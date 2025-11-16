Migliori pasticcerie d'Italia, le Tre Torte 2026 di Gambero Rosso
La Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 del Gambero Rosso individua le migliori pasticcerie d'Italia assegnando il riconoscimento delle Tre Torte
La fotografia scattata dal Gambero Rosso con la nuova Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 racconta un settore in continua evoluzione, dove tradizione, tecnica, creatività e sostenibilità convivono. Presentata a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, BO), l’edizione 2026 include 660 indirizzi selezionati in tutta Italia, con oltre 40 novità. Il viaggio gastronomico che si può fare con la Guida alle pasticcerie italiane, da Nord a Sud, mostra un patrimonio davvero unico.
La Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 di Gambero Rosso
La Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 celebra un panorama ricchissimo. Dalle botteghe storiche ai laboratori di provincia, la guida testimonia una realtà vivace, sempre più attenta alla sostenibilità. Le pasticcerie italiane vengono valutate su diverse categorie, dalla tecnica all’innovazione, dalla qualità delle materie prime alla creatività, e il massimo riconoscimento rimangono le Tre Torte, simbolo dell’eccellenza assoluta.
Quest’anno il numero delle Tre Torte sale a 34, a cui si aggiunge fuori classifica la Tre Torte d’Oro assegnata a Iginio Massari della Pasticceria Veneto di Brescia, riconosciuto come “Maestro dei Maestri”. Il podio delle Tre Torte 2026 vede in prima posizione Dalmasso (Avigliana, TO) con 96 punti, seguito da Biasetto (Padova) con 95 punti. In terza posizione Besuschio (Abbiategrasso, MI) con 94 punti. Ma la guida non premia solo con le Tre Torte nel 2026, sono stati consegnati anche diversi Premi Speciali.
Le Tre Torte 2026 di Gambero Rosso e i premi speciali
La Guida di Gambero Rosso con l’assegnazione delle Tre Torte non è solo una classifica, ma una mappa delle grandi eccellenze della pasticceria italiana. Per quanto riguarda i Premi Speciali 2026, quello della Sostenibilità è stato assegnato a Virgola Pasticceria Terapeutica (San Vito dei Normanni, BR) mentre Valorizzazione delle Produzioni Territoriali è andata a: Opera (Castelfranco Veneto, TV), Nuovo Mondo (Prato), Vignola (Solofra, AV). Queste tre insegne hanno trasformato le materie prime dei loro territori in capolavori di pasticceria.
Il Pasticcere Emergente è Leonardo Tiraboschi (La Serra Pastry Lab, Almè – BG), mentre la Novità dell’Anno è Fratelli Klainguti (Genova). Il riconoscimento Miglior Pasticceria Salata è andato a Lombardi (Maddaloni, CE), mentre il premio Miglior Packaging a Maison Antonella (Alessandria). La guida include anche una sezione dedicata ai Pastry Chef, con 25 professionisti premiati.
Ecco l’intera classifica delle pasticcerie premiate nella nuova edizione 2026 con il voto in centesimi:
- 1 Dalmasso ad Avigliana (TO), con 96 punti
- 2 Biasetto a Padova, con 95 punti
- 3 Besuschio ad Abbiategrasso (MI), con 94 punti
- 4 Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (SA), con 94 punti
- 5 Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (SA), con 94 punti
- 6 Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (SA), con 93 punti
- 7 Caffè Sicilia a Noto (SR), con 93 punti
- 8 Acherer Patisserie.Blumen a Brunico (BZ), con 92 punti
- 9 Caffè Cavour 1880 a Bergamo, con 92 punti
- 10 Gino Fabbri Pasticcere a Bologna, con 92 punti
- 11 Fabrizio Galla a San Sebastiano Da Po (TO), con 92 punti
- 12 Ernst K Knam a Milano, con 92 punti
- 13 Pasquale Marigliano a Nola (NA), con 92 punti
- 14 Nuovo Mondo a Prato, con 92 punti
- 15 Sciampagna a Palermo, con 92 punti
- 16 Walter Musco a Roma, con 92 punti
- 17 Belle Hélène a Tarquinia (VT), con 91 punti
- 18 Cortinovis a Ranica (BG), con 91 punti
- 19 Fusto Milano a Milano, con 91 punti
- 20 Gruè a Roma, con 91 punti
- 21 Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), con 91 punti
- 22 Pasticceria Roberto a Erbusco (BS), con 91 punti
- 23 Alessandro Servida a Milano, con 91 punti
- 24 L’Arte Bianca a Parabita (LE), con 90 punti
- 25 Dolce Reale a Montichiari (BS), con 90 punti
- 26 Ditrizio Pasticceria a Cagliari con 90 punti
- 27 Dolciarte ad Avellino, con 90 punti
- 28 Luca Mannori a Prato, con 90 punti
- 29 Pasticceria Palazzolo a Cinisi (PA), con 90 punti
- 30 Pansa ad Amalfi (SA), con 90 punti
- 31 Piccola Pasticceria a Casale Monferrato (AL), con 90 punti
- 32 Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (SA), con 90 punti
- 33 Rinaldini a Rimini, con 90 punti
- 34 Tiri Bakery & Caffè a Potenza, con 90 punti
- Fuori classifica, le Tre Torte d’Oro: Iginio Massari
