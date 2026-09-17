Migliori pizzerie al mondo, la prima in Italia è al terzo posto

Svelata la nuova edizione di 50 Top Pizza World, la classifica delle migliori pizzerie al mondo: la prima italiana del 2026 si trova al terzo posto

Si rinnova l’appuntamento con la guida di 50 Top Pizza dedicata alle migliori pizzerie al mondo: i verdetti della classifica 2026 sono stati annunciati al Teatro Mercadante di Napoli.

Le migliori pizzerie al mondo del 2026

Alle prime due posizioni della classifica mondiale troviamo altrettante realtà italiane trapiantate all’estero: il primo posto v a Napoli On The Road a Londra, mentre al secondo troviamo Una Pizza Napoletana a New York.

Terza posizione per il locale italiano più in alto nel ranking: si tratta di Confine a Milano; al quarto posto si piazza I Masanielli – Francesco Martucci di Caserta, a pari merito con Seu Pizza Illuminati di Roma, città inserita di recente tra i luoghi del cuore di Dua Lipa.

Pizzeria Sei di Los Angeles e Tony’s Pizza Napoletana di San Francisco occupano insieme la quinta posizione, precedendo Leggera Pizza Napoletana di San Paolo, RistoPizza By Napoli Sta Ca di Tokyo e Baldoria di Madrid; a completare la Top Ten troviamo The Pizza Bar On 38th di Tokyo e Razza di Jersey City.

Durante la cerimonia di premiazione della classifica 50 Top Pizza 2026 dedicata alle migliori pizzerie al mondo, sono stati consegnati anche attestati e riconoscimenti per l’impegno e la valorizzazione.

L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani è stata premiata per la Promozione della pizza napoletana in Italia e nel mondo, mentre Pasquale Telese e Francesco Conato hanno ricevuto l’attestato dei Guinness World Records per la produzione e distribuzione di 12.000 pizze a scopo benefico; riconoscimento anche a Raffaele Biglietto per la promozione della cultura della pizza attraverso TuttoPizza.

In totale sono 36 i Paesi presenti in classifica: l’Italia è il più rappresentato con 31 insegne, seguita dagli Stati Uniti d’America con 22 e dal Brasile con 6. La classifica delle città più rappresentate, invece, è guidata da New York con 7 locali, davanti a Napoli con 6 e San Paolo con 5.

50 Top Pizza World 2026: la classifica