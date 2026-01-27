Migliori spaghetti al supermercato: classifica 2026 Altroconsumo

Una nuova ricerca condotta da parte di Altroconsumo ha svelato quali sono i migliori spaghetti tra quelli disponibili sugli scaffali dei supermercati italiani. I prodotti appartenenti a più di quaranta marche sono stati valutati dall’associazione dei consumatori attraverso una prova d’assaggio che ha preso in esame vari parametri, come il gusto, il sapore, l’aspetto, il profumo e la consistenza.