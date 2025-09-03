I migliori supermercati dove conviene fare la spesa in Italia

Quali sono i supermercati più convenienti dove fare la spesa in Italia? Per rispondere a questa domanda viene in aiuto la ricerca condotta da parte di Altroconsumo che ha analizzato 1.150 punti vendita e 1,6 milioni di prezzi tra supermercati, ipermercati e discount distribuiti in 67 diverse città del nostro Paese.

L’indagine ha portato alla nascita di quattro diverse classifiche, dedicate rispettivamente alla spesa mista, alla spesa con i prodotti più economici, alla spesa con i prodotti di marca e alla spesa con i prodotti a marchio dell’insegna.

Secondo la ricerca di Altroconsumo, una famiglia di quattro persone può arrivare a risparmiare fino a 3.700 euro all’anno orientandosi verso i supermercati più convenienti e selezionando con cura i prodotti da acquistare.

I dati riportati dall’associazione dei consumatori rivelano che nel periodo compreso tra il marzo del 2024 e il marzo del 2025 i prezzi dei prodotti nei supermercati hanno registrato un incremento del 2,2%. Confrontando i dati degli ultimi quattro anni, i prezzi medi sono aumentati del 26% nei discount, del 24% nei supermercati e del 23% negli ipermercati.