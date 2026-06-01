Migliori università d'Italia: la classifica Cwur 2026
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Si rinnova l’appuntamento con Global 2000 List by the Center for World University Rankings 2026 (Cwur), la classifica annuale dedicata alle migliori università di tutto il mondo. La nuova edizione della prestigiosa graduatoria accademica, come da tradizione, vede la presenza di diversi atenei italiani: scopriamo quali.
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