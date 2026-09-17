Migliori pizzerie al mondo, la prima in Italia è al terzo posto
Svelata la nuova edizione di 50 Top Pizza World, la classifica delle migliori pizzerie al mondo: la prima italiana del 2026 si trova al terzo posto
Si rinnova l’appuntamento con la guida di 50 Top Pizza dedicata alle migliori pizzerie al mondo: i verdetti della classifica 2026 sono stati annunciati al Teatro Mercadante di Napoli.
Le migliori pizzerie al mondo del 2026
Alle prime due posizioni della classifica mondiale troviamo altrettante realtà italiane trapiantate all’estero: il primo posto v a Napoli On The Road a Londra, mentre al secondo troviamo Una Pizza Napoletana a New York.
Terza posizione per il locale italiano più in alto nel ranking: si tratta di Confine a Milano; al quarto posto si piazza I Masanielli – Francesco Martucci di Caserta, a pari merito con Seu Pizza Illuminati di Roma, città inserita di recente tra i luoghi del cuore di Dua Lipa.
Pizzeria Sei di Los Angeles e Tony’s Pizza Napoletana di San Francisco occupano insieme la quinta posizione, precedendo Leggera Pizza Napoletana di San Paolo, RistoPizza By Napoli Sta Ca di Tokyo e Baldoria di Madrid; a completare la Top Ten troviamo The Pizza Bar On 38th di Tokyo e Razza di Jersey City.
Durante la cerimonia di premiazione della classifica 50 Top Pizza 2026 dedicata alle migliori pizzerie al mondo, sono stati consegnati anche attestati e riconoscimenti per l’impegno e la valorizzazione.
L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani è stata premiata per la Promozione della pizza napoletana in Italia e nel mondo, mentre Pasquale Telese e Francesco Conato hanno ricevuto l’attestato dei Guinness World Records per la produzione e distribuzione di 12.000 pizze a scopo benefico; riconoscimento anche a Raffaele Biglietto per la promozione della cultura della pizza attraverso TuttoPizza.
In totale sono 36 i Paesi presenti in classifica: l’Italia è il più rappresentato con 31 insegne, seguita dagli Stati Uniti d’America con 22 e dal Brasile con 6. La classifica delle città più rappresentate, invece, è guidata da New York con 7 locali, davanti a Napoli con 6 e San Paolo con 5.
50 Top Pizza World 2026: la classifica
- #1 Napoli On The Road – Londra (Regno Unito)
- #2 Una Pizza Napoletana – New York (Stati Uniti d’America)
- #3 Confine – Milano
- #4 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta
- #4 Seu Pizza Illuminati – Roma
- #5 Pizzeria Sei – Los Angeles (Stati Uniti d’America)
- #5 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco (Stati Uniti d’America)
- #6 Leggera Pizza Napoletana – San Paolo (Brasile)
- #7 RistoPizza by Napoli Sta Ca – Tokyo (Giappone)
- #8 Baldoria – Madrid (Spagna)
- #9 The Pizza Bar on 38th – Tokyo (Giappone)
- #10 Razz – Jesey City (Stati Uniti d’America)
- #11 Alleri – Providencia (Cile)
- #12 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli
- #13 I Tigli – San Bonifacio (Verona)
- #14 50 Kalò – Napoli
- #15 Avenida Calò – Roma
- #16 Gigi’s – Sydney (Australia)
- #17 Pizzardi Artigianale – Bogotà (Colombia)
- #17 Fiata – Hong Kong (Cina)
- #17 QT Pizza Bar – San Paolo (Brasile)
- #18 Dry Milano – Milano
- #19 Cambia-Menti – Caserta
- #20 Sasà Martucci – Caserta
- #21 BOB Alchimia a spicchi – Montepaole Lido (Catanzaro)
- #22 IMperfetto – Puteaux (Francia)
- #23 50 Kalò – Londra (Regno Unito)
- #24 Ti Amo – Adrogué (Argentina)
