emblemi d’Amor 2010 – Territorio
- Marco Donati – Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2023 – Valore
- Reví – Trento Brut Paladino Riserva 2020 – Rivelazione
- Abate Nero – Trento Brut Collezione Luciano Lunelli Riserva 2007 – Grandi Vini
- Maso Martis – Trento Brut Madame Martis Rare Vintage Riserva 2016 – Grandi Vini
Umbria
- Antonelli San Marco – Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2021 – Territorio
- Madrevite – Colli del Trasimeno Gamay Opra 2025 – Territorio
- Palazzone – Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2023 – Territorio
- Decugnano dei Barbi – Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2024 – Valore
- La Palazzola – Amelia Vin Santo 10 Anni 2014 – Valore
- Tenuta Bellafonte – Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Riserva 2022 – Valore
- Annesanti – Colle Fregiara 2024 – Rivelazione
- Cantina Cenci – Alago Ramato 2024 – Rivelazione
- Feudi Spada – Monte-Alfina 2024 – Rivelazione
- Leonardo Bussoletti – Ràmici 2023 – Rivelazione
- Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino 25 Anni 2022 – Grandi Vini
- Castello della Sala – Cervaro della Sala 2024 – Grandi Vini
- Lungarotti – Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2021 – Grandi Vini
Valle d’Aosta
- Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle – Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle La Piagne 2024 – Territorio
- La Crotta di Vegneron – Valle d’Aosta Chambave Muscat Mines 2024 – Valore
- Didier Gerbelle – Valle d’Aosta Rosso Oriou Gris 2023 – Rivelazione
- Maison Anselmet – Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater 2024 – Grandi Vini
Veneto
- Borgo Stajnbech – Lison Classico 150 2024 – Territorio
- Cavalchina – Custoza Superiore Amedeo 2024 – Territorio
- Cecchetto – Piave Malanotte Gelsaia 2022 – Territorio
- Merotto – Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry – Territorio
- Montegrande Cristofanon – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2017 – Territorio
- Terre di Leone – Valpolicella Classico Superiore Terre di Leone 2019 – Territorio
- Zambon Vulcano – Soave Cervare 2022 – Territorio
- Costadoro – Bardolino La Rocca 2024 – Valore
- Franchetto – Soave Superiore Recorbian 2023 – Valore
- Fratelli Fraccaroli – Lugana Superiore Campo Serà 2024 – Valore
- La Frassina – Lison 2024 – Valore
- Salvan – Colli Euganei Merlot Riserva 2021 – Valore
- Sartor Emilio – Montello Colli Asolani Cabernet Franc Velluto 2024 – Valore
- Sordato – Recioto di Gambellara Classico 2022 – Valore
- Spagnol Col del Sas – Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di Solighetto 2024 – Valore
- Tenuta Sant’Antonio – Valpolicella Nanfrè 2025 – Valore
- Bellaguardia – Archivio 1302 Extra Brut – Rivelazione
- Cantina Colli Euganei – Colli Euganei Rosso Sogno di Giotto Riserva 2016 – Rivelazione
- Croda Rossa – Sasera White 2024 – Rivelazione
- Gabe Tenute – Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Guia Extra Brut Clorofilla 2025 – Rivelazione
- Le Fraghe – Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2022 – Rivelazione
- Redalmo – Nalesram-Marselan 2024 – Rivelazione
- Venissa – Venissa Bianco ISM 603 2024 – Rivelazione
- Ca’ Rugate – Monti Lessini Dosaggio Zero Amedeo Évolution Riserva 2015 – Grandi Vini
- Cantina Produttori di Fregona – Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera Dolza 2019 – Grandi Vini
- Gini – Soave Classico La Froscà 2024 – Grandi Vini
- Pietro Zardini – Amarone della Valpolicella Decem Riserva 2016 – Grandi Vini
- Piovene Porto Godi – Colli Berici Tai Rosso Thovara Riserva 2022 – Grandi Vini
- Ruggeri – Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Giustino B. 2025 – Grandi Vini
- Villabella – Montebaldo Bardolino Vigna Morlongo 2023 – Grandi Vini.
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