50 Top Italy ha condiviso la classifica 2026 delle migliori trattorie che si possono trovare lungo la penisola premiando l'eccellenza gastronomica

Anche quest’anno è stata pubblicata la guida 50 Top Italy, uno dei riferimenti più autorevoli nel panorama gastronomico. Ogni anno, la classifica redatta da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere fotografa lo stato dell’arte della ristorazione italiana, premiando i locali d’eccellenza seguendo criteri che riguardano non solo la qualità del cibo ma anche la sostenibilità e la capacità di valorizzare le filiere locali. Tra le sezioni più attese della guida c’è quella dedicata alle migliori trattorie d’Italia, una categoria che più di ogni altra racconta l’anima autentica della cucina nazionale. Per il 2026 Top Italy ha ora pubblicato i 50 migliori indirizzi di trattorie lungo la penisola.

50 Top Italy 2026: le migliori trattorie

La nuova edizione di 50 Top Italy 2026 ha appena svelato la classifica delle migliori trattorie italiane, premiando i locali che sanno unire eccellenza gastronomica, calore umano e rispetto per la tradizione. Come per la guida di Gambero Rosso anche 50 Top Italy non valuta soltanto i piatti, ma diversi fattori: sostenibilità ambientale, accoglienza, gestione, rapporto qualità-prezzo e attenzione al territorio.

Secondo quanto scritto nel sito ufficiale di 50 Top Italy i tre curatori della guida pensano: “Le trattorie rappresentano, infatti, una vera spina dorsale della ristorazione italiana che continua a rinnovarsi, spesso grazie al passaggio di testimone tra generazioni, ma anche all’ingresso di nuovi protagonisti.” La guida 50 Top Italy 2026 non si ferma qui: nelle prossime settimane saranno presentate anche le altre sezioni, dedicate ai Grandi Ristoranti e ai Luxury Restaurant, ovvero i migliori ristoranti all’interno di hotel e resort di lusso.

Il percorso si concluderà con un importante evento: il Gran Gala della Cucina Italiana, in programma il 15 dicembre al Teatro Manzoni di Milano. Durante la serata verranno consegnati i premi ufficiali ai vincitori e sarà svelata la classifica dei 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, dedicata alle insegne italiane presenti all’estero.

La classifica 2026 delle migliori trattorie 50 Top Italy 2026

La classifica delle migliori Trattorie 50 Top Italy 2026 conferma l’eccellenza sul nostro territorio. Nell‘edizione di quest’anno il Lazio è la regione più rappresentata, con sette locali nella Top 50, seguito da Campania, Emilia-Romagna e Puglia con cinque insegne ciascuna.

Sul gradino più alto del podio troviamo Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, incoronata come migliore trattoria d’Italia 2026 secondo 50 Top Italy. Un riconoscimento importante per una realtà simbolo della Capitale, gestita da Alessandro, Pierluigi e Maria Elena Roscioli, fratelli che rappresentano la quarta generazione di una famiglia. La loro trattoria è il posto dove i piatti tipici della tradizione romana come la carbonara e la cacio e pepe vengono realizzati con ingredienti di eccellenza, selezionati con cura.

Al secondo posto si posiziona Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto (Bologna), guidata da Anna Caretti e Franco Cimini. Qui la pasta fresca è tirata a mano e i sapori sono quelli del territorio. Medaglia di bronzo per Abraxas Osteria a Pozzuoli, gestita da Vanna e Nando Salemme, dove viene portata avanti la cultura gastronomica napoletana.

