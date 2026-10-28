Migliori trattorie d'Italia 2027, Tre Gamberi regione per regione
Svelate le migliori trattorie d'Italia del 2027: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della Guida del Gambero Rosso
All’interno della Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, sono state premiate 61 trattorie sparse su tutto il territorio nazionale: numero che sale di 12 unità rispetto all’anno precedente. Scopriamo tutte le insegne che hanno ricevuto i Tre Gamberi, massimo riconoscimento per le trattorie.
Le migliori trattorie d’Italia 2027: la nuova Guida
In totale sono 14 le new entry all’interno della Guida del Gambero Rosso e di queste 4 si trovano nel Lazio: Da Michele, Nomisan e poi Da Cesare al Casaletto e DLR DopoLarovoRicreativo, queste ultime entrambe situate a Roma, da poco eletta come una delle migliori mete per un viaggio culturale in Europa.
Due trattorie a testa per il Veneto, con Nidaba e Al Callianino (a Montecchia di Crosara), e l’Emilia Romagna, con Franceschetta58 a Modena e Ahimè a Bologna, città a cui il New York Times ha dedicato una guida speciale per visitarla in 36 ore.
Nell’elenco dei nuovi ingressi nella Guida dedicata alle migliori trattorie del nostro Paese troviamo anche: La Cuccagna Giro di Vite in Puglia, La Grotta di zì Concetta in Molise, Mimì alla Ferrovia in Campania, Osteria del Maiale Nero in Sicilia, Scannabue in Piemonte e Trattoria del Nuovo Macello in Lombardia.
In generale a guidare la classifica delle regioni italiane con più insegne premiate con i Tre Gamberi ci sono l’Emilia Romagna e il Lazio. In Emilia, oltre alle già citate, hanno ottenuto il massimo riconoscimento della Guida anche Ai Due Platani, All’Osteria Bottega, Antica Osteria del Mirasole con Locanda, Da Amerigo, La Sangiovesa, Locanda Mariella, Ostreria Fratelli Pavesi.
Anche il Lazio vanta 9 locali al top: insieme a Nomisan, Da Michele, Da Cesare al Casaletto e DLR DopoLarovoRicreativo, ci sono anche Nù Trattoria Italiana dal 1960, SantoPalato, Sora Maria e Arcangelo, Trattoria Buccia e Trattoria del Cimino 1895. A quota 8 troviamo la Lombardia con Antica Trattoria del Gallo, Caffè La Crepa, La Madia, Osteria della Villetta dal 1900, Osteria Lagrandissima, Trattoria del Nuovo Macello, Trattoria Visconti dal 1932 e Trippa.
Le trattorie premiate con i Tre Gamberi, regione per regione
Abruzzo
- Osteria dei Maltagliati
- Vecchia Marina
Basilicata
- I Sapori di Marianna
Calabria
- La Tavernetta al San Lorenzo si Alberga
Campania
- Al Convento – Casa Torrente
- Angiolina
- Lo Stuzzichino
- Mimì alla Ferrovia
- Villa Rosa – La casa di Lella
Emilia-Romagna
- Ahimè
- Ai Due Platani
- All’Osteria Bottega
- Antica Osteria del Mirasole con Locanda
- Da Amerigo
- Franceschetta58
- La Sangiovesa
- Locanda Mariella
- Ostreria Fratelli Pavesi
Friuli-Venezia Giulia
- Nerodiseppia
Lazio
- Da Cesare al Casaletto
- Da Michele
- DLR DopoLavoroRicreativo
- Nomisan
- Nú Trattoria Italiana dal 1960
- SantoPalato
- Sora Maria e Arcangelo
- Trattoria Buccia
- Trattoria del Cimino dal 1895
Liguria
- La Brinca
Lombardia
- Antica Trattoria del Gallo
- Caffè La Crepa
- La Madia
- Osteria della Villetta dal 1900
- Osteria Lagrandissima
- Trattoria del Nuovo Macello
- Trattoria Visconti dal 1932
- Trippa
Marche
- Agra Mater
- Vino e Cibo
Molise
- La Grotta di zì Concetta
Piemonte
- Consorzio
- La Piola
- Scannabue
Puglia
- Antichi Sapori
- La Cuccagna Giro di Vite
- Masseria Barbera
- Taverna del Porto
Sardegna
- Abbamele Osteria
- Arieddas – La Cucina della Marmilla
Sicilia
- 4 Archi
- Buatta Cucina Popolana
- Osteria del Maiale Nero
- Tischi Toschi
Toscana
- Da Burde
- Futura Osteria
Trentino-Alto Adige
- Lerchner’s in Runggen
Pretzhof
Umbria
- Il Capanno
- Stella
Veneto
- Al Callianino
- Nidaba.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Roberto Benigni: la villa a Roma e l'impero immobiliare
-
Dove si vive meglio in Italia, classifica delle città più smart
-
Due autostrade in Italia avranno il limite fissato a 60 km orari
-
Dove vive Paola Ferrari: la sua villa da sogno a Roma
-
A Varenna maxi villa in dono al Comune, ma a una condizione
-
Chi c'era all'ultimo pranzo a Villa Certosa per Silvio Berlusconi
-
Migliori università in Italia, la classifica THE 2027
-
Matrimonio Giorgia Cardinaletti: svelata la location
-
In Valsesia puoi toccare il "mantello terrestre": il caso unico