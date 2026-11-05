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I migliori ristoranti in Italia nella 50 Best Restaurants 2026

La 50 Best Restaurants 2026 cambia la geografia dell'alta cucina e regala all'Italia una scalata sorprendente con nuovi ingressi e qualche delusione

3 min di lettura

Valentina Alfarano

Valentina Alfarano

Editor & Coach Letterario

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

50 Best Restaurants 2026: gli italiani

La 50 Best Restaurants 2026, svelata durante la cerimonia di premiazione a Lima, in Perù, ridisegna la geografia dell’alta cucina mondiale e riserva diverse sorprese all’Italia, con nuovi ingressi e importanti cambiamenti nelle posizioni dei ristoranti che rappresentano il nostro Paese sulla scena internazionale.

I migliori ristoranti del mondo: i locali italiani in classifica

Sono cinque i ristoranti italiani presenti nella graduatoria internazionale, che quest’anno vede Piazza Duomo di Alba conquistare il miglior piazzamento nazionale: il locale dello chef Enrico Crippa raggiunge la ventesima posizione, con un avanzamento di dodici posti rispetto al 2025, quando occupava il trentaduesimo gradino della classifica.

Come riportato da ‘Corriere.it’, tra i risultati più significativi dell’edizione 2026 figura quello di Al Gatto Verde di Modena, che entra per la prima volta nei primi cinquanta posti; il ristorante, situato all’interno di Casa Maria Luigia e appartenente alla Francescana Family di Massimo Bottura e Lara Gilmore, passa dalla novantaduesima alla ventiquattresima posizione sotto la guida della chef Jessica Rosval.

Alla cuoca canadese, entrata nel 2013 nella brigata dell’Osteria Francescana, è stato inoltre assegnato il Best Female Chef Award 2026. Rosval dirige Al Gatto Verde dal settembre 2023 e affianca all’attività nella ristorazione un impegno sociale attraverso Roots, progetto dedicato alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo delle donne migranti.

Per gli altri tre indirizzi italiani presenti nella Top 50, il confronto con l’edizione precedente registra un arretramento. Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, in Abruzzo, scende dal diciottesimo al ventisettesimo posto, mentre Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler, a Brunico, passa dalla ventesima alla trentottesima posizione. Le Calandre dei fratelli Alajmo, a Rubano, in provincia di Padova, occupa invece il quarantatreesimo posto, rispetto al trentunesimo del 2025.

La presenza italiana prosegue anche oltre la cinquantesima posizione, con Uliassi di Mauro e Catia Uliassi, a Senigallia, che si colloca al cinquantunesimo posto dopo aver raggiunto il quarantatreesimo lo scorso anno. Resta invece fuori dalla graduatoria Lido 84 di Gardone Riviera, che nel 2025 era stato il ristorante italiano con il miglior risultato, al sedicesimo posto, prima della chiusura avvenuta nel marzo 2026.

La 50 Best Restaurants 2026: la classifica completa

Il primo posto della graduatoria mondiale è stato assegnato ad Asador Etxebarri, il ristorante di Víctor Arguinzoniz ad Atxondo, nei Paesi Baschi, conosciuto per la sua cucina basata sull’utilizzo della brace. Alle sue spalle si trovano Gaggan di Bangkok e Alchemist di Copenaghen, mentre Quintonil di Città del Messico occupa la quarta posizione.

La premiazione si è tenuta il 4 novembre al Teatro Municipal di Lima, prima sede sudamericana della manifestazione. La selezione dei ristoranti è affidata a un’accademia composta da oltre 1.100 esperti internazionali, suddivisi in 28 aree geografiche. Il processo di voto è sottoposto alla verifica indipendente di Deloitte.

Di seguito la classifica completa dei 50 migliori ristoranti del mondo nel 2026, con le rispettive località.

  1. Asador Etxebarri – Atxondo, Spagna
  2. Gaggan – Bangkok, Thailandia
  3. Alchemist – Copenaghen, Danimarca
  4. Quintonil – Città del Messico, Messico
  5. Wing – Hong Kong
  6. The Chairman – Hong Kong
  7. Kjolle – Lima, Perù
  8. Kadeau – Copenaghen, Danimarca
  9. Diverxo – Madrid, Spagna
  10. Plénitude – Parigi, Francia
  11. Atomix – New York, Stati Uniti
  12. Sorn – Bangkok, Thailandia
  13. Mérito – Lima, Perù
  14. Sühring – Bangkok, Thailandia
  15. Odette – Singapore
  16. Tuju – San Paolo, Brasile
  17. Mingles – Seul, Corea del Sud
  18. Nusara – Bangkok, Thailandia
  19. Jan – Monaco di Baviera, Germania
  20. Piazza Duomo – Alba, Italia
  21. Meet the Bund – Shanghai, Cina
  22. Boragó – Santiago del Cile, Cile
  23. Vyn – Skillinge, Svezia
  24. Al Gatto Verde – Modena, Italia
  25. Lasai – Rio de Janeiro, Brasile
  26. Masque – Mumbai, India
  27. Reale – Castel di Sangro, Italia
  28. Trèsind Studio – Dubai, Emirati Arabi Uniti
  29. Enigma – Barcellona, Spagna
  30. Steirereck – Vienna, Austria
  31. Celele – Cartagena, Colombia
  32. Potong – Bangkok, Thailandia
  33. Elkano – Getaria, Spagna
  34. Le Coquillage – Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
  35. La Colombe – Città del Capo, Sudafrica
  36. Ru Yuan – Hangzhou, Cina
  37. Nuema – Quito, Ecuador
  38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico, Italia
  39. Schloss Schauenstein – Fürstenau, Svizzera
  40. Jordnær – Copenaghen, Danimarca
  41. Onjium – Seul, Corea del Sud
  42. Bozar – Bruxelles, Belgio
  43. Le Calandre – Rubano, Italia
  44. Don Julio – Buenos Aires, Argentina
  45. Mayta – Lima, Perù
  46. El Chato – Bogotá, Colombia
  47. Le Louis XV – Alain Ducasse – Monte Carlo, Monaco
  48. Ikoyi – Londra, Regno Unito
  49. Naar – Kasauli, India
  50. Saint Peter – Sydney, Australia

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