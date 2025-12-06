Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

I migliori panettoni del supermercato 2025 secondo Altroconsumo

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Altroconsumo ha condotto una ricerca per scoprire quali sono i migliori panettoni disponibili sugli scaffali dei supermercati italiani. La classifica è il frutto di una serie di analisi di laboratorio svolte dall’associazione di consumatori, oltre alla degustazione alla cieca andata in scena a Bolzano, Bologna e Matera.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI