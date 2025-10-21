Questo sito contribuisce all’audience di

I migliori ristoranti d'Italia: Tre Forchette 2026 Gambero Rosso

Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso, svelati tutti i locali che hanno ricevuto le ambite Tre Forchette, il massimo riconoscimento della Guida

Presso The Space Cinema Moderno di Roma è stata presentata la Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso che come ogni anno contiene le migliori insegne del nostro Paese.

Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso: la nuova Guida

In totale sono 55 i locali che hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento della prestigiosa Guida, 3 in più della scorsa edizione. Sono 5 i nuovi ingressi: Contrada Bricconi, Il Luogo di Aimo e Nadia, Zia, Marotta e Villa Maiella.

Sul gradino più alto del podio della Guida, con un punteggio di 97 su 100, troviamo 3 ristoranti, a partire da Osteria Francescana di Massimo Bottura, tra i migliori cuochi italiani premiati nella nuova edizione di The Best Chef Awards 2025. Stesso punteggio di Bottura anche per Piazza Duomo ad Alba di chef Enrico Crippa e per il ristorante Reale a Castel di Sangro di chef Niko Romito.

La Guida del Gambero Rosso non è un semplice elenco di indirizzi, ma rappresenta un viaggio nei territori, prendendo per mano il lettore, accompagnato a scoprire tutti i sapori italiani. Diversi gli chef stellati che hanno ricevuto le Tre Forchette, oltre ai già citati: tra questi troviamo Antonino Cannavacciuolo e il suo ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio che quest’anno ha ricevuto anche il Condé Nast Traveller’s 2025 Readers’ Choice Award, uno dei riconoscimenti più ambiti del turismo internazionale.

Andando a leggere i ristoranti premiati con le Tre Forchette, troviamo insegne di chef del calibro di Carlo Cracco, Norbert Niederkofler, Mario Uliassi, Enrico Bartolini e la famiglia Cerea del mitico locale Da Vittorio a Brusaporto.

Migliori ristoranti italiani: le Tre Forchette

97

  • Osteria Francescana – Modena
  • Piazza Duomo – Alba (Cuneo)
  • Reale – Castel di Sangro (L’Aquila)

96

  • Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (Bolzano)

95

  • Uliassi – Senigallia (Ancona)

94

  • Le Calandre – Rubano (Padova)
  • Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
  • Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)
  • Il Pagliaccio – Roma
  • La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

93

  • Agli Amici dal 1887 – Udine
  • Cracco in Galleria – Milano
  • Duomo – Ragusa
  • Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma
  • Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (Roma)
  • Enoteca Pinchiorri – Firenze
  • Quattro Passi – Massa Lubrense (Napoli)
  • Torre del Saracino – Vico Equense (Napoli)
  • Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara)
  • Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)

92

  • D’O – Cornaredo (Milano)
  • Dina – Gussago (Brescia)
  • Guido – Serralunga d’Alba (Cuneo)
  • Seta by Antonio Guida – Milano
  • La Trota – Rivodutri (Rieti)

91

  • Antica Corona Reale – Cervere (Cuneo)
  • Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (Venezia)
  • Enrico Bartolini al Mudec – Milano
  • Da Caino – Montemerano (Grosseto)
  • Danì Maison – Ischia (Napoli)
  • Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma
  • Harry’s Piccolo – Trieste
  • Krèsios – Telese Terme (Benevento)
  • Lido 84 – Gardone Riviera (Brescia)
  • La Madia Licata (Agrigento)
  • Miramonti l’Altro – Concesio (Brescia)
  • La Peca Lonigo (Vicenza)
  • I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (Messina)

90

  • Andrea Aprea Ristorante – Milano
  • L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (Gorizia)
  • Berton – Milano
  • Contrada Bricconi – Oltressenda Alta (Bergamo)
  • DaGorini – Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
  • Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense (Napoli)
  • Taverna Estia – Brusciano (Napoli)
  • Dalla Gioconda – Gabicce Mare (Pesaro-Urbino)
  • Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel Roma
  • Laite – Sappada (Udine)
  • Il Luogo Aimo e Nadia – Milano
  • Marotta Ristorante – Castel Campagnano (Caserta)
  • Pashà – Polignano a Mare (Bari)
  • Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (Mantova)
  • Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio Lucca)
  • Villa Maiella – Guardiagrele (Chieti)
  • Zia Restaurant – Roma.

