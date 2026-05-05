Migliori panini al mondo: una specialità italiana in Top 25

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono i migliori panini al mondo? A questa domanda ha risposto la CNN con la lista 25 of the world’s best sandwiches: al suo interno troviamo i sandwich più gustosi e famosi a livello internazionale, compresa una tipica specialità italiana.