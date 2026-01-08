I migliori viaggi del 2026 per il NYT: 3 mete sono in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Anno nuovo, tanti viaggi da fare: quali sono le mete migliori per il 2026? Ce lo rivela il New York Times, con la sua consueta lista di destinazioni stupende in giro per il mondo. Si chiama “52 Places to Go in 2026” ed è l’annuale elenco, stilato dal prestigioso quotidiano statunitense, che mette in evidenza le località emergenti tra cui scegliere per chi ama viaggiare e scoprire le bellezze internazionali. Secondo il NYT, tre sono in Italia: ecco di quali mete si tratta.