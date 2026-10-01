Migliori università in Italia, la classifica THE 2027
Pubblicata l’edizione 2027 di World University Rankings di Times Higher Education, la prestigiosa classifica dedicata alle migliori università al mondo. Ogni anno la graduatoria viene stilata valutando gli atenei attraverso 18 indicatori raggruppati a loro volta in 5 pilastri principali: insegnamento, ambiente di ricerca, qualità della ricerca, prospettiva internazionale, e industria che misura il legame tra l’università e il mondo aziendale e imprenditoriale.
Affinché un’università possa essere inserita in classifica, deve soddisfare dei requisiti minimi: l’ateneo deve aver pubblicato almeno mille articoli nei cinque anni precedenti e almeno cento all’anno e non deve concentrare l’80% della propria ricerca in una sola disciplina specialistica.
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