La classifica dei migliori prosciutti di Parma nei supermercati
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Quali sono i migliori prosciutti di Parma Dop disponibili all’interno dei supermercati italiani? A questa domanda ha provato a rispondere Gambero Rosso che ha condotto una ricerca prendendo in esame prosciutti preaffettati con stagionature comprese tra 16 e 24 mesi. I prodotti sono stati oggetto dell’ormai famigerato assaggio alla cieca, con la valutazione espressa da un panel di cinque esperti. Alla fine a ogni prosciutto è stata assegnata una valutazione espressa in Gamberi: uno indica un prodotto “buono”, due “molto buono” e tre “eccellente”.
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