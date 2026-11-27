I 12 migliori ristoranti d'Italia per la Guida dell'Espresso 2027
Presentata la nuova edizione della prestigiosa Guida dell'Espresso dedicata al meglio nel mondo della ristorazione italiana: tutti i premiati 2027
La Guida d’Italia 2027 dell’Espresso, nuova edizione del volume che da 27 anni racconta le eccellenze enogastronomiche d’Italia, è stata presentata a Milano, presso l’Hangar Bicocca. Nella serata andata in scena sotto i Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, sono stati premiati i migliori ristoranti e i migliori vini d’Italia.
Guida L’Espresso 2027: i ristoranti top
A condurre la serata di premiazione sono state la giornalista Francesca Barra, la coordinatrice editoriale de Le Guide Fabiola Fiorentino e il vicedirettore de l’Espresso Felice Florio.
Per quanto riguarda i ristoranti da 20/20, oltre agli chef confermati – Massimo Bottura (Osteria Francescana), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Carlo Cracco (Ristorante Cracco), Niko Romito (Reale) e Ciccio Sultano (Duomo) – si affiancano altri sei nomi al vertice nel mondo della ristorazione.
I nuovi chef premiati sono: Jessica Rosval con Al Gatto Verde, Heinz Beck con La Pergola, Chicco e Bobo Cerea con Da Vittorio, Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina con l’Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani con il D’O e Mauro Uliassi con il suo Uliassi (Senigallia).
- Massimo Bottura – Osteria Francescana – Modena
- Antonino Cannavacciuolo – Villa Crespi – Orta San Giulio (Novara)
- Moreno Cedroni – Madonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)
- Carlo Cracco – Ristorante Cracco – Milano
- Jessica Rosval – Al Gatto Verde – Modena
- Heinz Beck – La Pergola – Roma
- Chicco e Bobo Cerea – Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)
- Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina – Enoteca Pinchiorri – Firenze
- Davide Oldani – D’O – Cornaredo (Milano)
- Mauro Uliassi – Uliassi – Senigallia (Ancona)
I ristoranti 5 Cappelli
Sono sette, invece, i ristoranti che fanno il loro ingresso nella fascia dei 5 Cappelli, con i rispettivi chef: Agli Amici di Emanuele Scarello, Casa Perbellini 12 Apostoli di Giancarlo Perbellini, Enrico Bartolini al Mudec di Enrico Bartolini, Il Pagliaccio di Anthony Genovese, La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti, Bros’ di Floriano Pellegrino e Isabella Potì, Qafiz di Nino Rossi.
- Emanuele Scarello – Agli Amici – Godia (Udine)
- Giancarlo Perbellini – Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
- Enrico Bartolini – Enrico Bartolini al Mudec – Milano
- Anthony Genovese – Il Pagliaccio – Roma
- Michelangelo Mammoliti – La Rei Natura – Serralunga d’Alba (Cuneo)
- Isabella Potì e Floriano Pellegrino – Bros’ – Martina Franca (Taranto)
- Nino Rossi – Qafiz – Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria)
- Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (Gorizia)
- Massimiliano Alajmo – Le Calandre – Sarmeola di Rubano (Padova)
- Enrico Crippa – Piazza Duomo – Alba (Cuneo)
- Pino Cuttaia – La Madia – Licata (Agrigento)
- Davide Di Fabio – Dalla Gioconda – Gabicce Monte (Pesaro e Urbino)
- Nicola e Pierluigi Portinari – La Peca – Lonigo (Vicenza)
- Giovanni Santini – Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (Mantova)
- Gian Piero Vivalda – Antica Corona Reale – Cervere (Cuneo)
I premi speciali
Nel corso della serata sono stati assegnati anche i seguenti premi speciali.
- Miglior giovane chef 2027: Laura Santosuosso del ristorante Sandì (Milano)
- Performance d’Italia 2027: Roy Caceres di Orma (Roma)
- Esperienza più originale 2027: Contraste di Matias Perdomo (Milano), per il menu Contrario che parte dal caffè e si chiude con l’antipasto
- Pastry chef 2027: Nino Salvati de La Pergola (Roma)
- Miglior ristorante di cucina orientale 2027: Moi Omakase di Francesco Preite (Prato)
- Cucina circolare 2027: Serena Sebastiani di Tenuta Borgo Santa Cecilia, premiata per il lavoro quotidiano sul recupero e sulla stagionalità
- Premio Sommelier 2027: Alex Bartoli della Veranda di Villa d’Este (Cernobbio)
- Premio Sala Son-nim 2027: Massimo Raugi di Villa Crespi (Orta San Giulio)
- Leggenda dell’ospitalità 2027: Juventus per l’offerta enogastronomica dell’Allianz Stadium
- Wellbeing award 2027: Vite, il ristorante della comunità di San Patrignano.
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