Le migliori patatine fritte surgelate del supermercato
Nuovo appuntamento con le classifiche dei prodotti alimentari disponibili nei supermercati italiani: questa volta tocca alle patatine fritte surgelate, protagoniste della ricerca condotta da parte di Altroconsumo. Tutti i prodotti presi in esame dall’associazione dei consumatori hanno superato i test chimici legati alla freschezza dell’olio e all’assenza di sostanze degradate.
Un panel di giudici esperti del settore ha assaggiato le patatine rigorosamente ‘al buio’, così da non conoscere il marchio. Al fine di garantire la massima imparzialità, ogni campione è stato preparato seguendo le indicazioni di tempo, temperatura e quantità riportate sulla confezione dal produttore. La composizione dei prodotti è stata valutata attraverso il Nutri-score e sono stati penalizzati gli eventuali eccessi di sale, zuccheri e grassi saturi in favore delle fibre.
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