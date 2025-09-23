Migliori Pizzerie d'Italia 2026 per Gambero Rosso: tutti i premi
Le migliori pizzerie d'Italia 2026 in base alla nuova guida di Gambero Rosso: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi e i premi speciali
Nuovo appuntamento con la Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso che ogni anno premia le migliori pizzerie presenti su tutto il territorio nazionale.
Le migliori pizzerie d’Italia: la guida 2026 di Gambero Rosso
La nuova Guida Pizzerie d’Italia 2026, attraverso le sue 546 pagine, riguarda qualcosa come 816 insegne e vede l’ingresso di ben 134 nuovi locali. Alle migliori pizzerie al piatto è stato assegnato il massimo riconoscimento, i Tre Spicchi.
Alle migliori pizzerie al taglio o da asporto, invece, il premio è quello delle Tre Rotelle. Nella guida ci sono anche sezioni apposite sulle forme della pizza, dedicate alle declinazioni più radicate nelle varie regioni italiane, insieme all’elenco aggiornato delle pizzerie più antiche di Napoli.
La regione che ha visto più insegne ottenere i Tre Spicchi è la Campania con ben 25 locali premiati. Assegnati anche dei premi speciali: dai migliori menu degustazione alle migliori pizze dell’anno (al piatto, al taglio e dolci), passando per il miglior pizzaiolo emergente.
Pizzerie Tre Spicchi
Abruzzo
- La Sorgente – Guardiagrele (Chieti)
- Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)
- Pizzeria Fermenta – Chieti
Basilicata
- Fandango – Potenza
Calabria
- BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
- Campana 12 – Corigliano Calabro (Cosenza)
Campania
- Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)
- Sasà Martucci – I Masanielli – Caserta
- Màdia – Salerno
- Lisola Restaurant – Forio (Napoli)
- La Contrada – Aversa (Caserta)
- I Masanielli – Caserta
- La Notizia 94 – Napoli
- Da Lionello – Succivo (Caserta)
- 50 Kalò – Napoli
- 10 Diego Vitagliano – Napoli
- Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuolo (Napoli)
- Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)
- La Notizia – Napoli
- Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta
- Starita – Napoli
- Oliva da Concettina ai Tre Santi – Napoli
- Le Grotticelle – Caggiano (Salerno)
- I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)
- Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (Napoli)
- 3 Voglie – Battipaglia (Salerno)
- Polichetti Esperienze di Pizza – Roccapiemonte (Salerno)
- Pizzerie Lombardi – Maddaloni (Caserta)
- Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli
- Da Attilio – Napoli
- Bro – Napoli
Emilia Romagna
- Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia
- ME – Ferrara
- Berberè – Castel Maggiore (Bologna)
- ‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)
Lazio
- Seu Pizza Illuminati – Roma
- Pizzeria Clementina – Fiumicino (Roma)
- TAC Thin & Crunchy – Roma
- Agriristorante Il Casaletto – Viterbo
- Vico Pizza&Wine – Roma
- Mater – Fiano Romano (Roma)
- Luca! – Pizza e Fritti – Frosinone
- 50 Kalò di Ciro Salvo – Roma
- 180g Pizzerie Romana – Roma
- Tonda – Roma
- San Martino – Pizza & Bolle – Roma
- La Gatta Mangiona – Roma
Liguria
- Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)
- Senese – Sanremo (Imperia)
Lombardia
- Confine – Pizza e Cantina – Milano
- Dry Milano – Milano
- La Filiale a L’Albereta – Erbusco (Brescia)
- La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)
- Inedito – Brescia
- Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)
- Miontegrigna – Tric Trac – Legnano (Milano)
- Anima Romita – Crema (Cremona)
- Ristorante dell’Angolo – Vittuone (Milano)
- MODUS Semplice Mangiare – Milano
- Crosta – Milano
Marche
- Farina – Pesaro (Pesaro e Urbino)
- Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)
Piemonte
- Sestogusto – Torino
- Gusto Madre – Alba (Cuneo)
- Fuori Tempo – Canale (Cuneo)
Puglia
- Canneto Beach – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
- Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)
Sardegna
- Re | Mi – Sassari
- Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)
- Framento – Cagliari
- Maiori – Cagliari
Sicilia
- Archestrato di Gela – Palermo
- Piano B – Siracusa
- L’Orso – Messina
- Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
- Verace Elettrica – Milazzo (Messina)
- Sitàri – Sorce family – Agrigento
- Era Ora Ortigia – Siracusa
- Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarello – Palermo
Toscana
- Apogeo – Pietrasanta (Lucca)
- Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)
- Giovanni Santarpia – Firenze
- Giotto – Firenze
- Bottega Dani – Cecina (Livorno)
- Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (Lucca)
- La Pergola – Radiconcoli (Siena)
- La Divina Pizza – Firenze
- ‘O Scugnizzo – Arezzo
- Il Vecchio e il Mare – Firenze
- Cipriano Pizzeria – Firenze
Trentino Alto Adige
- Acquaefarina – Trento
Umbria
- Meunier Champagne & Pizza – Corciano (Perugia)
Veneto
- I Tigli – San Bonifacio (Verona)
- Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (Verona)
- Panisfizio – Jesolo (Venezia)
- Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona
- Da Ezio – Alano di Piave (Belluno)
- Zio Mo’ Pizza e Bistrot – Legnago (Verona)
- Grigoris – Mestre (Venezia)
Pizzerie Tre Rotelle
- Campana Pizza in Teglia – Corigliano Calabro (Cosenza)
- Davide Longoni Pane – Milano
- Forno del Mastro – Monza
- Forno Brisa – Bologna
- Frumentario – Roma
- L’Orso in Teglia – Messina
- Lievin – Castione della Presolana (Bergamo)
- Lievito Francesco Arnesano – Roma
- Masardona – Napoli
- Menchetti – Arezzo
- Oliva Pizzamore – Acri (Cosenza)
- Panificio Bonci – Roma
- Pizza Chef – Roma
- Pizzarium – Roma
- Pizzeria Sancho – Fiumicino (Roma)
- Ruver Teglia Frazionata – Roma
- Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (Verona)
- Tellia – Torino
I premi speciali
Pizzaiolo emergente
- Davide Giallongo – Mazzini 60 – Pozzallo (Reggio Calabria)
I migliori menu degustazione
- Confine – Milano
- Clementina – Fiumicino (Roma)
- I Masanielli (Caserta)
- Campana 12 (Caserta)
- Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
Ricerca e innovazione
- Madia – Salerno
Le pizze dell’anno
Pizze al piatto
- Zingara di Dry Milano – Milano
- Marinara dell’anno di Extremis – Roma
- Italia-Spagna di Abate pizzeria gastronomica – Castel di Sangro (L’Aquila)
- Pizzetta Catanese di L’evoluzione pizza – Catania
Pizze al taglio
- Patata e Pajata di Pizzarium – Roma
Pizze dolci
- Margherita la dolce di Nanninella – Castrovillari (Cosenza)
La miglior proposta di fritti
- TAC Thin & Crunchy – Roma
Pizza e territorio
- L’ammaccata – Casal Velino (Salerno)
La migliore proposta di bere miscelato
- Prisco pizza & spirits – Boscotrecase (Napoli)
Il miglior servizio di sala
- Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)
La migliore carta delle bevande
- La Sorgente – Guardiagrele (Chieti).
POTREBBE INTERESSARTI
-
Allarme Parmigiano e Grana, si muove la Farnesina: cosa succede
-
Vasco Rossi in vacanza in Puglia, lo sfogo ironico sui fan
-
Massari contro il pampapato ferrarese: "Una porcheria"
-
Pizza Margherita a 100 euro in Italia, il caso: dove mangiarla
-
Clooney lascia Laglio: la sua prossima destinazione è in Italia
-
Franco Berrino attacca Prosecco e Valpolicella, è bufera
-
Nonna Margherita star di Scanno: turisti in fila per incontrarla
-
Chef Barbieri e la cucina in Costiera Amalfitana: "Esco pazzo!"
-
Messner e i problemi della montagna in Trentino: è bufera