I migliori panifici d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: ecco tutte le insegne che hanno ricevuto il riconoscimento dei Tre Pani

Il Gambero Rosso ha presentato la nuova guida I migliori panifici d’Italia 2027 dedicata alle eccellenze del nostro Paese nel settore della panificazione e delle arti bianche.

I migliori panifici d’Italia: la guida di Gambero Rosso

Nella nuova guida del Gambero Rosso che ha da poco eletto anche le migliori gelaterie d’Italia, il top dei panifici viene espresso dal massimo riconoscimento, quello dei Tre Pani: a riceverlo sono state 70 insegne sparse su tutto il territorio nazionale.

Annalisa Zordan, la curatrice della guida del Gambero Rosso, ha dichiarato in merito alla nuova edizione: “La guida racconta un movimento agricolo che ruota attorno al pane – si legge su ‘Scattidigusto.it – il pane torna così a essere molto più di un alimento quotidiano perché dentro una pagnotta convivono il lavoro di chi coltiva il grano, di chi lo macina, di chi impasta e cuoce. Ma, soprattutto, convivono delle scelte. Scegliere una farina, un cereale, una filiera invece di un’altra non è mai un gesto neutro”.

Diversi anche i premi speciali assegnati, a partire dal titolo di Panificio dell’anno andato a Pezz de Pane di Frosinone. La nuova edizione della guida ha premiato anche i panificatori che hanno fato la storia con il Premio 40 Anni Gambero Rosso, andato a Gabriele Bonci del Panificio Bonci di Roma, a Davide Longani di Davide Longani Pane a Milano, a Ezio Marinato di Marinato a Cinto Caomaggiore (Venezia) ed Eugenio Pol di Vulaiga a Fabello (Vercelli).

Tutti i panifici Tre Pani della guida 2027

Abruzzo

Farina del mio sacco – Atessa (Chieti)

Førma bakery – L’Aquila

Mercato del Pane – Montesilvano (Pescara)

Basilicata

Pane e Pace – Matera

Calabria

L’ Arte del Grano – Davoli (Catanzaro)

Campania

Antica Forneria Molettieri – Napoli

Foorn – Mariglianella (Napoli)

La Francesina Boulangerie – Ercolano (Napoli)

Malafronte – Gragnano (Napoli)

Emilia Romagna

Forno Brisa – Bologna

Il Forno di Calzolari – Monghidoro (Bologna)

La Butega ad Franton – Guastalla (Reggio Emilia)

Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni – Dovadola (Forlì-Cesena)

Friuli Venezia Giulia

Il Posto di Follador – Pordenone

Mamm Pane, Vino e Cucina – Udine

Pagna – Panificio Artigianale – Trieste

Lazio

Antico Forno Roscioli – Roma

Lievito Francesco Arnesano – Roma

Panificio Bonci – Roma

Panificio Marè – Roma

Pezz de Pane – Frosinone

Triticum Micropanificio Agricolo – Roma

Tulipane – Roma

Zampa Forno Etico – Roma

Lombardia

Davide Longoni Pane – Milano

Forno Del Mastro – Monza

Grazioli – Legnano (Milano)

Il Forno di Lambrate – Milano

Il Pane di Maurizio Sarioli – Brescia

LePolveri – panificio diurno – Milano

Panetteria Rio dal 1929 – Mantova

Tilde Forno Artigiano – Treviglio (Bergamo)

Tondo Forno Radicale – Milano

Marche

L’Assalto ai Forni – Ascoli Piceno

Pandefrà – Senigallia (Ancona)

Piemonte

Cuore di Pane Bio – Cabella Ligure (Alessandria)

Ficini – Torino

GRANO – Fornai in Fermento – Santena (Torino)

Luca Scarcella – Torino

Marcarino Roddino – Roddino (Cuneo)

Panetteria Fagnola dal 1923 – Bra (Cuneo)

Panetteria Ribotta – Barge (Cuneo)

Perino Vesco – Torino

Spoto Bakery – Voglia di Pane – Torino

Vulaiga – Fobello (Vercelli)

Puglia

Forno Sammarco – San Marco in Lamis (Foggia)

Il Toscano – Corato (Bari)

Lula – Pane e Dessert – Trani (Barletta-Andria-Trani)

Mauro Petronella Bakery – Altamura (Bari)

Panificio Settecroste – Galatina (Lecce)

Spacciagrani – Forno indipendente – Conversano (Bari)

Sardegna

Kentos – Il Pane dei Centenari – Orroli (Cagliari)

Madriga – Cagliari

PBread Natural Bakery – Cagliari

Sicilia

Forno Biancuccia – Catania

Francesco Arena Mastro Fornaio – Messina

Martinez – Trapani

Panificio Guccione – Palermo

Toscana

Lievitamente – Viareggio (Lucca)

Trentino Alto Adige

Panificio Moderno – Isera (Trento)

Valle d’Aosta

Le Coin du Pain – Saint-Christophe (Aosta)

Veneto

Forno Veneziano – Piove di Sacco (Padova)

Grigoris The Bakery – Mestre (Venezia)

Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979 – Sommacampagna (Verona)

Marinato – Cinto Caomaggiore (Venezia)

Panequaglia – Sant’Urbano (Padova)

Renato Bosco Cruncheria – San Martino Buon Albergo (Verona)

Tocio di Giulia Busato – Noale (Venezia)

I premi speciali

Panificio dell’anno

Pezz de Pane – Frosinone

Panificatore emergente

Massimo Ingegni – Ingrano Forno Artigianale – Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino)

Novità dell’anno

Le Lucciole – Lucca

Pane e Territorio

Ilo – Pane Pensiero – Vercelli

Panificatori che hanno fatto la storia – Premio 40 anni Gambero Rosso