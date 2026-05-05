di
Migliori panini al mondo: una specialità italiana in Top 25
Quali sono i migliori panini al mondo? A questa domanda ha risposto la CNN con la lista 25 of the world’s best sandwiches: al suo interno troviamo i sandwich più gustosi e famosi a livello internazionale, compresa una tipica specialità italiana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Le strade più belle al mondo, un'italiana in Top 5
-
Napoli, apre il Museo della Pizza dell'Antica Pizzeria Da Michele
-
Allarme pane a Milano: cosa sta succedendo e perché
-
Il buen retiro di Scamarcio in Puglia, quanto costa il suo B&B
-
Dove vive Fabio Fazio, la mega villa in Liguria e le altre case
-
Dove vive Lorenzo Jovanotti Cherubini, il suo rifugio in Toscana
-
Dove vive Claudio Amendola, la casa a Roma e i suoi ristoranti
-
Dove vive Leonardo Pieraccioni: l'attico a due passi da Firenze
-
Dove vive Francesca Fagnani con Mentana, il "nido d'amore" a Roma