I migliori ristoranti d'Italia per gli utenti: TheFork 100 2025
Svelati quali sono i migliori ristoranti d'Italia secondo gli utenti: ecco tutte le insegne presenti nella nuova classifica TheFork Top 100 2025
TheFork ha pubblicato la nuova classifica Top 100 2025 che mette in fila i migliori ristoranti d’Italia secondo gli utenti. La graduatoria viene stilata tenendo conto del punteggio dei locali, delle recensioni, delle prenotazioni e delle visite su sito e app.
Migliori ristoranti d’Italia per gli utenti: la classifica TheFork Top 100
Al primo posto nella nuova classifica TheFork dedicata ai migliori ristoranti d’Italia secondo gli utenti troviamo PizzAut, l’insegna nata da un’idea di Nico Acampora, desideroso di aprire una pizzeria che potesse essere gestita interamente da ragazzi autistici, i quali intraprendono un percorso all’interno del locale per inserirsi nel mondo del lavoro.
PizzAut, che nell’aprile del 2025 aveva realizzato una pizza speciale per Papa Francesco, è presente due volte in graduatoria: in prima posizione con il locale di Monza e al quinto posto con quello di Cassina de’Pecchi. Medaglia d’argento per Locanda Marchesani di Pomezia, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze.
Altro locale del Capoluogo della Toscana al quarto posto: Io Osteria Personale, davanti al già citato PizzAut di Cassina de’ Pecchi. A completare la top ten, dal sesto al decimo posto, troviamo: Altavela Ristorante a Fiumicino, La Vacaria a Venezia, Chiaroscuro Roma, Minta a Milano e la Filanda a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.
TheFork Top 100 Italia 2025
- #1 PizzAut Monza – Monza
- #2 Locanda Marchesani – Pomezia (Roma)
- #3 Salotto Portinari Bar & Bistrot – Firenze
- #4 IO Osteria Personale – Firenze
- #5 PizzAut – Cassina de’ Pecchi – Cassina de’ Pecchi (Milano)
- #6 Altavela Ristorante – Fiumicino (Roma)
- #7 La Vacaria – Venezia
- #8 Chiaroscuro Roma – Roma
- #9 Minta – Milano
- #10 La Filanda – Macherio (Monza e Brianza)
- #11 Bequadro Restaurant And Sound – Parma
- #12 Locanda Casa Bardacchino – Mango (Cuneo)
- #13 Sintesi – Ariccia (Roma)
- #14 Osteria 41 – Sant’Eraclio, Foligno (Perugia)
- #15 Florentia – Firenze
- #16 Panigacci Milano Bistrot – Milano
- #17 Cafè Corrientes – Roma
- #18 Doc Enobistrot-Cruderia & Cucina – Roma
- #19 Legàmi – Morro d’Oro (Teramo)
- #20 La Cloche 1967 – Torino
- #21 Habemus Papam – Salerno
- #22 Dong Oriental Experience – Torino
- #23 Integrale Breakfast & Restaurant – Sirmione (Brescia)
- #24 La Minerva Rooftop – Capri (Napoli)
- #25 La Ripadoro – Rivalto, Chianni (Pisa)
- #26 Il Carroccio – Dalmine (Bergami)
- #27 Canto delle Sirene – Aci Castello (Catania)
- #28 La Gratella – Firenze
- #29 Antica Osteria il Ronchettino – Milano
- #30 Futura Cucina Italiana – Firenze
- #31 Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze
- #32 Tokyo Express – Palermo
- #33 Saporimaestri – Milano
- #34 Barbacoa Churrascaria – Milano
- #35 Graal – Nocera Inferiore (Salerno)
- #36 Raw Bistrot – Costa Volpino (Bergamo)
- #37 Casa Corsetti – Magione (Perugia)
- #38 Enoteca Ristorante Innocenti Wines – Firenze
- #39 Nelle Epoque – Capri (Napoli)
