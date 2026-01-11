Migliori viaggi nel 2026, per Forbes c'è anche un po' d'Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

È già tempo di organizzare il prossimo viaggio: dove andare nel 2026? Ce lo svela Forbes, con la sua guida aggiornata alle migliori mete in tutto il mondo. Alcune di esse sono legate agli eventi sportivi più attesi dell’anno, altre sono semplicemente delle località meravigliose, ricche di storia e cultura, assolutamente da scoprire. E non può mancare un po’ di Italia, che si aggiudica un posto tra le 20 destinazioni ideali per viaggiare nel 2026.