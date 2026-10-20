Migliori viaggi in montagna in Europa: le mete top in Italia
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Dalle Alpi ai Pirenei, passando per le imponenti vette del Nord Europa: il “Guardian” ci accompagna in un meraviglioso viaggio ad alta quota, alla scoperta delle località di montagna più belle per una vacanza in mezzo alla natura. I suoi lettori hanno selezionato 10 destinazioni perfette per chi ama fare trekking, andare in mountain bike o semplicemente passeggiare all’aria aperta, tra panorami mozzafiato. E c’è anche un pizzico d’Italia.
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