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Migliori pizzerie d'Italia: i Tre Spicchi 2027 regione per regione

Svelate le migliori pizzerie d'Italia del 2027: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della Guida del Gambero Rosso

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Pizza margherita

Presentata la nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso che ogni anno premia le migliori pizzerie del nostro Paese: i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento, sono stati 120, due in più rispetto alla scorsa edizione.

Le migliori pizzerie d’Italia 2027: la nuova Guida

In totale sono 12 le new entry capaci di ottenere i Tre Spicchi: 400 Gradi di Lecce; Brando di Gioia del Colle (provincia di Bari); Carlo Sammarco di Aversa (provincia di Caserta); Glamour Antonello Scatorchia di Rionero in Vulture (provincia di Potenza); Grano di Santena (provincia di Torino); Kilo di Imperia; L’Ammaccata di Casal Velino (provincia di Salerno); L’Arcipelago del Therasia Resort di Vulcano (provincia di Messina); La Bolla di Caserta; La Piedigrotta di Varese; La Ventola di Rosignano Marittimo (provincia di Livorno); Spazio by Franco Pepe di Baja Sardinia.

Il titolo di Pizzeria dell’anno 2027 è andato a Bob Alchimia a Spicchi della coppia Anna Rotella e Roberto Davanzo che avevano già conquistato tre premi a Pizza Maxima e anche la decima posizione nella classifica 50 Top Pizza 2026.

Sono 6, invece, le Pizze dell’Anno 2027 che hanno convinto la giuria del Gambero Rosso per equilibrio concezione e ricerca nella memoria: Pizza Friggione di Irina Trattoria Pizzeria a Valsamoggia (provincia di Bologna); Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi ad Alvignano (provincia di Caserta); Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria a Montesarchio (provincia di Benevento); Marinara Speciale di Sa Matracca a Cagliari; Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata a Roma; Pizza Popcorn al Cinema di Controluce a Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo).

Le pizzerie premiate con i Tre Spicchi, regione per regione

Di seguito scopriamo tutte le pizzerie italiane che hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida del Gambero Rosso.

Abruzzo

  • Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH)
  • Pizzeria Fermenta – Chieti
  • La Sorgente – Guardiagrele (CH)
  • Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE)

Calabria

  • Campana 12 Corigliano – Rossano (CS)
  • BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone (CZ)
  • Oliva Pizzamore – Acri (CS)
  • Campana Pizza in Teglia Corigliano – Rossano (CS)

Campania

  • Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE)
  • La Contrada – Aversa (CE)
  • 3 Voglie – Battipaglia (SA)
  • Le Grotticelle – Caggiano (SA)
  • Pepe in Grani – Caiazzo (CE)
  • L’Ammaccata – Casal Velino (SA)
  • La Bolla – Caserta
  • Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta
  • I Masanielli – Caserta
  • Sasà Martucci I Masanielli – Caserta
  • I Vesuviani – Castello di Cisterna (NA)
  • Lisola Restaurant – Forio (NA)
  • Pizzeria Lombardi – Maddaloni (CE)
  • 50 Kalò – Napoli
  • Da Attilio – Napoli
  • Bro – Napoli
  • Diego Vitagliano – Napoli
  • Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli
  • La Notizia – Napoli
  • La Notizia 94 – Napoli
  • Raf Bonetta – Napoli
  • Pizzeria Salvo – Napoli
  • Starita – Napoli
  • Gianfranco lervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (NA)
  • Polichetti Esperienze di Pizza – Roccapiemonte (SA)
  • Màdia – Salerno
  • Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (NA)
  • Da Lioniello – Succivo (CE)
  • Masardona – Napoli (pizza in teglia)

Emilia-Romagna

  • Berberè – Castel Maggiore (BO)
  • ‘O Fiore Mio – Faenza (RA)
  • ME – Ferrara
  • Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

Lazio

  • Pizzeria Clemetina – Fiumicino (RM)
  • Luca! Pizza e Fritti – Frosinone
  • 180 Grammi – Roma
  • 50 Kalò di Ciro Salvo – Roma
  • La Gatta Mangiona – Roma
  • Pizza & Bolle La Romana – Roma
  • Seu Pizza – Roma
  • TAC Thin & Crunchy – Roma
  • Tonda – Roma
  • Vico Pizza&Wine – Roma
  • Agriristorante Il Casaletto – Viterbo
  • Pizzeria Sancho – Fiumicino (RM) (pizza in teglia)
  • Panificio Bonci – Roma (pizza in teglia)
  • Frumentario – Roma (pizza in teglia)
  • Lievito Francesco Arnesano – Roma (pizza in teglia)
  • Pizza Chef – Roma (pizza in teglia)
  • Ruver Teglia Frazionata – Roma (pizza in teglia)

Liguria

  • Kilo – Imperia

Lombardia

  • Inedito – Brescia
  • Anima Romita – Crema (CR)
  • La Filiale a L’Albereta – Erbusco (BS)
  • Montegrigna Tric Trac – Legnano (MI)
  • Confine Pizza e Cantina – Milano
  • Dry Milano – Milano
  • MODUS Semplice Mangiare – Milano
  • La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS)
  • Enosteria Lipen – Triuggio (MB)
  • La Piedigrotta (Varese)
  • Dell’angolo pizza&cucina (Vittuone – MI)

Marche

  • Marcello D’Erasmo – Ortezzano (FM)
  • Farina – Pesaro

Piemonte

  • Gusto Madre – Alba (CN)
  • Fuori Tempo – Canale (CN)
  • Grano – Santena (TO)
  • Sestogusto – Torino

Puglia

  • Brando – Gioia del Colle (BA)
  • Luppolo & Farina – Latiano (BR)
  • 400 Gradi – Lecce
  • Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)
  • Basilicata
  • Glamour di Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (PZ)

Sardegna

  • Spazio by Franco Pepe – Baia Sardinia
  • Framento – Cagliari
  • Maiori – Cagliari
  • Re | Mi – Sassari
  • Pizzeria Bosco – Tempio Pausania

Sicilia

  • Sitàri – Sorce family – Agrigento
  • Saccharum – Altavilla Milicia (PA)
  • L’Orso – Messina
  • Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarella – Palermo
  • Archestrato di Gela – Palermo
  • Era Ora Ortigia – Siracusa
  • Piano B – Siracusa
  • L’Arcipelago del Therasia Resort – Vulcano (ME)
  • L’Orso in Teglia – Messina (pizza in teglia)

Toscana

  • ‘O Scugnizzo – Arezzo
  • Bottega Dani – Cecina (LI)
  • Cipriano Pizzeria – Firenze
  • La Divina Pizza – Firenze
  • Giotto – Firenze
  • Giovanni Santarpia – Firenze
  • Il Vecchio e il Mare – Firenze
  • Lo Spela – Greve in Chianti (FI)
  • Apogeo – Pietrasanta (LU)
  • La Pergola – Radicondoli (SI)
  • La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)
  • Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (LU)

Trentino-Alto Adige

  • Acquaefarina – Trento

Veneto

  • Pansfizio – Jesolo (VE)
  • Zio Mo’ Pizza e Bistrot (Legnago (VR)
  • Grigoris – Mestre (VE)
  • I Tigli – San Bonifacio (VR)
  • Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VI)
  • Da Ezio – Setteville (BL)
  • Guglielmo & Enrico Vuolo (Verona).

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