Migliori regioni per reputazione turistica: la classifica 2025

La nuova edizione 2025 del Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika ha svelato quali sono le regioni d’Italia con la migliore reputazione turistica. La classifica ha preso in esame le seguenti aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.