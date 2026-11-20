Le migliori pasticcerie d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: tutte le insegne premiate con le Tre Torte, il massimo riconoscimento

Il Gambero Rosso ha presentato la nuova Guida intitolata Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027, dedicata alle eccellenze del nostro Paese nel settore dei dolci.

La pasticceria dell’anno eletta dal Gambero Rosso

La nuova edizione della Guida è stata presentata a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna: 39 pasticcerie hanno ottenuto le Tre Torte, il massimo riconoscimento assegnato dalla pubblicazione.

In occasione del quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, che ha da poco eletto anche i migliori panifici d’Italia, la Guida è stata rinnovata nella grafica e nel formato ed è disponibile anche in versione digitale, gratuitamente, dietro registrazione.

È stato modificato anche il sistema di valutazione, come riportato sul sito ufficiale, dove si legge: “Superati i voti in centesimi che hanno caratterizzato la pubblicazione nei suoi primi 15 anni, sono oggi esclusivamente i simboli, le Torte, in una scala da una a tre, a indicare il grado di eccellenza delle pasticcerie selezionate dalla redazione”.

La Guida 2027 ha assegnato anche diversi premi speciali, tra cui il titolo di pasticceria dell’anno, conferito alla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, in provincia di Salerno. L’insegna è stata a sua volta insignita delle Tre Torte.

La Campania è la seconda regione italiana per numero di pasticcerie premiate con le Tre Torte, con otto insegne; al primo posto c’è invece la Lombardia, con dieci.

Tra i premi speciali della nuova edizione c’è anche quello dedicato ai pasticceri che hanno fatto la storia, andato a cinque maestri: Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti, Corrado Assenza e Iginio Massari. Quest’ultimo ha da poco deciso di aprire due nuovi locali nelle stazioni di Roma e Milano.

Tutte le pasticcerie Tre Torte della guida 2027

Basilicata

Tiri Bakery & Caffè – Potenza

Campania

Pansa – Amalfi (SA)

Dolciarte – Avellino

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)

Pasquale Marigliano – Nola (NA)

Tommaso Foglia – Nola (NA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA) Emilia-Romagna Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Regina di Quadri – Bologna

Friuli-Venezia Giulia

Maritani – Staranzano (GO)

Piemonte

Dalmasso – Avigliana (TO)

Tisti Pasticceria & Tea Room – Domodossola (VB)

Fabrizio Galla – San Sebastiano da Po (TO)

Lazio

Gruè – Roma

Walter Musco – Roma

Belle Hélène – Tarquinia (VT)

Lombardia

Besuschio – Abbiategrasso (MI)

Antoniazzi – Bagnolo San Vito (MN)

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Pasticceria Veneto – Brescia

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Alessandro Servida – Milano

Ernst Knam – Milano

Fusto Milano – Milano

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Cortinovis – Ranica (BG) Puglia Arte Bianca – Parabita (LE)

Sardegna

Ditrizio Pasticceria – Cagliari

Sicilia

Pasticceria Palazzolo – Cinisi (PA)

Caffè Sicilia – Noto (SR)

Sciampagna – Palermo

Veneto

Biasetto – Padova

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Toscana

Luca Mannori – Prato

Nuovo Mondo – Prato

Patalani – Viareggio (LU)

Trentino-Alto Adige