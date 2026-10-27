Classifica dei migliori ristoranti d'Italia: Tre Forchette 2027

Guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette e i premi speciali della nuova edizione

Presentata la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le eccellenze italiane nel settore della ristorazione: scopriamo chi ha ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento.

Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso: la nuova Guida

In totale sono 56 i ristoranti italiani insigniti delle Tre Forchette, il riconoscimento massimo assegnato dalla Guida del Gambero Rosso. Il punteggio più alto è andato al ristorante Reale di Castel di Sangro, guidato dallo chef Niko Romito: 99 punti su 100, record assoluto da quando è stata istituita la Guida.

Subito dietro, a quota 98 punti, troviamo Osteria Francescana di chef Massimo Bottura, ambasciatore per l’Onu contro lo spreco alimentare; punteggio di 97 su 100, invece, per Piazza Duomo, ristorante di Alba guidato dallo chef Enrico Crippa.

Due le insegne che hanno ottenuto 96 punti: Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico, in provincia di Bolzano, e Uliassi, ristorante stellato di Senigallia, località eletta come una delle migliori mete di mare in autunno.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche diversi premi speciali: il titolo di ristorante dell’anno è andato a Osteria dei Maltagliati di Torano Nuovo, in provincia di Teramo: il locale è guidato da Federica Brandimarte e Maicol Capriotti che dopo le esperienze nell’alta ristorazione, hanno scelto un piccolo borgo dell’Abruzzo per costruire un nuovo format basato su brace e grandi vini.

Omaggio speciale per Enoteca Pinchiorri, Dal Pescatore Santini e Don Alfonso 1890: hanno ricevuto il Riconoscimento alla continuità per essere gli unici ristoranti premiati con le Tre Forchette fin dalla prima edizione della Guida, targata 1990.

I migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette

99

Reale

98

Osteria Francescana

97

Piazza Duomo

96

Atelier Moessmer

Uliassi

95

Le Calandre

94

Casa Perbellini 12 Apostoli

Madonnina del Pescatore

Il Pagliaccio

Pascucci al Porticciolo

La Pergola

Seta by Antonio Guida

Villa Crespi

93

Agli Amici Udine

Cracco in galleria

Bina

Il Duomo Ragusa

Imago

Torre del Saracino

Da Vittorio

92

D’O

I Tenerumi

Pinchiorri

Guido a Serralunga

La Trota

91

Famiglia Rana

Antica Osteria Cera

Argine a Vencò

Da Caino

Dagorini

Villa letizia La Torre

Dalla gioconda

Harry s Piccolo

Kresios

La Madia

Miramonti l’altro

Zia Restaurant

90

Condividere

Glam

Materia

Orma

Antica Corona Reale Cervere

Berton Milano

Contrada Bricconi

Andrea Aprea

Danì Maison

Don Alfonso

Idyllio

Il luogo Aimon e Nadia

Pasha

Marotta

Dal Pescatore

La Peca

Il Piccolo Principe

Signum

Villa Maiella

I premi speciali

Ristorante dell’anno

Osteria dei Maltagliati – Torano Nuovo (TE), di Maicol Capriotti e Federica Brandimarte

Chef emergente

Genya Malafronte – Legàmi, Morro d’Oro (TE)

Novità dell’anno

Sextantio – Cucina, Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Cucina e territorio

Cascina Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Menu degustazione dell’anno

daGorini – San Piero in Bagno (FC)

Ricerca e innovazione

Somnium – Eboli (SA)

Pastry chef dell’anno

Ambra Campodonico – Ristorante Sentiero, Isola d’Elba

Pastry chef dell’anno

Rosita Mammone – Uliassi, Senigallia (AN)

Pastry chef dell’anno

Martina Tramis – Lilith, San Cesario di Lecce (LE)

Miglior ospitalità

Michela Scarello – Agli Amici dal 1887, Udine

Miglior sommelier

Luca Belleggia – Il Pagliaccio, Roma

Miglior carta dei vini

Ristorante Del Lago – Bagno di Romagna (FC)

Miglior mescita

Hebbo – Dobbiaco (BZ)

Riconoscimento alla continuità