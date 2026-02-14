Migliori pizze al mondo nel 2026, al primo posto non c'è l'Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Sebbene la pizza, nell’immaginario collettivo, sia da sempre legata a stretto giro all’Italia, sorprendentemente il nostro Paese non si aggiudica il primo posto nella particolare classifica stilata dalla rivista Time Out – quella dedicata proprio alle migliori pizze al mondo per il 2026. In omaggio alla nostra tradizione culinaria, comunque, la Top 10 premia due pizzerie italiane considerate tra le più buone di sempre. Scopriamo quali sono e che pizze propongono.