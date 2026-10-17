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Migliori vacanze brevi in Europa nel 2027: due sono in Italia

4 min di lettura

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Se le vacanze lunghe sono solitamente riservate al periodo estivo, durante l’anno moltissimi viaggiatori optano per un city break: è l’occasione ideale per godersi un weekend esplorando qualche splendida città in giro per l’Europa, tra arte, cultura e sapori tipici. Per il 2027, quali sono le mete migliori da visitare? Ce lo rivela la nuova classifica stilata dal portale European Best Destinations, dove spiccano anche due località italiane.

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