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Classifica dei migliori ristoranti d'Italia: Tre Forchette 2027

Guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette e i premi speciali della nuova edizione

3 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Tavolo ristorante

Presentata la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le eccellenze italiane nel settore della ristorazione: scopriamo chi ha ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento.

Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso: la nuova Guida

In totale sono 56 i ristoranti italiani insigniti delle Tre Forchette, il riconoscimento massimo assegnato dalla Guida del Gambero Rosso. Il punteggio più alto è andato al ristorante Reale di Castel di Sangro, guidato dallo chef Niko Romito: 99 punti su 100, record assoluto da quando è stata istituita la Guida.

Subito dietro, a quota 98 punti, troviamo Osteria Francescana di chef Massimo Bottura, ambasciatore per l’Onu contro lo spreco alimentare; punteggio di 97 su 100, invece, per Piazza Duomo, ristorante di Alba guidato dallo chef Enrico Crippa.

Due le insegne che hanno ottenuto 96 punti: Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico, in provincia di Bolzano, e Uliassi, ristorante stellato di Senigallia, località eletta come una delle migliori mete di mare in autunno.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche diversi premi speciali: il titolo di ristorante dell’anno è andato a Osteria dei Maltagliati di Torano Nuovo, in provincia di Teramo: il locale è guidato da Federica Brandimarte e Maicol Capriotti che dopo le esperienze nell’alta ristorazione, hanno scelto un piccolo borgo dell’Abruzzo per costruire un nuovo format basato su brace e grandi vini.

Omaggio speciale per Enoteca Pinchiorri, Dal Pescatore Santini e Don Alfonso 1890: hanno ricevuto il Riconoscimento alla continuità per essere gli unici ristoranti premiati con le Tre Forchette fin dalla prima edizione della Guida, targata 1990.

I migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette

99

  • Reale

98

  • Osteria Francescana

97

  • Piazza Duomo

96

  • Atelier Moessmer
  • Uliassi

95

  • Le Calandre

94

  • Casa Perbellini 12 Apostoli
  • Madonnina del Pescatore
  • Il Pagliaccio
  • Pascucci al Porticciolo
  • La Pergola
  • Seta by Antonio Guida
  • Villa Crespi

93

  • Agli Amici Udine
  • Cracco in galleria
  • Bina
  • Il Duomo Ragusa
  • Imago
  • Torre del Saracino
  • Da Vittorio

92

  • D’O
  • I Tenerumi
  • Pinchiorri
  • Guido a Serralunga
  • La Trota

91

  • Famiglia Rana
  • Antica Osteria Cera
  • Argine a Vencò
  • Da Caino
  • Dagorini
  • Villa letizia La Torre
  • Dalla gioconda
  • Harry s Piccolo
  • Kresios
  • La Madia
  • Miramonti l’altro
  • Zia Restaurant

90

  • Condividere
  • Glam
  • Materia
  • Orma
  • Antica Corona Reale Cervere
  • Berton Milano
  • Contrada Bricconi
  • Andrea Aprea
  • Danì Maison
  • Don Alfonso
  • Idyllio
  • Il luogo Aimon e Nadia
  • Pasha
  • Marotta
  • Dal Pescatore
  • La Peca
  • Il Piccolo Principe
  • Signum
  • Villa Maiella

I premi speciali

Ristorante dell’anno

  • Osteria dei Maltagliati – Torano Nuovo (TE), di Maicol Capriotti e Federica Brandimarte

Chef emergente

  • Genya Malafronte – Legàmi, Morro d’Oro (TE)

Novità dell’anno

  • Sextantio – Cucina, Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Cucina e territorio

  • Cascina Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Menu degustazione dell’anno

  • daGorini – San Piero in Bagno (FC)

Ricerca e innovazione

  1. Somnium – Eboli (SA)

Pastry chef dell’anno

  • Ambra Campodonico – Ristorante Sentiero, Isola d’Elba

Pastry chef dell’anno

  • Rosita Mammone – Uliassi, Senigallia (AN)

Pastry chef dell’anno

  • Martina Tramis – Lilith, San Cesario di Lecce (LE)

Miglior ospitalità

  • Michela Scarello – Agli Amici dal 1887, Udine

Miglior sommelier

  • Luca Belleggia – Il Pagliaccio, Roma

Miglior carta dei vini

  • Ristorante Del Lago – Bagno di Romagna (FC)

Miglior mescita

  • Hebbo – Dobbiaco (BZ)

Riconoscimento alla continuità

  • Dal Pescatore Santini, Enoteca Pinchiorri e Don Alfonso 1890, premiati con le Tre Forchette fin dalla prima edizione della guida, nel 1990.

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