Migliori ristoranti d'Italia, arriva la guida Gault e Millau

La guida gastronomica Gault&Millau arriva anche in Italia: 100 ispettori anonimi sono pronti a valutare i migliori ristoranti di tutta la Penisola

Arriva anche in Italia la guida Gault&Millau: 100 ispettori anonimi sono pronti a mappare la Penisola per valutare i migliori ristoranti del nostro Paese.

Migliori ristoranti d’Italia, arriva la guida Gault&Millau con 100 ispettori anonimi

Alla guida Gault&Millau lavoreranno un centinaio di recensori, giornalisti e appassionati, la cui identità non verrà svelata: andranno a visitare i locali in forma rigorosamente anonima, per un racconto imparziale e professionale, orientato solo all’interesse del cliente.

Ogni ispettore avrà diversi compiti, come quello di valutare il ristorante visitato non solo in base alla qualità della cucina, ma anche allo staff di sala, all’atmosfera, al prezzo e alla proposta beverage. La “ricompensa” per i migliori ristoranti sarà il toque, a seconda del punteggio finale espresso in ventesimi: i locali capaci di ottenere un punteggio di almeno 19 riceveranno cinque toque, il simbolo di un’eccellenza assoluta e di un’esperienza da ricordare per tutta la vita.

A scendere, i ristoranti valutati da 17 a 18,5 punti riceveranno quattro toque, mentre quelli da 15 a 16,5 punti tre toque. Un punteggio da 13 a 14,5 significa due toque e da 11 a 12,5 un toque. I locali che avranno totalizzato punteggi da 10 a 10,5 non riceveranno alcun toque ma saranno comunque segnalati all’interno della guida.

Nata nel 1972 grazie all’idea di Henri Gault e Christian Millau, giornalisti francesi poi divenuti critici gastronomici, la Gault&Millau venne definita dal Time come il “nuovo testamento” della nouvelle cuisine che stava nascendo in quegli anni: fino a questo momento la guida era presente in 19 Paesi che diventano 20 con l’ingresso in Italia.

La missione della guida gastronomica

Il Ceo di Gault&Millau, Miroslav Lekeš, e il General Manager Daniele Scaglia, hanno parlato così dell’arrivo della guida in Italia: “È un sogno che si avvera, un grande e ambizioso progetto che puntiamo a onorare con grande professionalità e portando una ventata di novità al racconto della ristorazione italiana – si legge su ‘Reporter Gourmet’ – nei Paesi dove abbiamo lavorato fino a oggi abbiamo davvero saputo fare la differenza in termini di narrazione internazionale della scena gastronomica, e soprattutto nel riconoscimento di nuovi grandi talenti della cucina, cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Non vediamo quindi l’ora di dare il nostro contributo a un territorio che vanta un panorama gastronomico tra i più interessanti e ricchi al mondo”.

Scaglia, che ricopre anche il ruolo di Chief Inspector, ha inoltre dichiarato: “Crediamo che il respiro internazionale di cui da sempre gode la Gault&Millau sia qualcosa di nuovo nel panorama italiano, che può contribuire a far ulteriormente conoscere i nostri grandi talenti gastronomici all’estero. Prendiamo questo compito con la massima serietà, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di costruire un’accademia fisica dove formare i nostri ispettori, per trasmettere loro le precise e rigorose regole che gli standard di questa guida impongono. Le nostre osservazioni e descrizioni saranno sempre esperienziali e costruttive: vogliamo promuovere e premiare i ristoranti e i cuochi meritevoli, e soprattutto andarli a scovare tra le realtà non ancora note”.

Lo stesso Daniele Scaglia, a chi ha parlato di una eventuale rivalità con la guida Michelin, ha risposto: “Loro sono un benchmark per il fine dining e glielo lasciamo, noi saremo più trasversali e internazionali. Avremo un pubblico leggermente differente”. L’obiettivo della Gault&Millau, ha poi spiegato, è quello di dare al lettore “uno strumento con il quale può trovare esattamente il ristorante in cui ha voglia di andare quella sera”.