Migliori supermercati dove fare la spesa: i preferiti in Italia
Alla scoperta dei migliori supermercati d'Italia: ecco i preferiti dai consumatori tra Super e Iper nazionali, discount, insegne locali e spesa online
Quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa in Italia: i preferiti dagli italiani secondo la nuova ricerca di Altroconsumo che ha diviso i vari punti vendita tra Super e Iper nazionali, discount, insegne locali e spesa online.
