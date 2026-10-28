Migliori trattorie d'Italia 2027, Tre Gamberi regione per regione

Svelate le migliori trattorie d'Italia del 2027: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della Guida del Gambero Rosso

All’interno della Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, sono state premiate 61 trattorie sparse su tutto il territorio nazionale: numero che sale di 12 unità rispetto all’anno precedente. Scopriamo tutte le insegne che hanno ricevuto i Tre Gamberi, massimo riconoscimento per le trattorie.

Le migliori trattorie d’Italia 2027: la nuova Guida

In totale sono 14 le new entry all’interno della Guida del Gambero Rosso e di queste 4 si trovano nel Lazio: Da Michele, Nomisan e poi Da Cesare al Casaletto e DLR DopoLarovoRicreativo, queste ultime entrambe situate a Roma, da poco eletta come una delle migliori mete per un viaggio culturale in Europa.

Due trattorie a testa per il Veneto, con Nidaba e Al Callianino (a Montecchia di Crosara), e l’Emilia Romagna, con Franceschetta58 a Modena e Ahimè a Bologna, città a cui il New York Times ha dedicato una guida speciale per visitarla in 36 ore.

Nell’elenco dei nuovi ingressi nella Guida dedicata alle migliori trattorie del nostro Paese troviamo anche: La Cuccagna Giro di Vite in Puglia, La Grotta di zì Concetta in Molise, Mimì alla Ferrovia in Campania, Osteria del Maiale Nero in Sicilia, Scannabue in Piemonte e Trattoria del Nuovo Macello in Lombardia.

In generale a guidare la classifica delle regioni italiane con più insegne premiate con i Tre Gamberi ci sono l’Emilia Romagna e il Lazio. In Emilia, oltre alle già citate, hanno ottenuto il massimo riconoscimento della Guida anche Ai Due Platani, All’Osteria Bottega, Antica Osteria del Mirasole con Locanda, Da Amerigo, La Sangiovesa, Locanda Mariella, Ostreria Fratelli Pavesi.

Anche il Lazio vanta 9 locali al top: insieme a Nomisan, Da Michele, Da Cesare al Casaletto e DLR DopoLarovoRicreativo, ci sono anche Nù Trattoria Italiana dal 1960, SantoPalato, Sora Maria e Arcangelo, Trattoria Buccia e Trattoria del Cimino 1895. A quota 8 troviamo la Lombardia con Antica Trattoria del Gallo, Caffè La Crepa, La Madia, Osteria della Villetta dal 1900, Osteria Lagrandissima, Trattoria del Nuovo Macello, Trattoria Visconti dal 1932 e Trippa.

Le trattorie premiate con i Tre Gamberi, regione per regione

Abruzzo

Osteria dei Maltagliati

Vecchia Marina

Basilicata

I Sapori di Marianna

Calabria

La Tavernetta al San Lorenzo si Alberga

Campania

Al Convento – Casa Torrente

Angiolina

Lo Stuzzichino

Mimì alla Ferrovia

Villa Rosa – La casa di Lella

Emilia-Romagna

Ahimè

Ai Due Platani

All’Osteria Bottega

Antica Osteria del Mirasole con Locanda

Da Amerigo

Franceschetta58

La Sangiovesa

Locanda Mariella

Ostreria Fratelli Pavesi

Friuli-Venezia Giulia

Nerodiseppia

Lazio

Da Cesare al Casaletto

Da Michele

DLR DopoLavoroRicreativo

Nomisan

Nú Trattoria Italiana dal 1960

SantoPalato

Sora Maria e Arcangelo

Trattoria Buccia

Trattoria del Cimino dal 1895

Liguria

La Brinca

Lombardia

Antica Trattoria del Gallo

Caffè La Crepa

La Madia

Osteria della Villetta dal 1900

Osteria Lagrandissima

Trattoria del Nuovo Macello

Trattoria Visconti dal 1932

Trippa

Marche

Agra Mater

Vino e Cibo

Molise

La Grotta di zì Concetta

Piemonte

Consorzio

La Piola

Scannabue

Puglia

Antichi Sapori

La Cuccagna Giro di Vite

Masseria Barbera

Taverna del Porto

Sardegna

Abbamele Osteria

Arieddas – La Cucina della Marmilla

Sicilia

4 Archi

Buatta Cucina Popolana

Osteria del Maiale Nero

Tischi Toschi

Toscana

Da Burde

Futura Osteria

Trentino-Alto Adige

Lerchner’s in Runggen

Pretzhof

Umbria

Il Capanno

Stella

Veneto