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Migliori viaggi in montagna in Europa: le mete top in Italia

4 min di lettura

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dalle Alpi ai Pirenei, passando per le imponenti vette del Nord Europa: il “Guardian” ci accompagna in un meraviglioso viaggio ad alta quota, alla scoperta delle località di montagna più belle per una vacanza in mezzo alla natura. I suoi lettori hanno selezionato 10 destinazioni perfette per chi ama fare trekking, andare in mountain bike o semplicemente passeggiare all’aria aperta, tra panorami mozzafiato. E c’è anche un pizzico d’Italia.

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