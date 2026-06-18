Migliori università d'Italia, la classifica QS Rankings 2027
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Sono ben 47 le università italiane presenti all’interno della nuova classifica QS World University Rankings 2027 dedicata ai migliori atenei al mondo: delle università classificate, ben 26 hanno migliorato la posizione della precedente edizione, rendendo il sistema italiano l’unico dell’Unione Europea ad avere più atenei in crescita che in calo.
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