Migliori pasticcerie d'Italia, le Tre Torte 2027 di Gambero Rosso
Le migliori pasticcerie d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: tutte le insegne premiate con le Tre Torte, il massimo riconoscimento
Il Gambero Rosso ha presentato la nuova Guida intitolata Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027, dedicata alle eccellenze del nostro Paese nel settore dei dolci.
La pasticceria dell’anno eletta dal Gambero Rosso
La nuova edizione della Guida è stata presentata a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna: 39 pasticcerie hanno ottenuto le Tre Torte, il massimo riconoscimento assegnato dalla pubblicazione.
In occasione del quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, che ha da poco eletto anche i migliori panifici d’Italia, la Guida è stata rinnovata nella grafica e nel formato ed è disponibile anche in versione digitale, gratuitamente, dietro registrazione.
È stato modificato anche il sistema di valutazione, come riportato sul sito ufficiale, dove si legge: “Superati i voti in centesimi che hanno caratterizzato la pubblicazione nei suoi primi 15 anni, sono oggi esclusivamente i simboli, le Torte, in una scala da una a tre, a indicare il grado di eccellenza delle pasticcerie selezionate dalla redazione”.
La Guida 2027 ha assegnato anche diversi premi speciali, tra cui il titolo di pasticceria dell’anno, conferito alla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, in provincia di Salerno. L’insegna è stata a sua volta insignita delle Tre Torte.
La Campania è la seconda regione italiana per numero di pasticcerie premiate con le Tre Torte, con otto insegne; al primo posto c’è invece la Lombardia, con dieci.
Tra i premi speciali della nuova edizione c’è anche quello dedicato ai pasticceri che hanno fatto la storia, andato a cinque maestri: Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti, Corrado Assenza e Iginio Massari. Quest’ultimo ha da poco deciso di aprire due nuovi locali nelle stazioni di Roma e Milano.
Tutte le pasticcerie Tre Torte della guida 2027
Basilicata
- Tiri Bakery & Caffè – Potenza
Campania
- Pansa – Amalfi (SA)
- Dolciarte – Avellino
- Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)
- Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)
- Pasquale Marigliano – Nola (NA)
- Tommaso Foglia – Nola (NA)
- Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)
- Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Emilia-Romagna
- Gino Fabbri Pasticcere – Bologna
- Regina di Quadri – Bologna
Friuli-Venezia Giulia
- Maritani – Staranzano (GO)
Piemonte
- Dalmasso – Avigliana (TO)
- Tisti Pasticceria & Tea Room – Domodossola (VB)
- Fabrizio Galla – San Sebastiano da Po (TO)
Lazio
- Gruè – Roma
- Walter Musco – Roma
- Belle Hélène – Tarquinia (VT)
Lombardia
- Besuschio – Abbiategrasso (MI)
- Antoniazzi – Bagnolo San Vito (MN)
- Caffè Cavour 1880 – Bergamo
- Pasticceria Veneto – Brescia
- Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)
- Alessandro Servida – Milano
- Ernst Knam – Milano
- Fusto Milano – Milano
- Dolce Reale – Montichiari (BS)
- Cortinovis – Ranica (BG)
Puglia
- Arte Bianca – Parabita (LE)
Sardegna
- Ditrizio Pasticceria – Cagliari
Sicilia
- Pasticceria Palazzolo – Cinisi (PA)
- Caffè Sicilia – Noto (SR)
- Sciampagna – Palermo
Veneto
- Biasetto – Padova
- Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)
Toscana
- Luca Mannori – Prato
- Nuovo Mondo – Prato
- Patalani – Viareggio (LU)
Trentino-Alto Adige
- Acherer Patisserie.Blumen – Brunico (BZ)
I premi speciali
Pasticceria dell’Anno
- Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)
Pasticciere Emergente
- Danny Zazzini – Moer, Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH)
Novità dell’Anno
- Loretta Fanella – Livorno.
Pasticceria salata
- Le Levain – Roma e Dolciarte – Avellino
Pasticceria e territorio
- Pietro Romanengo fu Stefano – Genova e Oscar 1965 – Palermo.
Pasticcieri che hanno fatto la storia
- Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.
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