Le migliori università d'Italia nella classifica Qs Europa 2026
di
Nuovo appuntamento con la classifica Qs World University Rankings Europa 2026 che mette in fila le migliori università del Vecchio Continente. In totale sono 51 gli atenei italiani presenti in classifica, 14 più rispetto all’anno precedente, con un incremento del 27%. Come riportato da ‘Ansa’, Per Nunzio Quacquarelli, fondatore e presidente di Qs, l’Italia “è uno dei motori della ricerca in Europa, con un’intensa produzione accademica”.
