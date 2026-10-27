Classifica dei migliori ristoranti d'Italia: Tre Forchette 2027
Guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette e i premi speciali della nuova edizione
Presentata la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le eccellenze italiane nel settore della ristorazione: scopriamo chi ha ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento.
Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso: la nuova Guida
In totale sono 56 i ristoranti italiani insigniti delle Tre Forchette, il riconoscimento massimo assegnato dalla Guida del Gambero Rosso. Il punteggio più alto è andato al ristorante Reale di Castel di Sangro, guidato dallo chef Niko Romito: 99 punti su 100, record assoluto da quando è stata istituita la Guida.
Subito dietro, a quota 98 punti, troviamo Osteria Francescana di chef Massimo Bottura, ambasciatore per l’Onu contro lo spreco alimentare; punteggio di 97 su 100, invece, per Piazza Duomo, ristorante di Alba guidato dallo chef Enrico Crippa.
Due le insegne che hanno ottenuto 96 punti: Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico, in provincia di Bolzano, e Uliassi, ristorante stellato di Senigallia, località eletta come una delle migliori mete di mare in autunno.
Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche diversi premi speciali: il titolo di ristorante dell’anno è andato a Osteria dei Maltagliati di Torano Nuovo, in provincia di Teramo: il locale è guidato da Federica Brandimarte e Maicol Capriotti che dopo le esperienze nell’alta ristorazione, hanno scelto un piccolo borgo dell’Abruzzo per costruire un nuovo format basato su brace e grandi vini.
Omaggio speciale per Enoteca Pinchiorri, Dal Pescatore Santini e Don Alfonso 1890: hanno ricevuto il Riconoscimento alla continuità per essere gli unici ristoranti premiati con le Tre Forchette fin dalla prima edizione della Guida, targata 1990.
I migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette
99
- Reale
98
- Osteria Francescana
97
- Piazza Duomo
96
- Atelier Moessmer
- Uliassi
95
- Le Calandre
94
- Casa Perbellini 12 Apostoli
- Madonnina del Pescatore
- Il Pagliaccio
- Pascucci al Porticciolo
- La Pergola
- Seta by Antonio Guida
- Villa Crespi
93
- Agli Amici Udine
- Cracco in galleria
- Bina
- Il Duomo Ragusa
- Imago
- Torre del Saracino
- Da Vittorio
92
- D’O
- I Tenerumi
- Pinchiorri
- Guido a Serralunga
- La Trota
91
- Famiglia Rana
- Antica Osteria Cera
- Argine a Vencò
- Da Caino
- Dagorini
- Villa letizia La Torre
- Dalla gioconda
- Harry s Piccolo
- Kresios
- La Madia
- Miramonti l’altro
- Zia Restaurant
90
- Condividere
- Glam
- Materia
- Orma
- Antica Corona Reale Cervere
- Berton Milano
- Contrada Bricconi
- Andrea Aprea
- Danì Maison
- Don Alfonso
- Idyllio
- Il luogo Aimon e Nadia
- Pasha
- Marotta
- Dal Pescatore
- La Peca
- Il Piccolo Principe
- Signum
- Villa Maiella
I premi speciali
Ristorante dell’anno
- Osteria dei Maltagliati – Torano Nuovo (TE), di Maicol Capriotti e Federica Brandimarte
Chef emergente
- Genya Malafronte – Legàmi, Morro d’Oro (TE)
Novità dell’anno
- Sextantio – Cucina, Santo Stefano di Sessanio (AQ)
Cucina e territorio
- Cascina Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)
Menu degustazione dell’anno
- daGorini – San Piero in Bagno (FC)
Ricerca e innovazione
- Somnium – Eboli (SA)
Pastry chef dell’anno
- Ambra Campodonico – Ristorante Sentiero, Isola d’Elba
Pastry chef dell’anno
- Rosita Mammone – Uliassi, Senigallia (AN)
Pastry chef dell’anno
- Martina Tramis – Lilith, San Cesario di Lecce (LE)
Miglior ospitalità
- Michela Scarello – Agli Amici dal 1887, Udine
Miglior sommelier
- Luca Belleggia – Il Pagliaccio, Roma
Miglior carta dei vini
- Ristorante Del Lago – Bagno di Romagna (FC)
Miglior mescita
- Hebbo – Dobbiaco (BZ)
Riconoscimento alla continuità
- Dal Pescatore Santini, Enoteca Pinchiorri e Don Alfonso 1890, premiati con le Tre Forchette fin dalla prima edizione della guida, nel 1990.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Cos'è il "turismo delle nonne": è boom anche in Italia
-
Salmone via dai menù dei ristoranti italiani? L'appello
-
Due autostrade in Italia avranno il limite fissato a 60 km orari
-
Dove conviene vivere dopo la pensione: l'Italia è nella Top 10
-
Delitto sul lago di Garda, al via le riprese a Gargnano
-
In Valsesia puoi toccare il "mantello terrestre": il caso unico
-
Italia migliore destinazione spa al mondo: gli Awards 2026
-
George Clooney ha un nuovo "vicino" vip sul lago di Como
-
Quando si possono accendere i termosifoni nel 2026