Migliori università italiane, la classifica Censis 2026 2027
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Pubblicata la Classifica Censis delle università italiane, giunta alla sua ventiseiesima edizione: un’analisi articolata del sistema universitario del nostro Paese, basata sulla valutazione di elementi come le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione 2.0 e l’occupabilità.
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