- #40 B.O.r.G.O. – Firenze
- #41 La Ferramenta del Gusto Emiliano – Torino
- #42 Taberna – Castelnuovo Magra (La Spezia)
- #43 Da Mario – Roma
- #44 Primo Urban Bistrot-Cruderia Pinseria – Roma
- #45 Locanda York – Pisignano, Vernole (Lecce)
- #46 Trappito Stracca-Ristorante & Masseria didattica – Alezio (Lecce)
- #47 Cuoco e Camicia – Roma
- #48 Trattoria alla Pesa – Sorgà (Verona)
- #49 Dina – Gussago (Brescia)
- #50 CR 21 – Palermo
- #51 Casual Fish & Sushi – Reggio Calabria
- #52 Ristorante Enoteca Strozzi – Firenze
- #53 La Taverna di Fucile – Montepulciano (Siena)
- #54 Achar – Milano
- #55 My Venice Restaurant – Venezia
- #56 La Strummula Restaurant – Santa Flavia (Palermo)
- #57 Santana Montepellegrino (Palermo)
- #58 Il Podere di Marfisa – Farnese (Viterbo)
- #59 Lume Osteria Alle Scalette – Roma
- #60 Kàlamo – Bagheria (Palermo)
- #61 Noa – Roma
- #62 La Locanda Dell’Angelo Millesimo – Millesimo (Savona)
- #63 Indian Palace – Firenze
- #64 Ristrot Guviol – Torino
- #65 La Camendra – Calamandrana (Asti)
- #66 Komorebi – Lido di Ostia (Roma)
- #67 Kikko San-Sushi Ramen Izakaya – Salerno
- #68 La Duja Ristorante & Vineria – Ciriè (Torino)
- #69 La Piazzetta – Origgio (Varese)
- #70 Alessandro Mecca Al Castello di Grinzane Cavour – Grinzane Cavour (Cuneo)
- #71 Nova – Palermo
- #72 I Due Buoi – Olivola (Alessandria)
- #73 Sakeya – Milano
- #74 Agriturismo Le Tese – Lazise (Verona)
- #75 Linfa – San Gimignano (Siena)
- #76 Irori Sushi Restaurant – Capriolo (Brescia)
- #77 Bistrot de Venise – Venezia
- #78 Podere 1384 – Castellina in Chianti (Siena)
- #79 Osteria del Pesce e non solo – Rovigo
- #80 Botinero – Milano
- #81 i’Qortile – Firenze
- #82 Murone-Brace Primordiale – Bagheria (Palermo)
- #83 L’Altro Relais – Collevalenza, Todi (Perugia)
- #84 La Filanda Ristorante in Valmadrera – Valmadrera (Lecco)
- #85 Vitantonio Lombardo Ristorante – Matera
- #86 Fenil Conter – Pozzolengo (Brescia)
- #87 Posto Ristoro-Tapas Bar – Torino
- #88 Lemò Agrirestaurant – Sorrento (Napoli)
- #89 Barbagianni Fine Dining – Colle di Val d’Elsa (Siena)
- #90 Fuego y Brasa – Torino
- #91 Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)
- #92 Eugenio Boer Ristorante Bu:r – Milano
- #93 Autentico – Cherasco (Cuneo)
- #94 Ristorante Silos – Torino
- #95 Sapori Solari – Bari
- #96 Vez Ristorante – San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
- #97 Ibisco Garden Restaurant – Sorrento (Napoli)
- #98 Affinity-Kitchen & Alchemy – Roma
- #99 Kikko Ramen-Pan-Asian-Bistrot – Salerno
- #100 Glam di Enrico Bartolini – Venezia
POTREBBE INTERESSARTI
-
Perché Alessandro Borghese chiude i suoi ristoranti a Natale 2025
-
Quanto costa il menù di Capodanno 2026 da Crazy Pizza di Briatore
-
Quanto costa comprare una casa in Italia nel 2026: i prezzi
-
Effetto Zalone sui cammini italiani: la previsione e l'allarme
-
Rifugio Scoiattoli a Cortina: terrazza delle Dolomiti a rischio
-
I migliori vini italiani sotto i 20 euro da regalare a Natale 2025
-
Quanto costano i menù di Capodanno 2026 degli chef stellati
-
Lupo avvistato a Villa Ghigi a Bologna: l’ordinanza del Comune
-
Cucina italiana Unesco, Schützen: "Frode". E la pizza è tirolese