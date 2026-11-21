Rivelati quali sono i migliori vigneti al mondo: nella classifica The World's 50 Best Vineyards 2026 c'è posto anche per un vigneto italiano

Nuovo appuntamento con la classifica The World’s 50 Best Vineyards che ogni anno rivela quali sono i migliori vigneti al mondo: nella graduatoria del 2026 c’è posto anche per un vigneto italiano.

I migliori vigneti al mondo: uno è italiano

L’Italia entra nelle prime cinquanta posizioni con Ceretto, realtà delle Langhe inserita al 22esimo posto. Si tratta di un risultato che conferma la centralità del Piemonte nel panorama internazionale dell’enoturismo, grazie a un modello in grado di affiancare gastronomia, architettura e arte contemporanea alla produzione vinicola.

Sul sito ufficiale The 50, a proposito dell’unico vigneto italiano presente in classifica, si legge: “Ai fratelli Bruno e Marcello Ceretto viene ampiamente riconosciuto il merito di aver introdotto, negli anni Sessanta, uno stile moderno nella produzione del Barolo e del Barbaresco. Oggi la tenuta Ceretto si estende su circa 180 ettari di vigneti, di cui 11 situati nei comuni della zona del Barolo di La Morra, Serralunga d’Alba e Castiglione Falletto. La terza generazione della famiglia – i cugini Lisa, Roberta, Alessandro e Federico – è oggi alla guida della cantina, con particolare attenzione all’agricoltura biologica e biodinamica e a un approccio di minimo intervento in vigna”.

E ancora: “Una visita alla tenuta promette nebbioli straordinari e panorami eccezionali sulle colline delle Langhe. È possibile ammirare il paesaggio da L’Acino, un padiglione trasparente arroccato sul fronte della proprietà, con vista sui vigneti che si estendono a perdita d’occhio. Forse non esiste un luogo migliore, in tutte le Langhe, da cui apprezzare la bellezza autentica e rurale di questo territorio. I punti vendita della cantina propongono vini, dolci e prodotti a base di nocciola dell’azienda di famiglia Relanghe, insieme a una selezione di vini appartenenti al portfolio distributivo Terroirs. Ceretto offre diverse tipologie di degustazione su prenotazione: si può scegliere tra le esperienze Shades of Nebbiolo, Cru e Vertical, oppure esplorare annate più rare e datate con la degustazione Rarity”.

Al primo posto della classifica troviamo Schloss Johannisberg in Germania, tenuta che affonda le proprie radici in oltre 1.200 anni di tradizione vitivinicola tedesca. In seconda posizione troviamo Bodegas Ysios in Spagna, una delle cantine più riconoscibili del Paese grazia all’edificio progettato dall’architetto Santiago Calatrava.

A completare il podio c’è Montes, in Cile, eletto terzo miglior vigneto al mondo e numero uno in Sud America: si trova nella valle della Colchagua, uno dei territori più rappresentativi dell‘enoturismo cileno, in una zona dove si alternano colline, vigneti e grandi proprietà vinicole.

The 50 Best Vineyards 2026: la classifica completa