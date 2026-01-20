I migliori ristoranti d'Italia per gli utenti: TheFork 100 2025

Svelati quali sono i migliori ristoranti d'Italia secondo gli utenti: ecco tutte le insegne presenti nella nuova classifica TheFork Top 100 2025

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

TheFork ha pubblicato la nuova classifica Top 100 2025 che mette in fila i migliori ristoranti d’Italia secondo gli utenti. La graduatoria viene stilata tenendo conto del punteggio dei locali, delle recensioni, delle prenotazioni e delle visite su sito e app.

Migliori ristoranti d’Italia per gli utenti: la classifica TheFork Top 100

Al primo posto nella nuova classifica TheFork dedicata ai migliori ristoranti d’Italia secondo gli utenti troviamo PizzAut, l’insegna nata da un’idea di Nico Acampora, desideroso di aprire una pizzeria che potesse essere gestita interamente da ragazzi autistici, i quali intraprendono un percorso all’interno del locale per inserirsi nel mondo del lavoro.

PizzAut, che nell’aprile del 2025 aveva realizzato una pizza speciale per Papa Francesco, è presente due volte in graduatoria: in prima posizione con il locale di Monza e al quinto posto con quello di Cassina de’Pecchi. Medaglia d’argento per Locanda Marchesani di Pomezia, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze.

Altro locale del Capoluogo della Toscana al quarto posto: Io Osteria Personale, davanti al già citato PizzAut di Cassina de’ Pecchi. A completare la top ten, dal sesto al decimo posto, troviamo: Altavela Ristorante a Fiumicino, La Vacaria a Venezia, Chiaroscuro Roma, Minta a Milano e la Filanda a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.

TheFork Top 100 Italia 2025