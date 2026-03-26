Migliori università italiane per materie, la classifica QS 2026

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori università italiane per materie? A rivelarlo è la nuova edizione di QS World University Rankings by Subject, lo studio internazionale che anche nel 2026 ha messo in fila il top degli atenei mondiali a seconda delle varie discipline.