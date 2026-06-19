Migliori ristoranti sul mare in Italia nel 2026, i premi speciali
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Non solo pesce freschissimo, ma anche pizza, panini e pietanze tradizionali: gli italiani in vacanza vogliono godere di un’esperienza gastronomica a tutto tondo, approfittando della cucina locale per conoscere nuovi piatti e assaporare le specialità più famose in tutto il mondo. E dal momento che la meta ideale delle vacanze estive è il mare, abbiamo proprio bisogno di una guida che ci aiuti a scegliere tra i migliori ristoranti che si trovano nelle località di villeggiatura costiere. L’app Cucinamare è ciò che fa per i turisti – ma anche per i semplici curiosi che vogliono scoprire cosa offre il mercato locale della ristorazione. Ecco quali sono i premi assegnati per la miglior cucina di mare in Italia nel 2026.
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