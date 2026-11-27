Presentata la nuova edizione della prestigiosa Guida dell'Espresso dedicata al meglio nel mondo della ristorazione italiana: tutti i premiati 2027

La Guida d’Italia 2027 dell’Espresso, nuova edizione del volume che da 27 anni racconta le eccellenze enogastronomiche d’Italia, è stata presentata a Milano, presso l’Hangar Bicocca. Nella serata andata in scena sotto i Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, sono stati premiati i migliori ristoranti e i migliori vini d’Italia.

Guida L’Espresso 2027: i ristoranti top

A condurre la serata di premiazione sono state la giornalista Francesca Barra, la coordinatrice editoriale de Le Guide Fabiola Fiorentino e il vicedirettore de l’Espresso Felice Florio.

Per quanto riguarda i ristoranti da 20/20, oltre agli chef confermati – Massimo Bottura (Osteria Francescana), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Carlo Cracco (Ristorante Cracco), Niko Romito (Reale) e Ciccio Sultano (Duomo) – si affiancano altri sei nomi al vertice nel mondo della ristorazione.

I nuovi chef premiati sono: Jessica Rosval con Al Gatto Verde, Heinz Beck con La Pergola, Chicco e Bobo Cerea con Da Vittorio, Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina con l’Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani con il D’O e Mauro Uliassi con il suo Uliassi (Senigallia).

Massimo Bottura – Osteria Francescana – Modena

Antonino Cannavacciuolo – Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara)

Moreno Cedroni – Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)

Carlo Cracco – Ristorante Cracco – Milano

Jessica Rosval – Al Gatto Verde – Modena

Heinz Beck – La Pergola – Roma

Chicco e Bobo Cerea – Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)

Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina – Enoteca Pinchiorri – Firenze

Davide Oldani – D’O – Cornaredo (Milano)

Mauro Uliassi – Uliassi – Senigallia (Ancona)

I ristoranti 5 Cappelli

Sono sette, invece, i ristoranti che fanno il loro ingresso nella fascia dei 5 Cappelli, con i rispettivi chef: Agli Amici di Emanuele Scarello, Casa Perbellini 12 Apostoli di Giancarlo Perbellini, Enrico Bartolini al Mudec di Enrico Bartolini, Il Pagliaccio di Anthony Genovese, La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti, Bros’ di Floriano Pellegrino e Isabella Potì, Qafiz di Nino Rossi.

Emanuele Scarello – Agli Amici – Godia (Udine)

Giancarlo Perbellini – Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona

Enrico Bartolini – Enrico Bartolini al Mudec – Milano

Anthony Genovese – Il Pagliaccio – Roma

Michelangelo Mammoliti – La Rei Natura – Serralunga d’Alba (Cuneo)

Isabella Potì e Floriano Pellegrino – Bros’ – Martina Franca (Taranto)

Nino Rossi – Qafiz – Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria)

Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (Gorizia)

Massimiliano Alajmo – Le Calandre – Sarmeola di Rubano (Padova)

Enrico Crippa – Piazza Duomo – Alba (Cuneo)

Pino Cuttaia – La Madia – Licata (Agrigento)

Davide Di Fabio – Dalla Gioconda – Gabicce Monte (Pesaro e Urbino)

Nicola e Pierluigi Portinari – La Peca – Lonigo (Vicenza)

Giovanni Santini – Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (Mantova)

Gian Piero Vivalda – Antica Corona Reale – Cervere (Cuneo)

I premi speciali

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i seguenti premi speciali.