Svelate le migliori steakhouse d'Italia 2026: i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menu dedicati alla carne
Nuovo appuntamento con Italy’s 50 Top Steakhouse, la classifica delle migliori steakhouse d’Italia frutto del progetto editoriale indipendente nato dall’esperienza di Braciamancora, il principale network italiano dedicato al mondo della carne e della cottura a fuoco vivo.
Le migliori steakouse d’Italia 2026
L’edizione Italy’s 50 Top Steakhouse 2026 premia i locali italiani capaci di distinguersi per qualità, innovazione e competenza nel proporre menu dedicati alla carne. Ogni steakhouse valutata attraverso il sistema delle Fiamme: tre ai ristoranti considerati “straordinari e unici”, due ai ristoranti di livello “eccellente e con una personalità distinta” e una fiamma ai locali di “ottimo livello”.
Sono tre i locali che occupano il gradino più alto della classifica e hanno ricevuto le Tre Fiamme, il massimo riconoscimento: uno di questi è I Due Cippi di Staturnia, in provincia di Grosseto. Si prosegue con La Braseria di Osio Sotto in provincia di Bergamo e con Via di Guinceri a Vicarello, frazione di Collesalvetti in provincia di Livorno.
Nove locali hanno ricevuto il riconoscimento delle Due Fiamme, mentre sono trentotto le insegne italiane premiate con Una Fiamma. Assegnati anche diversi premi speciali: all’Antica Trattoria del Reno di Bologna, per esempio, è andato il riconoscimento per il miglior servizio di Sala, mentre la miglior tartare è quella di Beef Bazaar di Roma.
Italy’s 50 Top Steakhouse 2026, tutte le fiamme
Tre Fiamme
- I Due Cippi – Saturnia (Grosseto)
- La Braseria – Osio Sotto (Bergamo)
- Via di Guinceri – Vicarello (Livorno)
Due Fiamme
- Antica Trattoria del Reno – Bologna
- Asina Luna – Peschiera Borromeo (Milano)
- Barroso Beefsteccheria – Tirrenia (Pisa)
- Bifrò – Torino
- Bifulco – Ottaviano (Napoli)
- Dogana Golosa – Caserta
- Matigusta – Marina di Altidona (Fermo)
- Rocco Caggiano il Sapore del Fuoco – Grottaminarda (Avellina)
- Varrone – Milano
Una Fiamma
- 109 Officine – Lamezia Terme (Catanzaro)
- Al Vecchio Capannaccio – Forio (Napoli)
- Antico Casale di Scansano – Scansano (Grosseto)
- Baraonda – Nocera Inferiore (Salerno)
- Beef Bazaar – Roma
- Braceria DaMa – Brebbia (Varese)
- Braceria del Crotto – Morbegno (Sondrio)
- Braceria Peccerella – Camposano (Napoli)
- Bracerie Venete Trieste – Trieste
- Brasserie La Griglia – Nichelino (Torino)
- Carlino Superior Beef – Santa Maria la Carità (Napoli)
- Chilogrammo – Catania
- Cora d’ Zia – Campobasso
- Da Gianni braceria – Terlizzi (Bari)
- Da Lina 1905 – Stimigliano (Rieti)
- de Matteo alla Brace – Maddaloni (Caserta)
- Dupon Meat House – Monterotondo (Roma)
- El Guapo – Verona
- Dupon Meat House – Ceglie Messapica (Brindisi)
- Griglieria da Maria Giaccherini – Terranuova Bracciolini (Arezzo)
- Grillo Fuoco e Materia – Cesate (Milano)
- Il Braciere di Eraclea – Eraclea (Venezia)
- Il Toscanaccio 2.0 – Leverano (Lecce)
- Kluit – Sappada (Udine)
- La brace Food Experience – Palermo
- La Braceria – Camucia (Arezzo)
- Locanda Ca’Os – Castell’Arquato (Piacenza)
- Locanda d’Ansedonia – Orbetello (Grosseto)
- Lo zio Barrett – Bussi sul Tirino (Pescara)
- Mamma Mia – Roma
- Nana Meat & Wine – La Spezia
- Officina della Senape – Modena
- Ostaria – Siracusa
- Retrò Osteria Veneta – Marcon (Venezia)
- Sa Tanca e Bore – Siniscola (Nuoro)
- Seidita Steakhouse – Palermo
- Steakhouse Panorama – Rablà (Bolzano)
- Trattoria dall’Oste – Firenze
I premi speciali
- Miglior sevizio di sala: Antica Trattoria del Reno – Bologna
- Miglior tartare: Beef Bazaar – Roma
- Miglior cantina: Bifrò – Torino
- Miglior Steakhouse italiana all’estero: Era Ora Steakhouse (Malta)
- Miglior primo: Pici all’aglione di La Braceria – Camucia (Arezzo)
- Miglior carpaccio: Matigusta – Marina di Altidona (Fermo)
- Miglior comunicazione social: Nana Meat & Wine – La Spezia
- Miglior birreria carnivora: Vecchia Osteria Marotta – Marotta (Pesaro e Urbino).
