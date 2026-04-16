Migliori sughi pronti al supermercato, classifica di Altroconsumo
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Quali sono i migliori sughi pronti del supermercato? Lo rivela una ricerca condotta da Altroconsumo che ha analizzato i prodotti selezionati in dieci diverse catene della grande distribuzione organizzata. I punteggi di valutazioni si basano su un apposito algoritmo che tiene conto per il 55% della valutazione nutrizionale, per il 15% della presenza di additivi, per il 15% del grado di trasformazione, per il 10% dell’eventuale presenza di edulcoranti e per il 5% della porzione.
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