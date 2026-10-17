Migliori vacanze brevi in Europa nel 2027: due sono in Italia
di
Se le vacanze lunghe sono solitamente riservate al periodo estivo, durante l’anno moltissimi viaggiatori optano per un city break: è l’occasione ideale per godersi un weekend esplorando qualche splendida città in giro per l’Europa, tra arte, cultura e sapori tipici. Per il 2027, quali sono le mete migliori da visitare? Ce lo rivela la nuova classifica stilata dal portale European Best Destinations, dove spiccano anche due località italiane.
POTREBBE INTERESSARTI
-
App per trovare funghi: in Italia esplode la polemica
-
Perché nei supermercati italiani mancano insalata e pomodori
-
A Siponto spunta un cimitero medievale, la sepoltura è commovente
-
Carrara chiamata col nome fascista Apuania sulla carta d'identità
-
Cipriani: "L'Unesco tolga il Patrimonio dell'Umanità a Venezia"
-
Mengoni apre un live club a Milano, ma i prezzi sono un caso
-
Chi guadagna di più in Italia, i lavori con gli stipendi più alti
-
La classifica dei migliori bar d'Italia 2027: le Tre Tazzine
-
Dove vive Paola Cortellesi e la dedica speciale a Roma