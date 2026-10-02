Migliori ristoranti e pizzerie d'Italia: la guida 2027
È stata presentata a Milano la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, la prima guida Falstaff dedicata alla ristorazione con oltre tremila indirizzi
La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 ha debuttato con l’obiettivo di raccontare la ristorazione nazionale in tutte le sue forme, proponendo oltre tremila indirizzi distribuiti in tutte le regioni italiane. Accanto ai grandi ristoranti trovano spazio trattorie, pizzerie e insegne profondamente legate al territorio.
Guida Falstaff Restaurant 2027: i premi speciali
Presentata il 28 settembre all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 è la prima guida nazionale dedicata alla ristorazione pubblicata da Falstaff Italia. Il progetto editoriale fa parte dell’omonimo network europeo attivo nell’informazione enogastronomica e nel settore del lifestyle. La selezione comprende oltre 3.000 locali lungo tutta la penisola, comprendendo non soltanto ristoranti, ma anche trattorie e pizzerie. La Lombardia è la regione con il maggior numero di locali selezionati, seguita da Toscana, Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige.
Il sistema di valutazione nasce dall’incontro tra i giudizi della community di Falstaff e il lavoro di una giuria di esperti. Per ristoranti e trattorie vengono considerati quattro aspetti: il cibo può ottenere fino a 50 punti, mentre servizio e proposta delle bevande valgono fino a 20 punti ciascuno. Gli ultimi 10 riguardano lo stile e l’ambiente. Nelle pizzerie il peso attribuito al cibo sale invece a 60 punti, ai quali si aggiungono fino a 20 punti per il servizio e altrettanti per lo stile.
Il risultato viene espresso su una scala di 100 punti e tradotto anche in simboli. Le insegne migliori possono ottenere fino a quattro forchette, mentre alle pizzerie vengono assegnate fino a quattro margherite. La guida è disponibile in versione cartacea, in formato digitale e attraverso la Falstaff Guide App. Nel corso della presentazione sono stati consegnati anche i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027. I riconoscimenti speciali hanno premiato insegne affermate, nuovi progetti e professionisti del settore:
- Ristorante dell’anno: Piazza Duomo, Alba;
- Trattoria dell’anno: Trattoria alla Rivetta, Venezia;
- Pizzeria dell’anno: Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone;
- Chef dell’anno: Niko Romito del Ristorante Reale, Castel di Sangro;
- Sommelier dell’anno: Lukas Gerges dell’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico;
- Servizio dell’anno: Enoteca La Torre, Roma;
- Evoluzione dell’anno: Fradis Minoris, Pula;
- Best Concept: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta;
- Apertura dell’anno: Momento, Vista Mare, Bordighera;
- Premio Leggenda: Luisa Valazza del ristorante Al Sorriso, Soriso;
- Carta Bevande dell’anno: Ristorante Laite di Sappada, con un riconoscimento dedicato alla memoria di Roberto Brovedani;
- Ristoratore dell’anno: Da Vittorio, Brusaporto;
- Premio speciale alla memoria di Anna Matscher: Tiziana Francoforte del Gagini Restaurant, Palermo;
- Pastry Chef dell’anno: Marco Pinna di Seta by Antonio Guida al Mandarin Oriental, Milano.
I migliori ristoranti, trattorie e pizzerie d’Italia premiati dalla Guida 2027
Come spiega ‘Report Gourmet’, ai riconoscimenti nazionali si affiancano i premi regionali, suddivisi nelle categorie ristorante, trattoria e pizzeria. L’elenco consente di attraversare idealmente tutta l’Italia, mettendo sullo stesso piano l’alta cucina, le tavole più tradizionali e le diverse interpretazioni della pizza. In alcune regioni la giuria ha proclamato due vincitori ex aequo. Ecco tutti gli indirizzi premiati:
Abruzzo
- Ristorante: Ristorante Reale
- Trattoria: Osteria dei Maltagliati
- Pizzeria: Fermenta Pizzeria
Basilicata
- Ristorante: Vitantonio Lombardo
- Trattoria: Trattoria Nugent
- Pizzeria: Fandango
Calabria
- Ristorante: Qafiz
- Trattoria: Il Tipico Calabrese
- Pizzeria: BOB Alchimia a Spicchi
Campania
- Ristorante (ex aequo): Don Alfonso 1890 | Le Monzù
- Trattoria: Trattoria Il Focolare
- Pizzeria (ex aequo): Cambia-Menti | I Masanielli
Emilia-Romagna
- Ristorante: Osteria Francescana
- Trattoria (ex aequo): Antica Osteria del Mirasole | Osteria Fratelli Pavesi
- Pizzeria: ME
Friuli-Venezia Giulia
- Ristorante (ex aequo): Agli Amici 1887 | Harry’s Piccolo
- Trattoria: Al Cacciatore La Subida
- Pizzeria: Ristorante Pizzeria Albergo Al Pellegrino
Lazio
- Ristorante: La Pergola
- Trattoria: Ristorante Sora Maria e Arcangelo
- Pizzeria: Seu Pizza Illuminati
Liguria
- Ristorante: Langosteria Paraggi
- Trattoria: Trattoria detta del Bruxaboschi
- Pizzeria: Officine del Cibo
Lombardia
- Ristorante: Da Vittorio
- Trattoria: Osteria Della Villetta
- Pizzeria: Confine – Pizza e Cantina
Marche
- Ristorante: Ristorante Uliassi
- Trattoria: Osteria Zanchetti
- Pizzeria: Farina
Molise
- Ristorante: Locanda Mammì
- Trattoria: La Grotta da Concetta
- Pizzeria: Bas & Co
Piemonte
- Ristorante: Piazza Duomo
- Trattoria: Cacciatori Cartosio
- Pizzeria: Sestogusto
Puglia
- Ristorante: Casa Sgarra
- Trattoria: Cibus
- Pizzeria: Alterego – Pizza Boutique
Sardegna
- Ristorante: Fradis Minoris
- Trattoria (ex aequo): Abbamele Osteria | Arieddas – Tenuta Agricola Su’Entu
- Pizzeria: Spazio by Franco Pepe
Sicilia
- Ristorante (ex aequo): Ristorante Duomo | St. George Restaurant by Heinz Beck
- Trattoria: Bavetta – Osteria d’Oggi
- Pizzeria: Saccharum
Toscana
- Ristorante: Enoteca Pinchiorri
- Trattoria: Futura Osteria
- Pizzeria: Lo Spela Naturalmente pizza
Trentino-Alto Adige
- Ristorante: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
- Trattoria (ex aequo): Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler | Schlosswirt Forst
- Pizzeria (ex aequo): Acquaefarina | Il Corso Bolzano
Umbria
- Ristorante: Coro
- Trattoria: Il Capanno
- Pizzeria: Claudio Alvicolo
Valle d’Aosta
- Ristorante: Paolo Griffa al Caffè Nazionale
- Trattoria: Locanda Ristorante Al Maniero
- Pizzeria: iSaulle
Veneto
- Ristorante: Le Calandre
- Trattoria: Trattoria alla Rivetta
- Pizzeria: I Tigli
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