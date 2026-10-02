Migliori ristoranti e pizzerie d'Italia: la guida 2027

È stata presentata a Milano la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, la prima guida Falstaff dedicata alla ristorazione con oltre tremila indirizzi

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La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 ha debuttato con l’obiettivo di raccontare la ristorazione nazionale in tutte le sue forme, proponendo oltre tremila indirizzi distribuiti in tutte le regioni italiane. Accanto ai grandi ristoranti trovano spazio trattorie, pizzerie e insegne profondamente legate al territorio.

Guida Falstaff Restaurant 2027: i premi speciali

Presentata il 28 settembre all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 è la prima guida nazionale dedicata alla ristorazione pubblicata da Falstaff Italia. Il progetto editoriale fa parte dell’omonimo network europeo attivo nell’informazione enogastronomica e nel settore del lifestyle. La selezione comprende oltre 3.000 locali lungo tutta la penisola, comprendendo non soltanto ristoranti, ma anche trattorie e pizzerie. La Lombardia è la regione con il maggior numero di locali selezionati, seguita da Toscana, Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Il sistema di valutazione nasce dall’incontro tra i giudizi della community di Falstaff e il lavoro di una giuria di esperti. Per ristoranti e trattorie vengono considerati quattro aspetti: il cibo può ottenere fino a 50 punti, mentre servizio e proposta delle bevande valgono fino a 20 punti ciascuno. Gli ultimi 10 riguardano lo stile e l’ambiente. Nelle pizzerie il peso attribuito al cibo sale invece a 60 punti, ai quali si aggiungono fino a 20 punti per il servizio e altrettanti per lo stile.

Il risultato viene espresso su una scala di 100 punti e tradotto anche in simboli. Le insegne migliori possono ottenere fino a quattro forchette, mentre alle pizzerie vengono assegnate fino a quattro margherite. La guida è disponibile in versione cartacea, in formato digitale e attraverso la Falstaff Guide App. Nel corso della presentazione sono stati consegnati anche i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027. I riconoscimenti speciali hanno premiato insegne affermate, nuovi progetti e professionisti del settore:

Ristorante dell’anno: Piazza Duomo, Alba;

Trattoria dell’anno: Trattoria alla Rivetta, Venezia;

Pizzeria dell’anno: Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone;

Chef dell’anno: Niko Romito del Ristorante Reale, Castel di Sangro;

Sommelier dell’anno: Lukas Gerges dell’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico;

Servizio dell’anno: Enoteca La Torre, Roma;

Evoluzione dell’anno: Fradis Minoris, Pula;

Best Concept: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta;

Apertura dell’anno: Momento, Vista Mare, Bordighera;

Premio Leggenda: Luisa Valazza del ristorante Al Sorriso, Soriso;

Carta Bevande dell’anno: Ristorante Laite di Sappada, con un riconoscimento dedicato alla memoria di Roberto Brovedani;

Ristoratore dell’anno: Da Vittorio, Brusaporto;

Premio speciale alla memoria di Anna Matscher: Tiziana Francoforte del Gagini Restaurant, Palermo;

Pastry Chef dell’anno: Marco Pinna di Seta by Antonio Guida al Mandarin Oriental, Milano.

I migliori ristoranti, trattorie e pizzerie d’Italia premiati dalla Guida 2027

Come spiega ‘Report Gourmet’, ai riconoscimenti nazionali si affiancano i premi regionali, suddivisi nelle categorie ristorante, trattoria e pizzeria. L’elenco consente di attraversare idealmente tutta l’Italia, mettendo sullo stesso piano l’alta cucina, le tavole più tradizionali e le diverse interpretazioni della pizza. In alcune regioni la giuria ha proclamato due vincitori ex aequo. Ecco tutti gli indirizzi premiati:

Abruzzo

Ristorante: Ristorante Reale

Trattoria: Osteria dei Maltagliati

Pizzeria: Fermenta Pizzeria

Basilicata

Ristorante: Vitantonio Lombardo

Trattoria: Trattoria Nugent

Pizzeria: Fandango

Calabria

Ristorante: Qafiz

Trattoria: Il Tipico Calabrese

Pizzeria: BOB Alchimia a Spicchi

Campania

Ristorante (ex aequo): Don Alfonso 1890 | Le Monzù

Trattoria: Trattoria Il Focolare

Pizzeria (ex aequo): Cambia-Menti | I Masanielli

Emilia-Romagna

Ristorante: Osteria Francescana

Trattoria (ex aequo): Antica Osteria del Mirasole | Osteria Fratelli Pavesi

Pizzeria: ME

Friuli-Venezia Giulia

Ristorante (ex aequo): Agli Amici 1887 | Harry’s Piccolo

Trattoria: Al Cacciatore La Subida

Pizzeria: Ristorante Pizzeria Albergo Al Pellegrino

Lazio

Ristorante: La Pergola

Trattoria: Ristorante Sora Maria e Arcangelo

Pizzeria: Seu Pizza Illuminati

Liguria

Ristorante: Langosteria Paraggi

Trattoria: Trattoria detta del Bruxaboschi

Pizzeria: Officine del Cibo

Lombardia

Ristorante: Da Vittorio

Trattoria: Osteria Della Villetta

Pizzeria: Confine – Pizza e Cantina

Marche

Ristorante: Ristorante Uliassi

Trattoria: Osteria Zanchetti

Pizzeria: Farina

Molise

Ristorante: Locanda Mammì

Trattoria: La Grotta da Concetta

Pizzeria: Bas & Co

Piemonte

Ristorante: Piazza Duomo

Trattoria: Cacciatori Cartosio

Pizzeria: Sestogusto

Puglia

Ristorante: Casa Sgarra

Trattoria: Cibus

Pizzeria: Alterego – Pizza Boutique

Sardegna

Ristorante: Fradis Minoris

Trattoria (ex aequo): Abbamele Osteria | Arieddas – Tenuta Agricola Su’Entu

Pizzeria: Spazio by Franco Pepe

Sicilia

Ristorante (ex aequo): Ristorante Duomo | St. George Restaurant by Heinz Beck

Trattoria: Bavetta – Osteria d’Oggi

Pizzeria: Saccharum

Toscana

Ristorante: Enoteca Pinchiorri

Trattoria: Futura Osteria

Pizzeria: Lo Spela Naturalmente pizza

Trentino-Alto Adige

Ristorante: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Trattoria (ex aequo): Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler | Schlosswirt Forst

Pizzeria (ex aequo): Acquaefarina | Il Corso Bolzano

Umbria

Ristorante: Coro

Trattoria: Il Capanno

Pizzeria: Claudio Alvicolo

Valle d’Aosta

Ristorante: Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Trattoria: Locanda Ristorante Al Maniero

Pizzeria: iSaulle

Veneto