- #25 La Clasica – San Salvador (El Salvador)
- #26 Truly Pizza – Dana Point (Stati Uniti d’America)
- #27 Francesco Martucci Miami – Miami (Stati Uniti d’America)
- #28 Spacca Napoli – Seoul (Corea del Sud)
- #29 Sartoria Panatieri – Barcellona (Spagna)
- #30 Don Antonio – New York (Stati Uniti d’America)
- #31 Crosta – Makati (Filippine)
- #32 Jay’s – Kenmore (Stati Uniti d’America)
- #33 Pizza Kulu – Furth (Germania)
- #34 Massilia – Bangkok (Thailandia)
- #35 Robert’s – Chicago (Stati Uniti d’America)
- #35 Ribalta – New York (Stati Uniti d’America)
- #36 NNea – Amsterdam (Olanda)
- #37 Flama – Miraflores (Perù)
- #38 Lena – Cleveland (Stati Uniti d’America)
- #39 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava (Slovacchia)
- #40 La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)
- #41 A Pizza Da Mooca – San Paolo (Brasile)
- #42 SHOP225 – Melbourne (Australia)
- #43 La Notizia – Napoli
- #44 Ken’s Artisan Pizza – Portland (Stati Uniti d’America)
- #45 Pizzeria Bracera CESARI!! – Nagoya (Giappone)
- #46 Unica Pizzeria – San Paolo (Brasile)
- #47 La Leggenda – Miami (Stati Uniti d’America)
- #47 ‘O Munaciello – Miami (Stati Uniti d’America)
- #48 A Mano – Makati (Filippine)
- #49 Forno d’Oro – Lisbona (Portogallo)
- #50 Bottega – Pechino (Cina)
- #51 Portarossa – Pampatar (Venezuela)
- #52 Via Toledo – Vienna (Austria)
- #53 Sestogusto – Torino
- #54 Clementina – Fiumicino (Roma)
- #55 La Bolla – Caserta
- #56 Giuseppe Bove – Montesarchio (Benevento)
- #57 L’Incanto – Punta del Este (Uruguay)
- #58 180 Grammi – Roma
- #59 La Fenice – Pistoia
- #60 Modus – Milano
- #61 I Vesuviani – Casoria (Napoli)
- #62 Da Lionello – Succivo (Caserta)
- #63 Apogeo – Pietrasanta (Lucca)
- #64 Da Susy – Gurugram (India)
- #65 Bro. – Napoli
- #66 Salvo – Napoli
- #67 ‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)
- #68 Raf Bonetta – Napoli
- #69 Fratelli Figurato – Madrid (Spagna)
- #70 Bento Pizzeria – Rio de Janeiro (Brasile)
- #70 Raffaella – Las Condes (Cile)
- #71 L’Industrie Pizzeria – New York (Stati Uniti d’America)
- #72 Margherì – Ho Chi Minh City (Vietnam)
- #73 Surt – Copenaghen (Danimarca)
- #74 Stile Napoletano – Chester (Regno Unito)
- #75 Veridiana – San Paolo (Brasile)
- #76 Oura – Santiago de Compostela (Spagna)
- #77 Dante’s By Enis Bacova – Auckland (Nuova Zelanda)
- #78 La Piola Pizza – Bruxelles (Belgio)
- #79 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne (Australia)
- #80 Pizza Culture – Calgary (Canada)
- #81 Anto – Singapore (Singapore)
- #82 Brunapoli – Vitacura (Cile)
- #83 Demaio – Bilbao (Spagna)
- #84 Atte. Pizzeria Napoletana – Buenos Aires (Argentina)
- #85 Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
- #86 Valentina’s – Madison (Stati Uniti d’America)
- #87 Balmesina – Barcellona (Spagna)
- #88 Giotto – Firenze
- #89 Seba’s – Uvita (Costa Rica)
- #90 Stretch Pizza – New York (Stati Uniti d’America)
- #91 Gigi Pipa – Este (Padova)
- #92 Audace – New York (Stati Uniti d’America)
- #93 Zielona Gorka – Pabianice (Polonia)
- #94 Giangi – Arielli (Chieti)
- #95 Pasquale’s – South Kingstown (Stati Uniti d’America)
- #95 Pizza Secret – New York (Stati Uniti d’America)
- #96 Slice & Pie – Washington (Stati Uniti d’America)
- #97 Matto Napoletano – Skopje (Macedonia)
- #98 Franko’s Pizza e Bar – Zagabria (Croazia)
- #99 Stagione – Casablanca (Marocco)
- #100 Miami Slice – Miami (Stati Uniti d’America).
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