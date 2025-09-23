Migliori Pizzerie d'Italia 2026 per Gambero Rosso: tutti i premi

Le migliori pizzerie d'Italia 2026 in base alla nuova guida di Gambero Rosso: tutti i locali che hanno ricevuto i Tre Spicchi e i premi speciali

Nuovo appuntamento con la Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso che ogni anno premia le migliori pizzerie presenti su tutto il territorio nazionale.

Le migliori pizzerie d’Italia: la guida 2026 di Gambero Rosso

La nuova Guida Pizzerie d’Italia 2026, attraverso le sue 546 pagine, riguarda qualcosa come 816 insegne e vede l’ingresso di ben 134 nuovi locali. Alle migliori pizzerie al piatto è stato assegnato il massimo riconoscimento, i Tre Spicchi.

Alle migliori pizzerie al taglio o da asporto, invece, il premio è quello delle Tre Rotelle. Nella guida ci sono anche sezioni apposite sulle forme della pizza, dedicate alle declinazioni più radicate nelle varie regioni italiane, insieme all’elenco aggiornato delle pizzerie più antiche di Napoli.

La regione che ha visto più insegne ottenere i Tre Spicchi è la Campania con ben 25 locali premiati. Assegnati anche dei premi speciali: dai migliori menu degustazione alle migliori pizze dell’anno (al piatto, al taglio e dolci), passando per il miglior pizzaiolo emergente.

Pizzerie Tre Spicchi

Abruzzo

La Sorgente – Guardiagrele (Chieti)

Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)

Pizzeria Fermenta – Chieti

Basilicata

Fandango – Potenza

Calabria

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)

Campana 12 – Corigliano Calabro (Cosenza)

Campania

Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)

Sasà Martucci – I Masanielli – Caserta

Màdia – Salerno

Lisola Restaurant – Forio (Napoli)

La Contrada – Aversa (Caserta)

I Masanielli – Caserta

La Notizia 94 – Napoli

Da Lionello – Succivo (Caserta)

50 Kalò – Napoli

10 Diego Vitagliano – Napoli

Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuolo (Napoli)

Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)

La Notizia – Napoli

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta

Starita – Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi – Napoli

Le Grotticelle – Caggiano (Salerno)

I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)

Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (Napoli)

3 Voglie – Battipaglia (Salerno)

Polichetti Esperienze di Pizza – Roccapiemonte (Salerno)

Pizzerie Lombardi – Maddaloni (Caserta)

Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli

Da Attilio – Napoli

Bro – Napoli

Emilia Romagna

Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

ME – Ferrara

Berberè – Castel Maggiore (Bologna)

‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)

Lazio

Seu Pizza Illuminati – Roma

Pizzeria Clementina – Fiumicino (Roma)

TAC Thin & Crunchy – Roma

Agriristorante Il Casaletto – Viterbo

Vico Pizza&Wine – Roma

Mater – Fiano Romano (Roma)

Luca! – Pizza e Fritti – Frosinone

50 Kalò di Ciro Salvo – Roma

180g Pizzerie Romana – Roma

Tonda – Roma

San Martino – Pizza & Bolle – Roma

La Gatta Mangiona – Roma

Liguria

Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)

Senese – Sanremo (Imperia)

Lombardia

Confine – Pizza e Cantina – Milano

Dry Milano – Milano

La Filiale a L’Albereta – Erbusco (Brescia)

La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)

Inedito – Brescia

Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)

Miontegrigna – Tric Trac – Legnano (Milano)

Anima Romita – Crema (Cremona)

Ristorante dell’Angolo – Vittuone (Milano)

MODUS Semplice Mangiare – Milano

Crosta – Milano

Marche

Farina – Pesaro (Pesaro e Urbino)

Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)

Piemonte

Sestogusto – Torino

Gusto Madre – Alba (Cuneo)

Fuori Tempo – Canale (Cuneo)

Puglia

Canneto Beach – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)

Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)

Sardegna

Re | Mi – Sassari

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)

Framento – Cagliari

Maiori – Cagliari

Sicilia

Archestrato di Gela – Palermo

Piano B – Siracusa

L’Orso – Messina

Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)

Verace Elettrica – Milazzo (Messina)

Sitàri – Sorce family – Agrigento

Era Ora Ortigia – Siracusa

Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarello – Palermo

Toscana

Apogeo – Pietrasanta (Lucca)

Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)

Giovanni Santarpia – Firenze

Giotto – Firenze

Bottega Dani – Cecina (Livorno)

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (Lucca)

La Pergola – Radiconcoli (Siena)

La Divina Pizza – Firenze

‘O Scugnizzo – Arezzo

Il Vecchio e il Mare – Firenze

Cipriano Pizzeria – Firenze

Trentino Alto Adige

Acquaefarina – Trento

Umbria

Meunier Champagne & Pizza – Corciano (Perugia)

Veneto

I Tigli – San Bonifacio (Verona)

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (Verona)

Panisfizio – Jesolo (Venezia)

Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona

Da Ezio – Alano di Piave (Belluno)

Zio Mo’ Pizza e Bistrot – Legnago (Verona)

Grigoris – Mestre (Venezia)

Pizzerie Tre Rotelle

Campana Pizza in Teglia – Corigliano Calabro (Cosenza)

Davide Longoni Pane – Milano

Forno del Mastro – Monza

Forno Brisa – Bologna

Frumentario – Roma

L’Orso in Teglia – Messina

Lievin – Castione della Presolana (Bergamo)

Lievito Francesco Arnesano – Roma

Masardona – Napoli

Menchetti – Arezzo

Oliva Pizzamore – Acri (Cosenza)

Panificio Bonci – Roma

Pizza Chef – Roma

Pizzarium – Roma

Pizzeria Sancho – Fiumicino (Roma)

Ruver Teglia Frazionata – Roma

Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (Verona)

Tellia – Torino

I premi speciali

Pizzaiolo emergente

Davide Giallongo – Mazzini 60 – Pozzallo (Reggio Calabria)

I migliori menu degustazione

Confine – Milano

Clementina – Fiumicino (Roma)

I Masanielli (Caserta)

Campana 12 (Caserta)

Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)

Ricerca e innovazione

Madia – Salerno

Le pizze dell’anno

Pizze al piatto

Zingara di Dry Milano – Milano

Marinara dell’anno di Extremis – Roma

Italia-Spagna di Abate pizzeria gastronomica – Castel di Sangro (L’Aquila)

Pizzetta Catanese di L’evoluzione pizza – Catania

Pizze al taglio

Patata e Pajata di Pizzarium – Roma

Pizze dolci

Margherita la dolce di Nanninella – Castrovillari (Cosenza)

La miglior proposta di fritti

TAC Thin & Crunchy – Roma

Pizza e territorio

L’ammaccata – Casal Velino (Salerno)

La migliore proposta di bere miscelato

Prisco pizza & spirits – Boscotrecase (Napoli)

Il miglior servizio di sala

Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)

La migliore carta delle bevande