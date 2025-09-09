Le migliori pizzerie al mondo premiate da 50 Top Pizza World 2025 vedono quest'anno una pizzeria italiana al primo posto insieme a una americana

La pizza è uno dei simboli più riconosciuti e amati della gastronomia mondiale. Ogni anno, 50 Top Pizza World premia le migliori pizzerie al mondo, riconoscendo i maestri pizzaioli e le migliori realtà del settore. La guida, curata da esperti italiani del settore, rappresenta oggi un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti della ristorazione.

Per l’edizione 2025, la cerimonia si è svolta nuovamente a Napoli, al Teatro Mercadante, città culla della pizza napoletana. Il verdetto ha confermato l’assoluto dominio dell’Italia, che si conferma al top della classifica, ma condivide il primato con gli Stati Uniti.

50 Top Pizza World 2025

Il progetto 50 Top Pizza nasce nel 2017 da un’idea di Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. L’obiettivo iniziale era mappare e premiare le migliori pizzerie d’Italia, ma il successo immediato spinse gli organizzatori ad ampliare l’iniziativa. Negli anni sono state introdotte classifiche dedicate alle diverse aree del mondo: dall’Europa all’Asia-Pacifico, fino all’America Latina.

Dal 2022 è stata creata la classifica globale, 50 Top Pizza World, che ogni anno elegge le migliori pizzerie al mondo. La guida non solo celebra la pizza in tutte le sue forme, ma sostiene anche la diffusione della cultura gastronomica. Oltre alla classifica principale, 50 Top Pizza assegna una serie di riconoscimenti speciali: dal “Pizza Maker of the Year” alla “Pizza of the Year”, passando per premi legati al miglior servizio di vino, birra e cocktail.

Ecco alcuni dei premi speciali assegnati: Pizza Maker of the Year 2025 – Ferrarelle Award a William Joo (Pizzeria Sei, Los Angeles) e Pizza of the Year 2025 Latteria Sorrentina Award conferito a “Ricordi d’Infanzia” di Napoli on the Road (Londra). Riconoscimenti speciali hanno celebrato anche le carriere e le associazioni. Il premio Outstanding Career Achievement 2025 – Fedegroup Award è andato a Jonathan Goldsmith di Spacca Napoli Pizzeria (Chicago). Premiati anche l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e il Gruppo La Piccola Napoli per la promozione dell’arte del pizzaiolo nel mondo.

50 Top Pizza World 2025: la classifica e i premi

La serata di premiazione del 2025 ha regalato grandi emozioni e confermato l’Italia come patria indiscussa della pizza. Nel complesso, la classifica 2025 ha visto la presenza di 37 paesi, con l’Italia in testa grazie a 41 pizzerie, seguita dagli Stati Uniti (16) e dal Brasile (6). Le città più rappresentate sono Napoli e San Paolo, entrambe con cinque locali, seguite da New York, Milano e Caserta con quattro.

La classifica vede al primo posto, a pari merito, Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri (New York, USA) e I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta, Italia). Una Pizza Napoletana ha mantenuto salda la sua posizione al primo posto che aveva anche nel Top World Pizza 2024 mentre I Masanielli è salita dalla terza posizione del 2024 alla prima.

Sul podio anche The Pizza Bar on 38th a Tokyo, guidata da Daniele Cason, al secondo posto, e Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile, nel terzo gradino del podio. La quarta posizione è stata condivisa da Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli e Confine Pizzeria di Milano, seguite da Napoli on the Road di Michele Pascarella a Londra e da Seu Pizza Illuminati a Roma.