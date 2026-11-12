Migliori società italiane, la classifica per fatturato
Presentata la 61esima edizione del volume ‘Le Principali Società Italiane‘, l’indagine annuale dell’Area Studi di Mediobanca dedicata ai maggiori operatori economici del Paese. Lo studio analizza i bilanci relativi all’esercizio 2025 di 2.547 aziende così suddivise: 2.196 società industriali e di servizi con fatturato individuale superiore ai 100 milioni di euro e 351 banche con totale attivo tangibile superiore ai 50 milioni.
Secondo la ricerca, ai vertici dell’industria e dei servizi si conferma ancora una volta la supremazia dei grandi operatori dell’energia a controllo pubblico: le società pubbliche, infatti, rappresentano il 72% del fatturato, il 79% del valore aggiunto e il 67% dell’occupazione nelle prime venti posizione della graduatoria.
Come riportato sul sito ufficiale dell’Area Studi di Mediobanca, la ricerca “ha lo scopo di mettere a disposizione del pubblico alcuni dati di bilancio degli ultimi due esercizi, sia per la sezione economica che per quella patrimoniale”. E ancora: “Le società, identificate dalla denominazione, sono riesposte in graduatorie stilate sulla base di parametri distinti per attività (fatturato per le imprese industriali e commerciali e totale attivo tangibile per le banche). La classifica riporta principalmente dati di bilancio consolidato e, ove rappresentative nei settori di appartenenza, anche singole società rientranti nel perimetro di detti gruppi”.
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