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Migliori università italiane, la classifica Censis 2026 2027

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Pubblicata la Classifica Censis delle università italiane, giunta alla sua ventiseiesima edizione: un’analisi articolata del sistema universitario del nostro Paese, basata sulla valutazione di elementi come le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione 2.0 e l’occupabilità.

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