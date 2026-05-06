Le migliori stazioni ferroviarie al mondo, 3 sono in Italia
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L’Italia è presente tre volte nella classifica delle migliori stazioni ferroviarie al mondo stilata da AllClever. Per la graduatori, ogni stazione è stata valutata in base a fattori considerati ‘premium’, come la presenza di sale d’attesa di prima classe, il numero e la qualità di ristoranti gourmet all’interno della stazione o nel raggio di 800 metri. Altri parametri riguardano lo shopping e i negozi, vale a dire il volume e la varietà degli esercizi commerciali nella stazione e nelle immediate vicinanze, e anche gli hotel di fascia medio-alta e lusso, con il numero di strutture a 4 e 5 stelle situate in un raggio facilmente percorribile a piedi dalla stazione. A ogni stazione è stato assegnato un punteggio complessivo che va da 0 a 100.
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