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Classifica 2026 migliori supermercati: dove conviene far la spesa

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la ricerca di Altroconsumo che ha passato in rassegna i supermercati italiani alla ricerca dei più convenienti dove fare la spesa nel 2026. L’associazione dei consumatori ha messo in fila le varie insegne che operano nel nostro Paese in base alle seguenti categorie: spesa con i prodotti più economici (Iper, Super e Discount); spesa con prodotti a marchio dell’insegna (Iper e Super); spesa mista (Iper e Super); spesa mista (Discount); spesa con prodotti di marca (Iper e Super). L’indagine ha riguardato i supermercati presenti in 67 città italiane: sono stati presi in esame 1,5 milioni di prezzi in 1.158 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale.

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