I migliori panifici d'Italia per Gambero Rosso, la guida 2027
I migliori panifici d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: ecco tutte le insegne che hanno ricevuto il riconoscimento dei Tre Pani
Il Gambero Rosso ha presentato la nuova guida I migliori panifici d’Italia 2027 dedicata alle eccellenze del nostro Paese nel settore della panificazione e delle arti bianche.
I migliori panifici d’Italia: la guida di Gambero Rosso
Nella nuova guida del Gambero Rosso che ha da poco eletto anche le migliori gelaterie d’Italia, il top dei panifici viene espresso dal massimo riconoscimento, quello dei Tre Pani: a riceverlo sono state 70 insegne sparse su tutto il territorio nazionale.
Annalisa Zordan, la curatrice della guida del Gambero Rosso, ha dichiarato in merito alla nuova edizione: “La guida racconta un movimento agricolo che ruota attorno al pane – si legge su ‘Scattidigusto.it – il pane torna così a essere molto più di un alimento quotidiano perché dentro una pagnotta convivono il lavoro di chi coltiva il grano, di chi lo macina, di chi impasta e cuoce. Ma, soprattutto, convivono delle scelte. Scegliere una farina, un cereale, una filiera invece di un’altra non è mai un gesto neutro”.
Diversi anche i premi speciali assegnati, a partire dal titolo di Panificio dell’anno andato a Pezz de Pane di Frosinone. La nuova edizione della guida ha premiato anche i panificatori che hanno fato la storia con il Premio 40 Anni Gambero Rosso, andato a Gabriele Bonci del Panificio Bonci di Roma, a Davide Longani di Davide Longani Pane a Milano, a Ezio Marinato di Marinato a Cinto Caomaggiore (Venezia) ed Eugenio Pol di Vulaiga a Fabello (Vercelli).
Tutti i panifici Tre Pani della guida 2027
Abruzzo
- Farina del mio sacco – Atessa (Chieti)
- Førma bakery – L’Aquila
- Mercato del Pane – Montesilvano (Pescara)
Basilicata
- Pane e Pace – Matera
Calabria
- L’ Arte del Grano – Davoli (Catanzaro)
Campania
- Antica Forneria Molettieri – Napoli
- Foorn – Mariglianella (Napoli)
- La Francesina Boulangerie – Ercolano (Napoli)
- Malafronte – Gragnano (Napoli)
Emilia Romagna
- Forno Brisa – Bologna
- Il Forno di Calzolari – Monghidoro (Bologna)
- La Butega ad Franton – Guastalla (Reggio Emilia)
- Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni – Dovadola (Forlì-Cesena)
Friuli Venezia Giulia
- Il Posto di Follador – Pordenone
- Mamm Pane, Vino e Cucina – Udine
- Pagna – Panificio Artigianale – Trieste
Lazio
- Antico Forno Roscioli – Roma
- Lievito Francesco Arnesano – Roma
- Panificio Bonci – Roma
- Panificio Marè – Roma
- Pezz de Pane – Frosinone
- Triticum Micropanificio Agricolo – Roma
- Tulipane – Roma
- Zampa Forno Etico – Roma
Lombardia
- Davide Longoni Pane – Milano
- Forno Del Mastro – Monza
- Grazioli – Legnano (Milano)
- Il Forno di Lambrate – Milano
- Il Pane di Maurizio Sarioli – Brescia
- LePolveri – panificio diurno – Milano
- Panetteria Rio dal 1929 – Mantova
- Tilde Forno Artigiano – Treviglio (Bergamo)
- Tondo Forno Radicale – Milano
Marche
- L’Assalto ai Forni – Ascoli Piceno
- Pandefrà – Senigallia (Ancona)
Piemonte
- Cuore di Pane Bio – Cabella Ligure (Alessandria)
- Ficini – Torino
- GRANO – Fornai in Fermento – Santena (Torino)
- Luca Scarcella – Torino
- Marcarino Roddino – Roddino (Cuneo)
- Panetteria Fagnola dal 1923 – Bra (Cuneo)
- Panetteria Ribotta – Barge (Cuneo)
- Perino Vesco – Torino
- Spoto Bakery – Voglia di Pane – Torino
- Vulaiga – Fobello (Vercelli)
Puglia
- Forno Sammarco – San Marco in Lamis (Foggia)
- Il Toscano – Corato (Bari)
- Lula – Pane e Dessert – Trani (Barletta-Andria-Trani)
- Mauro Petronella Bakery – Altamura (Bari)
- Panificio Settecroste – Galatina (Lecce)
- Spacciagrani – Forno indipendente – Conversano (Bari)
Sardegna
- Kentos – Il Pane dei Centenari – Orroli (Cagliari)
- Madriga – Cagliari
- PBread Natural Bakery – Cagliari
Sicilia
- Forno Biancuccia – Catania
- Francesco Arena Mastro Fornaio – Messina
- Martinez – Trapani
- Panificio Guccione – Palermo
Toscana
- Lievitamente – Viareggio (Lucca)
Trentino Alto Adige
- Panificio Moderno – Isera (Trento)
Valle d’Aosta
- Le Coin du Pain – Saint-Christophe (Aosta)
Veneto
- Forno Veneziano – Piove di Sacco (Padova)
- Grigoris The Bakery – Mestre (Venezia)
- Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979 – Sommacampagna (Verona)
- Marinato – Cinto Caomaggiore (Venezia)
- Panequaglia – Sant’Urbano (Padova)
- Renato Bosco Cruncheria – San Martino Buon Albergo (Verona)
- Tocio di Giulia Busato – Noale (Venezia)
I premi speciali
Panificio dell’anno
- Pezz de Pane – Frosinone
Panificatore emergente
- Massimo Ingegni – Ingrano Forno Artigianale – Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino)
Novità dell’anno
- Le Lucciole – Lucca
Pane e Territorio
- Ilo – Pane Pensiero – Vercelli
Panificatori che hanno fatto la storia – Premio 40 anni Gambero Rosso
- Gabriele Bonci – Panificio Bonci – Roma
- Davide Longoni – Davide Longoni Pane – Milano
- Ezio Marinato – Marinato – Cinto Caomaggiore (Venezia)
- Eugenio Pol – Vulaiga – Fabello (Vercelli).
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