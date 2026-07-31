Migliori sagre d'Italia: le 7 scelte dal Guardian
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“È come portare la cucina in piazza”: così esordisce Gabriele Pasca, giornalista esperto in gastroturismo e redattore per il “Guardian”, celebre quotidiano britannico. In uno speciale dedicato alle sagre italiane, la voce di un salentino trasferitosi lontano da casa è un richiamo irresistibile per noi connazionali. Il suo è un vero e proprio viaggio alla scoperta delle bontà del nostro Paese, da assaporare però non soltanto al chiuso di un ristorante, bensì nelle più suggestive piazze italiane che accolgono turisti da ogni parte del mondo. Ecco quali sono le migliori sagre scelte dal “Guardian”.
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