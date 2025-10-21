I migliori ristoranti d'Italia: Tre Forchette 2026 Gambero Rosso
Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le ambite Tre Forchette, il massimo riconoscimento della Guida
Presso The Space Cinema Moderno di Roma è stata presentata la Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso che come ogni anno contiene le migliori insegne del nostro Paese.
Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso: la nuova Guida
In totale sono 55 i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento della prestigiosa Guida, 3 in più della scorsa edizione. Sono 5 i nuovi ingressi: Contrada Bricconi, Il Luogo di Aimo e Nadia, Zia, Marotta e Villa Maiella.
Sul gradino più alto del podio della Guida, con un punteggio di 97 su 100, troviamo 3 ristoranti, a partire da Osteria Francescana di Massimo Bottura, tra i migliori cuochi italiani premiati nella nuova edizione di The Best Chef Awards 2025. Stesso punteggio di Bottura anche per Piazza Duomo ad Alba di chef Enrico Crippa e per il ristorante Reale a Castel di Sangro di chef Niko Romito.
La Guida del Gambero Rosso non è un semplice elenco di indirizzi, ma rappresenta un viaggio nei territori, prendendo per mano il lettore, accompagnato a scoprire tutti i sapori italiani. Diversi gli chef stellati che hanno ricevuto le Tre Forchette, oltre ai già citati: tra questi troviamo Antonino Cannavacciuolo e il suo ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio che quest’anno ha ricevuto anche il Condé Nast Traveller’s 2025 Readers’ Choice Award, uno dei riconoscimenti più ambiti del turismo internazionale.
Andando a leggere i ristoranti premiati con le Tre Forchette, troviamo insegne di chef del calibro di Carlo Cracco, Norbert Niederkofler, Mario Uliassi, Enrico Bartolini e la famiglia Cerea del mitico locale Da Vittorio a Brusaporto.
Migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette
97
- Osteria Francescana – Modena
- Piazza Duomo – Alba (Cuneo)
- Reale – Castel di Sangro (L’Aquila)
96
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (Bolzano)
95
- Uliassi – Senigallia (Ancona)
94
- Le Calandre – Rubano (Padova)
- Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
- Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)
- Il Pagliaccio – Roma
- La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma
93
- Agli Amici dal 1887 – Udine
- Cracco in Galleria – Milano
- Duomo – Ragusa
- Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma
- Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (Roma)
- Enoteca Pinchiorri – Firenze
- Quattro Passi – Massa Lubrense (Napoli)
- Torre del Saracino – Vico Equense (Napoli)
- Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara)
- Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)
92
- D’O – Cornaredo (Milano)
- Dina – Gussago (Brescia)
- Guido – Serralunga d’Alba (Cuneo)
- Seta by Antonio Guida – Milano
- La Trota – Rivodutri (Rieti)
91
- Antica Corona Reale – Cervere (Cuneo)
- Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (Venezia)
- Enrico Bartolini al Mudec – Milano
- Da Caino – Montemerano (Grosseto)
- Danì Maison – Ischia (Napoli)
- Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma
- Harry’s Piccolo – Trieste
- Krèsios – Telese Terme (Benevento)
- Lido 84 – Gardone Riviera (Brescia)
- La Madia Licata (Agrigento)
- Miramonti l’Altro – Concesio (Brescia)
- La Peca Lonigo (Vicenza)
- I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (Messina)
90
- Andrea Aprea Ristorante – Milano
- L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (Gorizia)
- Berton – Milano
- Contrada Bricconi – Oltressenda Alta (Bergamo)
- DaGorini – Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
- Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense (Napoli)
- Taverna Estia – Brusciano (Napoli)
- Dalla Gioconda – Gabicce Mare (Pesaro-Urbino)
- Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel Roma
- Laite – Sappada (Udine)
- Il Luogo Aimo e Nadia – Milano
- Marotta Ristorante – Castel Campagnano (Caserta)
- Pashà – Polignano a Mare (Bari)
- Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (Mantova)
- Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio Lucca)
- Villa Maiella – Guardiagrele (Chieti)
- Zia Restaurant – Roma.
