Migliori pizzerie d'Italia: i Tre Spicchi 2027 regione per regione
Svelate le migliori pizzerie d'Italia del 2027: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della Guida del Gambero Rosso
Presentata la nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le migliori pizzerie del nostro Paese: i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento, sono stati 120, due in più rispetto alla scorsa edizione.
Le migliori pizzerie d’Italia 2027: la nuova Guida
In totale sono 12 le new entry capaci di ottenere i Tre Spicchi: 400 Gradi di Lecce; Brando di Gioia del Colle (provincia di Bari); Carlo Sammarco di Aversa (provincia di Caserta); Glamour Antonello Scatorchia di Rionero in Vulture (provincia di Potenza); Grano di Santena (provincia di Torino); Kilo di Imperia; L’Ammaccata di Casal Velino (provincia di Salerno); L’Arcipelago del Therasia Resort di Vulcano (provincia di Messina); La Bolla di Caserta; La Piedigrotta di Varese; La Ventola di Rosignano Marittimo (provincia di Livorno); Spazio by Franco Pepe di Baja Sardinia.
Il titolo di Pizzeria dell’anno 2027 è andato a Bob Alchimia a Spicchi della coppia Anna Rotella e Roberto Davanzo che avevano già conquistato tre premi a Pizza Maxima e anche la decima posizione nella classifica 50 Top Pizza 2026.
Sono 6, invece, le Pizze dell’Anno 2027 che hanno convinto la giuria del Gambero Rosso per equilibrio concezione e ricerca nella memoria: Pizza Friggione di Irina Trattoria Pizzeria a Valsamoggia (provincia di Bologna); Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi ad Alvignano (provincia di Caserta); Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria a Montesarchio (provincia di Benevento); Marinara Speciale di Sa Matracca a Cagliari; Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata a Roma; Pizza Popcorn al Cinema di Controluce a Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo).
Le pizzerie premiate con i Tre Spicchi, regione per regione
Di seguito scopriamo tutte le pizzerie italiane che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida del Gambero Rosso.
Abruzzo
- Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH)
- Pizzeria Fermenta – Chieti
- La Sorgente – Guardiagrele (CH)
- Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE)
Calabria
- Campana 12 Corigliano – Rossano (CS)
- BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone (CZ)
- Oliva Pizzamore – Acri (CS)
- Campana Pizza in Teglia Corigliano – Rossano (CS)
Campania
- Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE)
- La Contrada – Aversa (CE)
- 3 Voglie – Battipaglia (SA)
- Le Grotticelle – Caggiano (SA)
- Pepe in Grani – Caiazzo (CE)
- L’Ammaccata – Casal Velino (SA)
- La Bolla – Caserta
- Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta
- I Masanielli – Caserta
- Sasà Martucci I Masanielli – Caserta
- I Vesuviani – Castello di Cisterna (NA)
- Lisola Restaurant – Forio (NA)
- Pizzeria Lombardi – Maddaloni (CE)
- 50 Kalò – Napoli
- Da Attilio – Napoli
- Bro – Napoli
- Diego Vitagliano – Napoli
- Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli
- La Notizia – Napoli
- La Notizia 94 – Napoli
- Raf Bonetta – Napoli
- Pizzeria Salvo – Napoli
- Starita – Napoli
- Gianfranco lervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (NA)
- Polichetti Esperienze di Pizza – Roccapiemonte (SA)
- Màdia – Salerno
- Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (NA)
- Da Lioniello – Succivo (CE)
- Masardona – Napoli (pizza in teglia)
Emilia-Romagna
- Berberè – Castel Maggiore (BO)
- ‘O Fiore Mio – Faenza (RA)
- ME – Ferrara
- Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia
Lazio
- Pizzeria Clemetina – Fiumicino (RM)
- Luca! Pizza e Fritti – Frosinone
- 180 Grammi – Roma
- 50 Kalò di Ciro Salvo – Roma
- La Gatta Mangiona – Roma
- Pizza & Bolle La Romana – Roma
- Seu Pizza – Roma
- TAC Thin & Crunchy – Roma
- Tonda – Roma
- Vico Pizza&Wine – Roma
- Agriristorante Il Casaletto – Viterbo
- Pizzeria Sancho – Fiumicino (RM) (pizza in teglia)
- Panificio Bonci – Roma (pizza in teglia)
- Frumentario – Roma (pizza in teglia)
- Lievito Francesco Arnesano – Roma (pizza in teglia)
- Pizza Chef – Roma (pizza in teglia)
- Ruver Teglia Frazionata – Roma (pizza in teglia)
Liguria
- Kilo – Imperia
Lombardia
- Inedito – Brescia
- Anima Romita – Crema (CR)
- La Filiale a L’Albereta – Erbusco (BS)
- Montegrigna Tric Trac – Legnano (MI)
- Confine Pizza e Cantina – Milano
- Dry Milano – Milano
- MODUS Semplice Mangiare – Milano
- La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS)
- Enosteria Lipen – Triuggio (MB)
- La Piedigrotta (Varese)
- Dell’angolo pizza&cucina (Vittuone – MI)
Marche
- Marcello D’Erasmo – Ortezzano (FM)
- Farina – Pesaro
Piemonte
- Gusto Madre – Alba (CN)
- Fuori Tempo – Canale (CN)
- Grano – Santena (TO)
- Sestogusto – Torino
Puglia
- Brando – Gioia del Colle (BA)
- Luppolo & Farina – Latiano (BR)
- 400 Gradi – Lecce
- Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)
- Basilicata
- Glamour di Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (PZ)
Sardegna
- Spazio by Franco Pepe – Baia Sardinia
- Framento – Cagliari
- Maiori – Cagliari
- Re | Mi – Sassari
- Pizzeria Bosco – Tempio Pausania
Sicilia
- Sitàri – Sorce family – Agrigento
- Saccharum – Altavilla Milicia (PA)
- L’Orso – Messina
- Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarella – Palermo
- Archestrato di Gela – Palermo
- Era Ora Ortigia – Siracusa
- Piano B – Siracusa
- L’Arcipelago del Therasia Resort – Vulcano (ME)
- L’Orso in Teglia – Messina (pizza in teglia)
Toscana
- ‘O Scugnizzo – Arezzo
- Bottega Dani – Cecina (LI)
- Cipriano Pizzeria – Firenze
- La Divina Pizza – Firenze
- Giotto – Firenze
- Giovanni Santarpia – Firenze
- Il Vecchio e il Mare – Firenze
- Lo Spela – Greve in Chianti (FI)
- Apogeo – Pietrasanta (LU)
- La Pergola – Radicondoli (SI)
- La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)
- Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (LU)
Trentino-Alto Adige
- Acquaefarina – Trento
Veneto
- Pansfizio – Jesolo (VE)
- Zio Mo’ Pizza e Bistrot (Legnago (VR)
- Grigoris – Mestre (VE)
- I Tigli – San Bonifacio (VR)
- Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VI)
- Da Ezio – Setteville (BL)
- Guglielmo & Enrico Vuolo (Verona).
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