La panoramica sui migliori spumanti italiani per Natale 2025 e Capodanno tra Nord Centro Sud e Isole con focus su qualità territori e fasce di prezzo

Le festività di fine anno hanno riportato al centro dell’attenzione i migliori spumanti italiani per Natale e Capodanno, protagonisti immancabili dei brindisi più attesi. L’ultima selezione curata dal Gambero Rosso ha offerto una panoramica aggiornata della spumantistica nazionale, riunendo le etichette che hanno raggiunto le finali della Guida Vini d’Italia 2026 dopo gli assaggi più recenti.

Il quadro che ne emerge racconta un’Italia delle bollicine solida e articolata, dove Metodo Classico e Charmat convivono e dove la qualità si distribuisce su fasce di prezzo diverse. Un dato in particolare ha segnato questa edizione: quasi la metà degli spumanti selezionati si colloca entro i 25 euro, con numerose etichette anche sotto i 20.

I migliori spumanti italiani per Natale e Capodanno sopra i 25 euro

La fascia sopra i 25 euro raccoglie spumanti che puntano su complessità, profondità e capacità di evoluzione. Si tratta spesso di etichette legate a lunghe soste sui lieviti, riserve o interpretazioni particolarmente ambiziose del Metodo Classico; sono vini pensati per chi cerca un brindisi più meditato, da portare in tavola durante i pranzi di Natale o da aprire nei momenti simbolici delle feste.

Roccapietra Zero ’19 – Scuropasso – 30 €

– Scuropasso – 30 € Franciacorta Brut Nature Orfano Ris. 2015 – Corte Fusia – 70 €

– Corte Fusia – 70 € Trento Extra Brut Cuvée N. 9 2020 – Etyssa – 30 €

– Etyssa – 30 € Franciacorta Brut Nature Secolo Novo Ris. 2011 – Le Marchesine – 52 €

– Le Marchesine – 52 € Franciacorta Brut CruPerdu ’20 – Castello Bonomi – 30 €

– Castello Bonomi – 30 € OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé LB9 – Cà Tessitori – 30 €

– Cà Tessitori – 30 € Alta Langa Extra Brut Avremo ’21 – Mauro Sebaste – 30 €

– Mauro Sebaste – 30 € Alta Langa Pas Dosé Rosé de Noirs 2020 – Tenuta Il Falchetto – 35 €

– Tenuta Il Falchetto – 35 € Franciacorta Brut Casa delle Colonne Ris. 2015 – Freccianera – 65 €

– Freccianera – 65 € Alta Langa Pas Dosé Seicento 2020 – Vite Colte – 26 €

– Vite Colte – 26 € Lessini Durello Brut Cuvée Augusto 10-10 Ris. 2013 – Dal Cero – 70 €

– Dal Cero – 70 € Franciacorta Pas Dosé ’21 – Terre d’Aenòr – 30 €

– Terre d’Aenòr – 30 € OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé I Ger – Alessio Brandolini – 39 €

– Alessio Brandolini – 39 € Trento Brut Rosé Brezza Riva 2021 – Cantina di Riva – 27 €

– Cantina di Riva – 27 € Franciacorta Brut Rosé Bokè ’21 – Villa Franciacorta – 32,50 €

– Villa Franciacorta – 32,50 € Trento Brut Esclusivi Altinate ’20 – Cantina di Aldeno – 31 €

I migliori spumanti italiani per Natale e Capodanno sotto i 25 euro

La fascia sotto i 25 euro rappresenta uno dei segnali più interessanti emersi dalla selezione, dove si concentrano spumanti capaci di coniugare precisione tecnica, identità territoriale e accessibilità, rendendoli ideali per più brindisi durante tutto il periodo delle feste. Una categoria trasversale, che include sia Metodo Classico sia Charmat, adatta a un consumo più frequente senza rinunciare alla qualità.

Alta Langa Pas Dosé – Cascina Galletto – 25 €

– Cascina Galletto – 25 € 137 Pinot Nero Brut M. Cl. ’20 – Manuelina – 25 €

– Manuelina – 25 € Trento Brut 21 – Revì – 22,50 €

– Revì – 22,50 € Trento Extra Brut Rosé Inkino ’21 – Mas dei Chini – 25 €

– Mas dei Chini – 25 € Trento Extra Brut 907 Ris. 2019 – Cantina d’Isera – 19 €

– Cantina d’Isera – 19 € Franciacorta Brut Essence 2020 – Antica Fratta – 25 €

– Antica Fratta – 25 € OP Pinot Nero M. Cl. Brut Io per Te – Prime Alture – 20 €

– Prime Alture – 20 € OP Pinot Nero M. Cl. Brut ’18 – Ca’ del Gè – 21 €

– Ca’ del Gè – 21 € Verdicchio dei Castelli di Jesi Extra Brut M. Cl. ’68 Anno di Fondazione ’21 – Montecappone Mirizzi – 17 €

– Montecappone Mirizzi – 17 € Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas ’24 – Adami – 18,50 €

– Adami – 18,50 € Conegliano Valdobbiadene Rive di Collalto Brut Isabella ’24 – Conte Collalto – 16 €

– Conte Collalto – 16 € Cartizze ’24 – La Tordera – 25 €

– La Tordera – 25 € Valdobbiadene Rive di Refrontolo Extra Brut – Santa Margherita – 25 €

Tra Natale e Capodanno, la selezione dimostra come le bollicine italiane sappiano adattarsi a momenti e budget diversi, offrendo qualità diffusa e identità territoriali riconoscibili per accompagnare i brindisi più attesi delle feste di fine anno.