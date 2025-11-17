Questo sito contribuisce all’audience di

Le migliori passate di pomodoro dei supermercati italiani

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori passate di pomodoro presenti nei supermercati italiani? A rivelarlo è la classifica di Gambero Rosso, frutto dei blind test effettuati su 28 campioni della grande distribuzione organizzata insieme a diversi esperti del settore.

