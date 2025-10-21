Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le ambite Tre Forchette, il massimo riconoscimento della Guida

Presso The Space Cinema Moderno di Roma è stata presentata la Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso che come ogni anno contiene le migliori insegne del nostro Paese.

Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso: la nuova Guida

In totale sono 55 i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento della prestigiosa Guida, 3 in più della scorsa edizione. Sono 5 i nuovi ingressi: Contrada Bricconi, Il Luogo di Aimo e Nadia, Zia, Marotta e Villa Maiella.

Sul gradino più alto del podio della Guida, con un punteggio di 97 su 100, troviamo 3 ristoranti, a partire da Osteria Francescana di Massimo Bottura, tra i migliori cuochi italiani premiati nella nuova edizione di The Best Chef Awards 2025. Stesso punteggio di Bottura anche per Piazza Duomo ad Alba di chef Enrico Crippa e per il ristorante Reale a Castel di Sangro di chef Niko Romito.

La Guida del Gambero Rosso non è un semplice elenco di indirizzi, ma rappresenta un viaggio nei territori, prendendo per mano il lettore, accompagnato a scoprire tutti i sapori italiani. Diversi gli chef stellati che hanno ricevuto le Tre Forchette, oltre ai già citati: tra questi troviamo Antonino Cannavacciuolo e il suo ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio che quest’anno ha ricevuto anche il Condé Nast Traveller’s 2025 Readers’ Choice Award, uno dei riconoscimenti più ambiti del turismo internazionale.

Andando a leggere i ristoranti premiati con le Tre Forchette, troviamo insegne di chef del calibro di Carlo Cracco, Norbert Niederkofler, Mario Uliassi, Enrico Bartolini e la famiglia Cerea del mitico locale Da Vittorio a Brusaporto.

Migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette

97

Osteria Francescana – Modena

Piazza Duomo – Alba (Cuneo)

Reale – Castel di Sangro (L’Aquila)

96

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (Bolzano)

95

Uliassi – Senigallia (Ancona)

94

Le Calandre – Rubano (Padova)

Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona

Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

93

Agli Amici dal 1887 – Udine

Cracco in Galleria – Milano

Duomo – Ragusa

Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (Roma)

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Quattro Passi – Massa Lubrense (Napoli)

Torre del Saracino – Vico Equense (Napoli)

Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara)

Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)

92

D’O – Cornaredo (Milano)

Dina – Gussago (Brescia)

Guido – Serralunga d’Alba (Cuneo)

Seta by Antonio Guida – Milano

La Trota – Rivodutri (Rieti)

91

Antica Corona Reale – Cervere (Cuneo)

Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (Venezia)

Enrico Bartolini al Mudec – Milano

Da Caino – Montemerano (Grosseto)

Danì Maison – Ischia (Napoli)

Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma

Harry’s Piccolo – Trieste

Krèsios – Telese Terme (Benevento)

Lido 84 – Gardone Riviera (Brescia)

La Madia Licata (Agrigento)

Miramonti l’Altro – Concesio (Brescia)

La Peca Lonigo (Vicenza)

I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (Messina)

90