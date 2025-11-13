Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Migliori pani al mondo: c'è anche una specialità italiana

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche una specialità italiana nell’elenco dei migliori pani al mondo stilato dalla Cnn: una raccolta dedicata al top della panificazione a livello internazionale, con prodotti tipici provenienti da ogni angolo del pianeta.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI