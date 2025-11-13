Migliori ristoranti di sushi in Italia: Guida 2026 Gambero Rosso

Gambero Rosso ha pubblicato la nuova edizione della sui guida dedicata ai migliori ristoranti giapponesi in Italia che quest'anno conta 42 indirizzi

Negli ultimi anni il sushi ha conquistato anche il cuore dell’Italia, divenendo una delle cucine internazionali più amate. Non è un caso che il Gambero Rosso, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, abbia deciso di dedicare una guida interamente al mondo del sushi e della cucina nipponica, celebrando i migliori indirizzi lungo tutta la nostra penisola.

La guida Sushi 2026 del Gambero Rosso

La cucina giapponese e il sushi in particolare sono sempre più popolari in Italia. A maggio 2025 è così stata realizzata la Sushi Italy Cup, concorso che premia i migliori sushiman del Paese, mentre ogni anno Gambero Rosso pubblica una guida riguardo alle migliori insegne di cucina nipponica in Italia che si conferma come la mappa più autorevole della ristorazione giapponese in Italia. L’edizione del 2026 della guida Sushi del Gambero Rosso conta 230 locali selezionati, di cui oltre 50 nuove entrate.

La scena dei ristoranti giapponesi in Italia è sempre più ricca e diversificata: dai ristoranti fine dining con menu omakase dove ci si affida completamente alla mano dello chef, fino alle izakaya, le taverne moderne. Oltre al riconoscimento delle Tre Bacchette, Gambero Rosso ha assegnato anche quest’anno dei premi speciali. Tra i nuovi protagonisti del 2026 spicca Ruri Kaiseki di Napoli, premiato come Novità dell’anno per l’autenticità della sua cucina. A Milano, invece, il riconoscimento per la Miglior Carta dei Vini è andato a Uni Japanese Restaurant di Cervia

La cultura del sake si sta affermando anche nel nostro: il Premio Speciale Valorizzazione del Sake (in collaborazione con JFC Italia) è stato assegnato a Iyo Omakase di Milano e a Enosake di Roma, due locali che hanno saputo ben integrare il sake nella loro esperienza gastronomica. Nella sezione dedicata ai cocktail, invece, il Premio Miglior Proposta di Bere Miscelato è andato a Sentaku Izakaya di Bologna, che unisce mixology e fermentazioni giapponesi.

Le Tre Bacchette nella guida Sushi 2026 del Gambero Rosso

Come ogni anno, la guida assegna le prestigiose Tre Bacchette, simbolo del massimo riconoscimento per i migliori ristoranti di sushi d’Italia. Se nell’edizione 2025 erano 32 gli indirizzi premiati, quest’anno il numero sale a 42, segno di una crescita significativa della qualità e dell’autenticità delle proposte.

Le Tre Bacchette 2026 premiano i migliori ristoranti di cucina giapponese che si sono contraddistinti per selezione di materie prime, preparazione e anche presentazione estetica. Accanto ai ristoranti tradizionali, la guida ha realizzato anche una sezione dedicata ai format più informali come take away, botteghe e izakaya.

Ecco la lista completa dei ristoranti che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Bacchette nella nuova Guida Gambero Rosso 2026 e i Premi Speciali 2026:

Ambar – Firenze (FI)

Azabu10 – Milano (MI)

Frank Sushi Club – Terlizzi (BA)

Fugu Restaurant – Lecce (LE)

Fusion Restaurant – Lecce (LE)

Hasekura – Roma (RM)

Hatsune Zushi at Ronin – Milano (MI)

Hio Sushilab – Palermo (PA)

Ichikawa – Milano (MI)Il Vizio all’Hotel Quattrotorri – Perugia (PG)

IYO Kaiseki – Milano (MI)

IYO Omakase – Milano (MI)

IYO Restaurant – Milano (MI)

Japit – Benevento (BN)

Kensho – Torino (TO)

Kiko Sushi Bar – Roma (RM)

Kohaku – Roma (RM)

Le Petit Restaurant Japonais – Avigliana (TO)

Miyabi – Torino (TO)

Mizuna Japanese Restaurant – Olbia (SS)

Moi Omakase – Prato (PO)

Moon Asian Bar – Hotel Valadier – Roma (RM)

Nobu Milano – Milano (MI)

Nobuya – Milano (MI)

Nomisan – Roma (RM)

Oishi Japanese Kitchen – Teramo (TE)

Osaka – Milano (MI)

Otoro 81 – Napoli (NA)

Ruri Kaiseki – Napoli (NA)

Seta Sushi Restaurant – Bologna (BO)

Shiro Poporoya – Milano (MI)

Sushisen – Roma (RM)

Tetsu – Ascoli Piceno (AP)

Uni Restaurant – Cervia (RA)

Urubamba – Napoli (NA)

Vero – Omakase Rooftop – Nola (NA)

Wasabi – Torino (TO)

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano (MI)

Yamaneko – Udine (UD)

Yoshinobu – Milano (MI)

Yuki Cucina Giapponese – Noci (BA)

YuzuYa – Bologna (BO)

