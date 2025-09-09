Migliori pizzerie, Italia al top per 50 Top Pizza World 2025
Le migliori pizzerie al mondo premiate da 50 Top Pizza World 2025 vedono quest'anno una pizzeria italiana al primo posto insieme a una americana
La pizza è uno dei simboli più riconosciuti e amati della gastronomia mondiale. Ogni anno, 50 Top Pizza World premia le migliori pizzerie al mondo, riconoscendo i maestri pizzaioli e le migliori realtà del settore. La guida, curata da esperti italiani del settore, rappresenta oggi un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti della ristorazione.
Per l’edizione 2025, la cerimonia si è svolta nuovamente a Napoli, al Teatro Mercadante, città culla della pizza napoletana. Il verdetto ha confermato l’assoluto dominio dell’Italia, che si conferma al top della classifica, ma condivide il primato con gli Stati Uniti.
50 Top Pizza World 2025
Il progetto 50 Top Pizza nasce nel 2017 da un’idea di Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. L’obiettivo iniziale era mappare e premiare le migliori pizzerie d’Italia, ma il successo immediato spinse gli organizzatori ad ampliare l’iniziativa. Negli anni sono state introdotte classifiche dedicate alle diverse aree del mondo: dall’Europa all’Asia-Pacifico, fino all’America Latina.
Dal 2022 è stata creata la classifica globale, 50 Top Pizza World, che ogni anno elegge le migliori pizzerie al mondo. La guida non solo celebra la pizza in tutte le sue forme, ma sostiene anche la diffusione della cultura gastronomica. Oltre alla classifica principale, 50 Top Pizza assegna una serie di riconoscimenti speciali: dal “Pizza Maker of the Year” alla “Pizza of the Year”, passando per premi legati al miglior servizio di vino, birra e cocktail.
Ecco alcuni dei premi speciali assegnati: Pizza Maker of the Year 2025 – Ferrarelle Award a William Joo (Pizzeria Sei, Los Angeles) e Pizza of the Year 2025 Latteria Sorrentina Award conferito a “Ricordi d’Infanzia” di Napoli on the Road (Londra). Riconoscimenti speciali hanno celebrato anche le carriere e le associazioni. Il premio Outstanding Career Achievement 2025 – Fedegroup Award è andato a Jonathan Goldsmith di Spacca Napoli Pizzeria (Chicago). Premiati anche l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e il Gruppo La Piccola Napoli per la promozione dell’arte del pizzaiolo nel mondo.
50 Top Pizza World 2025: la classifica e i premi
La serata di premiazione del 2025 ha regalato grandi emozioni e confermato l’Italia come patria indiscussa della pizza. Nel complesso, la classifica 2025 ha visto la presenza di 37 paesi, con l’Italia in testa grazie a 41 pizzerie, seguita dagli Stati Uniti (16) e dal Brasile (6). Le città più rappresentate sono Napoli e San Paolo, entrambe con cinque locali, seguite da New York, Milano e Caserta con quattro.
La classifica vede al primo posto, a pari merito, Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri (New York, USA) e I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta, Italia). Una Pizza Napoletana ha mantenuto salda la sua posizione al primo posto che aveva anche nel Top World Pizza 2024 mentre I Masanielli è salita dalla terza posizione del 2024 alla prima.
Sul podio anche The Pizza Bar on 38th a Tokyo, guidata da Daniele Cason, al secondo posto, e Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile, nel terzo gradino del podio. La quarta posizione è stata condivisa da Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli e Confine Pizzeria di Milano, seguite da Napoli on the Road di Michele Pascarella a Londra e da Seu Pizza Illuminati a Roma.
