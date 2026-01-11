Migliori viaggi nel 2026, per Forbes c'è anche un po' d'Italia
di
È già tempo di organizzare il prossimo viaggio: dove andare nel 2026? Ce lo svela Forbes, con la sua guida aggiornata alle migliori mete in tutto il mondo. Alcune di esse sono legate agli eventi sportivi più attesi dell’anno, altre sono semplicemente delle località meravigliose, ricche di storia e cultura, assolutamente da scoprire. E non può mancare un po’ di Italia, che si aggiudica un posto tra le 20 destinazioni ideali per viaggiare nel 2026.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Cracco apre a Roma il ristorante Viride (e altri 2 locali): menù
-
Cucina Italiana Patrimonio Unesco: il piatto simbolo per Bottura
-
Fontana di Trevi a pagamento a Roma: quanto costerà il biglietto
-
I nuovi personaggi dei Presepi di San Gregorio Armeno nel 2025
-
Cucina italiana Patrimonio Unesco: l'Alto Adige si chiama fuori
-
Perché Alessandro Borghese chiude i suoi ristoranti a Natale 2025
-
Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C: le immagini
-
I migliori vini italiani sotto i 20 euro da regalare a Natale 2025
-
Perché è stata sospesa l'asta dei regali donati a Giorgia Meloni