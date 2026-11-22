Quali sono le migliori tagliatelle al ragù che si possono mangiare tra i locali di Bologna: i voti del Guardian al piatto tipico della cucina emiliana

Sul sito del ‘Guardian’ è stato pubblicato un articolo dedicato alle migliori tagliatelle al ragù di Bologna. Un inviato del tabloid britannico ha assaggiato il piatto tipico della cucina bolognese in diversi locali della città, assegnando a ciascuno un voto.

Migliori tagliatelle al ragù di Bologna: i voti del Guardian

Il locale Ragù viene descritto come una nuova realtà emergente, un’insegna con interni alla moda, decorati con utensili da cucina rétro. Il menu propone anche una versione “antica” del piatto simbolo di Bologna, che comprende lingua e trippa.

L’inviato del ‘Guardian’, a proposito delle tagliatelle assaggiate nel locale Ragù, ha scritto: “Quando arriva il mio pranzo, ciò che colpisce maggiormente è l’inconfondibile sapore di manzo del ragù. Quanto al profilo aromatico, il pomodoro è tutt’altro che protagonista. Se dovessi attribuirgli per un momento caratteristiche umane, direi che assomiglia a un allevatore di bestiame duro e puro, tutto d’un pezzo”. Voto finale: 7 su 10.

Altre tagliatelle al ragù sono state assaggiate alla Trattoria del Rosso: per il commensale britannico la componente del pomodoro si è fatta sentire molto, e la carne è sembrata più succulenta, il che poteva indicare un contenuto di grassi più elevato. Il voto assegnato è stato un 8 pieno.

Ancora più alto il voto assegnato al piatto servito presso l’Antica Trattoria della Gigina, 9 su 10, accompagnato dal seguente racconto: “Quando arriva il piatto, si rivela un successo. La pasta, preparata sul posto prima di ogni servizio, viene servita proprio come Dio comanda: sotto una montagnola di ragù, ed è cosi che dovrebbe essere. Il ragù ha un sapore decisamente più delicato e rotondo, il che potrebbe far pensare all’aggiunta di latte, che secondo alcuni serve ad attenuare l’acidità e a conferire una consistenza più cremosa. Inoltre, la carne presenta una caratteristica nota terrosa”.

Alle tagliatelle del locale Va Mo Là, situato in via delle Moline, è stato assegnato un voto di 7,5: il ragù presentava una tonalità più arancione, probabilmente per via della carota utilizzata per il soffritto. Al gusto si sentiva anche una maggiore presenza di carne di maiale che ha dato vita a un sugo meno intenso e preponderante.

L’ultimo locale visitato è il Noi, all’interno del Mercato delle Erbe, a nord-ovest di Piazza Maggiore, la piazza principale del capoluogo emiliano: 8 su 10 al piatto di tagliatelle al ragù più corposo e ricco di pezzettoni di carne rispetto a quello assaggiato in altri locali.

La ricetta del ragù bolognese

Nel corso degli anni, la preparazione del ragù bolognese è stata oggetto di numerose variazioni. La ricetta attuale comprende i seguenti ingredienti: polpa di manzo macinata grossa, pancetta di maiale, carota gialla, costa di sedano, cipolla bianca, burro, triplo concentrato di pomodoro (in alternativa passata di pomodoro o pelati), mezzo bicchiere di vino rosso o bianco, un bicchiere di latte intero, poco brodo, sale e pepe.

La parola ragù è un francesismo: deriva dal termine ragoût che veniva usato per indicare tutte quelle preparazioni in cui la carne veniva ridotta in pezzettini che successivamente erano cotti in umido a fuoco basso per lungo tempo.