- 1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia
- 1 Una Pizza Napoletana – New York, USA
- 2 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone
- 3 Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile
- 4 Confine – Milano, Italia
- 4 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia
- 5 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra
- 6 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia
- 7 I Tigli– San Bonifacio, Italia
- 8 Baldoria – Madrid, Spagna
- 9 Pizzeria Sei – Los Angeles, USA
- 10 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA
- 11 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia
- 12 50 Kalò – Napoli, Italia
- 13 RistoPizza by Napoli sta ca – Tokyo, Giappone
- 14 Jay’s – Kenmore, USA
- 15 Dry Milano – Milano, Italia
- 16 La Cascina dei Sapori– Rezzato, Italia
- 17 La Notizia – Napoli, Italia
- 18 Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina
- 19 Ribalta – New York, USA
- 20 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna
- 20 Via Toledo– Vienna, Austria
- 21 Ti Amo – Adrogué, Argentina
- 22 Massilia – Bangkok, Thailandia
- 23 Sestogusto – Torino, Italia
- 24 Allería – Providencia, Cile
- 25 50 Kalò – Londra, Inghilterra
- 26 Robert’s – Chicago, USA
- 27 IMperfetto– Puteaux, Francia
- 28 Crosta – Makati, Filippine
- 28 SHOP225– Melbourne, Australia
- 29 Don Antonio – New York, USA
- 30 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italia
- 31 Ferro e Farinha – Rio de Janeiro, Brasile
- 32 Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia
- 33 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Italia
- 34 Clementina – Fiumicino, Italia
- 35 da Susy – Gurugram, India
- 36 A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile
- 36 QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile
- 37 Le Grotticelle – Caggiano, Italia
- 38 BOB Alchimia a Spicchi– Montepaone Lido, Italia
- 39 La Bolla– Caserta, Italia
- 40 I Vesuviani– Casoria, Italia
- 41 Flama – Miraflores, Perù
- 42 Pizza Zulu – Fürth, Germania
- 43 Ken’s Artisan Pizza– Portland, USA
- 44 Apogeo – Pietrasanta, Italia
- 45 Bro. – Napoli, Italia
- 46 La Fenice – Pistoia, Italia
- 47 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi
- 48 Truly Pizza – Dana Point, USA
- 49 a mano – Makati, Filippine
- 49 Dante’s Pizzeria by Enis Baçova – Auckland, Nuova Zelanda
- 50 Unica Pizzeria – San Paolo, Brasile
- 51 Bottega – Pechino, Cina
- 52 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia
- 53 Denis – Milano, Italia
- 54 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna
- 55 La Leggenda – Miami, USA
- 55 ‘O Munaciello – Miami, USA
- 56 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio, Italia
- 57 Spacca Napoli – Seul, Corea del Sud
- 58 Pepe in Grani – Caiazzo, Italia
- 59 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacchia
- 60 Portarossa – Pampatar, Venezuela
- 61 Forno d’Oro– Lisbona, Portogallo
- 62 Raf Bonetta– Pozzuoli, Italia
- 63 La Clásica – San Salvador, El Salvador
- 64 Pizzeria Beddia – Philadelphia, USA
- 65 Re | Mi – Sassari, Italia
- 66 Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Giappone
- 67 Margherí – Ho Chi Minh, Vietnam
- 68 Modus – Milano, Italia
- 69 Razza– Jersey City, USA
- 70 La Balmesina – Barcellona, Spagna
- 70 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio
- 71 Giangi – Arielli, Italia
- 72 Surt – Copenaghen, Danimarca
- 73 Stile Napoletano – Chester, Inghilterra
- 74 L’industrie Pizzeria – New York, USA
- 75 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia
- 76 Demaio – Bilbao, Spagna
- 77 ‘O Fiore Mio – Faenza, Italia
- 78 L’Incanto – Punta del Este, Uruguay
- 79 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia
- 80 Saccharum – Altavilla Milicia, Italia
- 81 Pizza Culture – Calgary, Canada
- 82 Little Pyg – Dublino, Irlanda
- 83 Slice & Pie – Washington, USA
- 84 Luca! – Frosinone, Italia
- 85 Giovanni Santarpia – Firenze, Italia
- 86 Meunier – Corciano, Italia
- 87 I Borboni – Pontecagnano Faiano – Italia
- 88 Gigi Pipa – Este, Italia
- 89 Avenida Calò – Roma, Italia
- 90 I Fontana – Somma Vesuviana, Italia
- 91 Grigoris – Mestre, Italia
- 92 Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord
- 93 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia
- 94 Zielona Górka– Pabianice, Polonia
- 95 ANTO – Singapore, Singapore
- 96 Veridiana – San Paolo, Brasile
- 97 da PONE – Zurigo, Svizzera
- 98 Babette – Stoccolma, Svezia
- 99 Taglio – Mineola, USA
- 100 Pizzammore – Dakar, Senegal
