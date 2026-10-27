Migliori pizzerie d'Italia: i Tre Spicchi 2027 regione per regione

Svelate le migliori pizzerie d'Italia del 2027: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della Guida del Gambero Rosso

Presentata la nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le migliori pizzerie del nostro Paese: i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento, sono stati 120, due in più rispetto alla scorsa edizione.

Le migliori pizzerie d’Italia 2027: la nuova Guida

In totale sono 12 le new entry capaci di ottenere i Tre Spicchi: 400 Gradi di Lecce; Brando di Gioia del Colle (provincia di Bari); Carlo Sammarco di Aversa (provincia di Caserta); Glamour Antonello Scatorchia di Rionero in Vulture (provincia di Potenza); Grano di Santena (provincia di Torino); Kilo di Imperia; L’Ammaccata di Casal Velino (provincia di Salerno); L’Arcipelago del Therasia Resort di Vulcano (provincia di Messina); La Bolla di Caserta; La Piedigrotta di Varese; La Ventola di Rosignano Marittimo (provincia di Livorno); Spazio by Franco Pepe di Baja Sardinia.

Il titolo di Pizzeria dell’anno 2027 è andato a Bob Alchimia a Spicchi della coppia Anna Rotella e Roberto Davanzo che avevano già conquistato tre premi a Pizza Maxima e anche la decima posizione nella classifica 50 Top Pizza 2026.

Sono 6, invece, le Pizze dell’Anno 2027 che hanno convinto la giuria del Gambero Rosso per equilibrio concezione e ricerca nella memoria: Pizza Friggione di Irina Trattoria Pizzeria a Valsamoggia (provincia di Bologna); Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi ad Alvignano (provincia di Caserta); Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria a Montesarchio (provincia di Benevento); Marinara Speciale di Sa Matracca a Cagliari; Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata a Roma; Pizza Popcorn al Cinema di Controluce a Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo).

Le pizzerie premiate con i Tre Spicchi, regione per regione

Di seguito scopriamo tutte le pizzerie italiane che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida del Gambero Rosso.

Abruzzo

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH)

Pizzeria Fermenta – Chieti

La Sorgente – Guardiagrele (CH)

Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE)

Calabria

Campana 12 Corigliano – Rossano (CS)

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone (CZ)

Oliva Pizzamore – Acri (CS)

Campana Pizza in Teglia Corigliano – Rossano (CS)

Campania

Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE)

La Contrada – Aversa (CE)

3 Voglie – Battipaglia (SA)

Le Grotticelle – Caggiano (SA)

Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

L’Ammaccata – Casal Velino (SA)

La Bolla – Caserta

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta

I Masanielli – Caserta

Sasà Martucci I Masanielli – Caserta

I Vesuviani – Castello di Cisterna (NA)

Lisola Restaurant – Forio (NA)

Pizzeria Lombardi – Maddaloni (CE)

50 Kalò – Napoli

Da Attilio – Napoli

Bro – Napoli

Diego Vitagliano – Napoli

Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli

La Notizia – Napoli

La Notizia 94 – Napoli

Raf Bonetta – Napoli

Pizzeria Salvo – Napoli

Starita – Napoli

Gianfranco lervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (NA)

Polichetti Esperienze di Pizza – Roccapiemonte (SA)

Màdia – Salerno

Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (NA)

Da Lioniello – Succivo (CE)

Masardona – Napoli (pizza in teglia)

Emilia-Romagna

Berberè – Castel Maggiore (BO)

‘O Fiore Mio – Faenza (RA)

ME – Ferrara

Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

Lazio

Pizzeria Clemetina – Fiumicino (RM)

Luca! Pizza e Fritti – Frosinone

180 Grammi – Roma

50 Kalò di Ciro Salvo – Roma

La Gatta Mangiona – Roma

Pizza & Bolle La Romana – Roma

Seu Pizza – Roma

TAC Thin & Crunchy – Roma

Tonda – Roma

Vico Pizza&Wine – Roma

Agriristorante Il Casaletto – Viterbo

Pizzeria Sancho – Fiumicino (RM) (pizza in teglia)

Panificio Bonci – Roma (pizza in teglia)

Frumentario – Roma (pizza in teglia)

Lievito Francesco Arnesano – Roma (pizza in teglia)

Pizza Chef – Roma (pizza in teglia)

Ruver Teglia Frazionata – Roma (pizza in teglia)

Liguria

Kilo – Imperia

Lombardia

Inedito – Brescia

Anima Romita – Crema (CR)

La Filiale a L’Albereta – Erbusco (BS)

Montegrigna Tric Trac – Legnano (MI)

Confine Pizza e Cantina – Milano

Dry Milano – Milano

MODUS Semplice Mangiare – Milano

La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS)

Enosteria Lipen – Triuggio (MB)

La Piedigrotta (Varese)

Dell’angolo pizza&cucina (Vittuone – MI)

Marche

Marcello D’Erasmo – Ortezzano (FM)

Farina – Pesaro

Piemonte

Gusto Madre – Alba (CN)

Fuori Tempo – Canale (CN)

Grano – Santena (TO)

Sestogusto – Torino

Puglia

Brando – Gioia del Colle (BA)

Luppolo & Farina – Latiano (BR)

400 Gradi – Lecce

Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)

Basilicata

Glamour di Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (PZ)

Sardegna

Spazio by Franco Pepe – Baia Sardinia

Framento – Cagliari

Maiori – Cagliari

Re | Mi – Sassari

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania

Sicilia

Sitàri – Sorce family – Agrigento

Saccharum – Altavilla Milicia (PA)

L’Orso – Messina

Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarella – Palermo

Archestrato di Gela – Palermo

Era Ora Ortigia – Siracusa

Piano B – Siracusa

L’Arcipelago del Therasia Resort – Vulcano (ME)

L’Orso in Teglia – Messina (pizza in teglia)

Toscana

‘O Scugnizzo – Arezzo

Bottega Dani – Cecina (LI)

Cipriano Pizzeria – Firenze

La Divina Pizza – Firenze

Giotto – Firenze

Giovanni Santarpia – Firenze

Il Vecchio e il Mare – Firenze

Lo Spela – Greve in Chianti (FI)

Apogeo – Pietrasanta (LU)

La Pergola – Radicondoli (SI)

La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (LU)

Trentino-Alto Adige

Acquaefarina – Trento

Veneto